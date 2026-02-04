idezojelek
A Helyzet

Vétón felüli birodalom

Hazánkra is lenne brüsszeli recept – csak az a kérdés, mit szólunk hozzá mi, magyarok, elmegyünk-e a patikába beváltani a felírtakat.

Szőcs László avatarja
Szőcs László
Cikk kép: undefined
manfred webertisza pártursula von der leyeneurópa 2026. 02. 04. 5:00
Fotó: Olivier Hoslet
0

Nyíltan az uniós tagállami vétó eltörléséért szállt síkra Manfred Weber, az Európai Néppárt vezetője. A Tisza Párt brüsszeli patrónusa Európa akadályának látja, hogy egyes országok – mi úgy mondjuk inkább, a nemzetállamok – a kerékkötői legyenek annak, amit az uniós elit ilyen-olyan sugalmazásra, mindenesetre remekül kitalált magának a jövőre nézvést. Mit is kotnyeleskednek egyesek ott, a keleti végeken? – gondolhatta Weber társaival együtt a néppártiak zágrábi fejtágítóján. Mostanában jórészt az bántja a csőrüket, ahogy hazánk gátat szab a többség feltétlen Ukrajna-imádatának és pénzesőjének.

De mindegy is, mi az ügyeletes apropó, mert meglehet, később más lesz az. A lényeg az Európai Egyesült Államok, azaz egy birodalom kiépítése. Ennek már a neve sem aratott osztatlan sikert (nálunk sem), építik hát fű alatt. Írtunk már sokat Brüsszel úgynevezett lopakodó hatáskörbővítéséről, amelynek eredményeképp az Európai Bizottság egyre nagyobb szeletet vág magának a döntéshozatali tortából. 

Az Ursula von der Leyen és parlamenti másodhegedűse, Weber kezében összpontosuló diktatórikus hatalmat már saját köreikben is szóvá teszik egyesek.

Ha nincs vétójog, az alapesetben is a nagyobb tagállamok, elsődlegesen Németország – nem mellesleg Von der Leyen és Weber hazája – malmára hajtja a vizet. Így könnyen le tudnák gyűrni a kisebb országok, köztük hazánk ellenállását, hogy egyfajta birodalmi érdeket érvényesítsenek Európában az energiaszuverenitás, Ukrajna mielőbbi EU-csatlakozása vagy akár egész Európa háborúba sodrásának kérdésében. Elviekben megítélés dolga lenne ez, azé, hogy az Egyesült Államok mintájára akarunk-e impériumot építeni, ahol a negyvenmilliós Kaliforniának – legyen bár akkora, mint Spanyolország – ugyanúgy nincs beleszólása az amerikai külpolitikába, ahogy a parányi Wyomingnak sem. De Amerika javára írhatjuk, hogy náluk az összes tagállam egyforma súllyal képviselteti magát a szenátusban – ennek megfelelője az EU tanácsa –, legyen kicsi vagy nagy.

A gyakorlatban persze Weberéknek nem általában a kicsikkel van bajuk – Luxemburg például miniatűr, de belesimul a fősodratú tájba –, hanem a renitensekkel, elsősorban az Orbán-kormánnyal, bár újabban Szlovákiával, a közeljövőben pedig megjósolhatóan Csehországgal is. 

Tűkön ülve várják az áprilist, hogy utána hazánkat is bedarálják, és egy új budapesti kormány ne legyen kerékkötője birodalmi terveiknek, amelyeket nem azért fundáltak ki műgonddal, hogy „új” – értsd: az unióhoz mindössze röpke bő két évtizede csatlakozott – tagállamok keresztbe tegyenek azoknak. 

Igazán példát vehetne Magyarország Bulgáriáról! – vélik. Szófia kormányválságról kormányválságra evickélve elnézést kér Brüsszeltől, hogy él, az EU eminens nebulójaként idén az eurót is bevezette, s még a mocsárból kikandikáló kézzel is jelzi: mindennel egyetért!

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Hazánkra is lenne brüsszeli recept – csak az a kérdés, mit szólunk hozzá mi, magyarok, elmegyünk-e a patikába beváltani a felírtakat. A tiszások külügyminiszter-jelöltje, Orbán Anita – akit a háttérhatalom már jó régen a saját oldalára igazolt át – nemrég úgy fogalmazott, nem akar bot lenni a küllők között, hanem küllő a keréken, azaz nem ért egyet a vétópolitikával. 

Ezek fontos szavak: olyasvalakihez köthetők, aki Magyar Péterrel ellentétben egyaránt otthonosan mozog Brüsszelben és Washingtonban, tehát pontosan tisztában lehet azokkal az elvárásokkal, amelyeket a nemzetközi erőközpontok hazánkkal szemben támasztottak. 

Csak éppen akadt az elmúlt tizenhat évben, aki Hillary Clintonnak is tudott nemet mondani, most pedig lenne, aki Webernek sem akar.

 

               
       
       
       

            További játékainkhoz kattintson ide!        

   

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Gajdics Ottó avatarja
Gajdics Ottó
idezojelekkormány

Csalárd hízelgés a fideszeseknek

Fricz Tamás avatarja
Fricz Tamás
idezojelekAthén

Athéni demokraták és davosi idióták

Jeszenszky Zsolt avatarja
Jeszenszky Zsolt
idezojelekDelta Force

A venezuelai helyzet (2. rész)

Borbély Zsolt Attila avatarja
Borbély Zsolt Attila
idezojeleknemzet

Magyar Péter önálló mozgást imitál

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kondor Katalin
idezojelekvilággazdasági fórum

Következmények nélküli világ

Kondor Katalin avatarja

Az idő – úgy tűnik – ki van zökkenve a helyéből, legalább is mindennapi tapasztalataink ezt bizonyítják.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu