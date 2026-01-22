Nyolcszáztíz kilométeres rekordhatótávot ígér a debreceni BMW svéd kihívója

Az új EX60-ról azt állítja a svéd autógyártó, hogy jelenleg a legfontosabb modellje, és nemcsak azért, mert a legnépszerűbb benzinmotoros modelljének (XC60) elektromos alternatívájáról van szó, hanem azért is, mert az ebben debütált technológiák később minden új modelljében ott lesznek. A több mint 4,8 méter hosszú újdonság a nemrég bemutatott, magyar gyártású BMW iX3 és a Mercedes-Benz GLC EQ közvetlen konkurense lesz a prémium SUV piacon.

Vadonatúj műszaki alapok

Fotó: Volvo

A szeptembertől kapható az EX60 az első Volvo, amely a cég új SPA3 platformját használja,

amely állítólag nemcsak a gyártás módját forradalmasítja, hanem a fedélzeti technológiát és a jármű képességeit is. A középkategóriás elektromos SUV megjelenésével a kilencedik (!) évébe lépő XC60 – amely nemrég frissült – továbbra is kapható lesz enyhe hibrid és plug-in hibrid hajtásláncokkal, pontosan úgy, ahogy az egy kategóriával nagyobb XC90 és EX90 is megfér egymás mellett a piacon. A Volvo vezérigazgatója, Hakan Samuelsson az Autocar című lapnak elmondta, hogy a cégének mindegy, hogy elektromos vagy belső égésű motorral hajtott autót ad-e el, mert már mindkettőn ugyanakkora haszonkulcsot tud érvényesíteni.

Fotó: Volvo

Az SPA3 platform új gyártási módszereket, következő generációs villanymotor-családokat és fejlett akkumulátortechnológiákat vezet be, amelyek növelik a hatótávolságot, a költséghatékonyságot, a dinamikát és a biztonságot. Az SPA3 rendkívül moduláris, négy- és ötméteres hosszúság között bármekkora elektromos autóhoz használható, így a jövőben érkező Volvók mind erre épülnek majd, de a Polestar 7 és az anyacég Geely néhány típusa is meg fogja kapni. Jelentősen különbözik az SPA3 az EX90 és ES90 alatt szolgáló SPA2-től, főleg abban, hogy ezt már

kizárólag villanyautókhoz tervezték, ami egy kompromisszummentesebb szerkezetet eredményezett.

Ez teszi lehetővé teszi az EX60 számára, hogy számos kulcsfontosságú mutatóban (pl. hatótáv) felvegye az új riválisokkal a versenyt, vagy akár meg is verje azokat.

Egy darabból

Fotó: Volvo

A kulcsfontosságú fejlesztések egyike a Tesláéhoz hasonló „megaöntés” gyártási módszer alkalmazása, ami azt jelenti, hogy az EX60 vázszerkezetének néhány nagyobb részét olvadt fémből formázzák öntött formában, ami lehetővé teszi, hogy egyetlen darabból álljanak, ahelyett hogy számos különálló, hegesztett vagy csavarozott alkatrészből kellene összeszerelni őket. Az SPA3-platform hátsó padlórészének egy darabból történő gyártása miatt

körülbelül száz különálló, kisebb alkatrészt lehetett elhagyni,

amitől drámaian csökkent a hegesztések száma és körülbelül 50 százalékkal a platform tömege is.