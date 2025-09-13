Egy olyan rovatban, ahova alkotói heti rendszerben felváltva írják az elemzőcikkeket, olyan előnyei is lehetnek, amit az egyes szövegekkel külön-külön nem tudnánk elérni. A Jókai-bicentenárium kapcsán mostanában sokat hallunk az úgynevezett tárcaregény műfajáról, ami nem más, mint a heti- vagy napilapokban folytatásokban közölt elbeszélő mű. G. Fodor Gáborral, akivel az Ahol a labda lesz sorozatot 2025. már­cius idusa óta jegyezzük, valami hasonlóra törekszünk a politikai irodalom terepén – bár Jókaihoz nem hasonlítanánk magunkat! –, de már hetek óta kerülgetjük azt a bizonyos „labdát”, néha passzolunk is egymásnak, de teljesen azonos témáról még nem írtunk – leszámítva azt a közhelyet, hogy a politikában, ami itteni írásaink eminens tárgya, amúgy is minden összefügg mindennel.

Most átlépem az eddig hallgatólagosan tiszteletben tartott határt, mert közvetlenül reagálni fogok az ő három héttel ezelőtt közölt, Csatakiáltás a semmibe című cikkére, amelynek a központi kérdése az én átfogalmazásomban, hogy megőrizhető-e a nyugalom Magyarországon.

Másfél évtizede halljuk, látjuk, érezzük, és a figyelmesebbek, a dolgokat megérteni akarók vagy éppen a politikáról tudatosabban gondolkodó magyarok tudva tudjuk is, hogy

Magyarország az elmúlt másfél évtizedben a béke és a nyugalom szigetévé vált a háborgó európai és világtengereken. Nem volt ez mindig így – a sokat látottak fölöttébb csodálkoznak is, hogy mi történt, mert megfordultak, fejük tetejére álltak a dolgok,

hiszen a nyugalom, a biztonság és a béke fogalmait ma nem a németek, a franciák vagy a britek viszonyaira használjuk nagyobb alappal, hanem saját magunkra. Mert a magyar fővárosban lehet nyugodt szívvel sétálni este is, mert a magyar háztartásienergia-árak – szemben másokéval – itt nem szöktek az egekbe, mert mindenkinek van munka, aki dolgozni akar, és mert Magyarország a külső viharok és csapások ellenére is működik.

Eközben a többiekről növekvő számban a zavar és a nyugtalanság képei jutnak el hozzánk. Úgy tűnik, hogy az egykor győztes formuláik ma már nem működnek. Beleragadtak a régi, a múltban sokszor sikeres megoldásaikba és elfelejtették frissíteni az algoritmusaikat.