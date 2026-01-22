Rendkívüli

autós hír

Nyolcszáztíz kilométeres rekordhatótávot ígér a debreceni BMW svéd kihívója

A tisztán elektromos EX60 szabadidő-autó egy új korszak kezdetét jelenti a Volvónál.

2026. 01. 22. 13:44
Van olyan változata, ami 3,9 mp alatt van százon Forrás: Volvo
Az új EX60-ról azt állítja a svéd autógyártó, hogy jelenleg a legfontosabb modellje, és nemcsak azért, mert a legnépszerűbb benzinmotoros modelljének (XC60) elektromos alternatívájáról van szó, hanem azért is, mert az ebben debütált technológiák később minden új modelljében ott lesznek. A több mint 4,8 méter hosszú újdonság a nemrég bemutatott, magyar gyártású BMW iX3 és a Mercedes-Benz GLC EQ közvetlen konkurense lesz a prémium SUV piacon.

Vadonatúj műszaki alapok

Fotó: Volvo

A szeptembertől kapható az EX60 az első Volvo, amely a cég új SPA3 platformját használja,

amely állítólag nemcsak a gyártás módját forradalmasítja, hanem a fedélzeti technológiát és a jármű képességeit is. A középkategóriás elektromos SUV megjelenésével a kilencedik (!) évébe lépő XC60 – amely nemrég frissült – továbbra is kapható lesz enyhe hibrid és plug-in hibrid hajtásláncokkal, pontosan úgy, ahogy az egy kategóriával nagyobb XC90 és EX90 is megfér egymás mellett a piacon. A Volvo vezérigazgatója, Hakan Samuelsson az Autocar című lapnak elmondta, hogy a cégének mindegy, hogy elektromos vagy belső égésű motorral hajtott autót ad-e el, mert már mindkettőn ugyanakkora haszonkulcsot tud érvényesíteni.

Fotó: Volvo

Az SPA3 platform új gyártási módszereket, következő generációs villanymotor-családokat és fejlett akkumulátortechnológiákat vezet be, amelyek növelik a hatótávolságot, a költséghatékonyságot, a dinamikát és a biztonságot. Az SPA3 rendkívül moduláris, négy- és ötméteres hosszúság között bármekkora elektromos autóhoz használható, így a jövőben érkező Volvók mind erre épülnek majd, de a Polestar 7 és az anyacég Geely néhány típusa is meg fogja kapni. Jelentősen különbözik az SPA3 az EX90 és ES90 alatt szolgáló SPA2-től, főleg abban, hogy ezt már 

kizárólag villanyautókhoz tervezték, ami egy kompromisszummentesebb szerkezetet eredményezett.

Ez teszi lehetővé teszi az EX60 számára, hogy számos kulcsfontosságú mutatóban (pl. hatótáv) felvegye az új riválisokkal a versenyt, vagy akár meg is verje azokat.

Egy darabból

Fotó: Volvo

A kulcsfontosságú fejlesztések egyike a Tesláéhoz hasonló „megaöntés” gyártási módszer alkalmazása, ami azt jelenti, hogy az EX60 vázszerkezetének néhány nagyobb részét olvadt fémből formázzák öntött formában, ami lehetővé teszi, hogy egyetlen darabból álljanak, ahelyett hogy számos különálló, hegesztett vagy csavarozott alkatrészből kellene összeszerelni őket. Az SPA3-platform hátsó padlórészének egy darabból történő gyártása miatt 

körülbelül száz különálló, kisebb alkatrészt lehetett elhagyni,

amitől drámaian csökkent a hegesztések száma és körülbelül 50 százalékkal a platform tömege is.

Egy másik jelentős fejlemény a „cell-to-body” akkumulátorkialakításra való áttérés, ami feleslegessé tette a legtöbb elektromos jármű padlója alatt található, súlyos és költséges „akkumulátordobozt”. Itt ugyanis az akkucellákat már közvetlenül az autó vázába integrálták, ami súlyt takarít meg, növeli a merevséget és kevesebb helyet foglal. Emellett az anyagköltséget is csökkenti, és egyszerűsíti a gyártást. Egy SPA3 platformos autó csak elektromos lehet, mert 

akkumulátor nélkül olyan lenne, mint a Flintstones című rajzfilmsorozat Frédijének lábbal hajtós, alul lyukas kocsija.

 

Hogy néz ki?

Az emelt futóműves Cross Coutry változat hasmagassága sincs húsz centi. Fotó: Volvo

Bár az EX60-at az XC60 elektromos megfelelőjeként reklámozzák, a lemezek alatt semmi közös nincs bennük. A Volvo szerint az új SUV „a vállalat skandináv formatervezési alapelveit viszi tovább”. A Thor kalapácsát mintázó nappali fények olyanok, mintha az EX30-ról lennének átemelve. Jónak számít a 0,26-os légellenállási együttható (ugyanennyi az elektromos Mercedes GLC-nek is), de a BMW iX3-asé 0,24 is lehet a megfelelő csomaggal és kerekekkel.

Fotó: Volvo

Az EX30-hoz hasonlóan az EX60 is kapható lesz megemelt, terepjárós jegyeket viselő Cross Country kivitelben is, ami egyedi keréktárcsákat, fényezetlen műanyag védőelemeket, kartervédő páncélt, kiszélesített kerékjárati íveket és 20 milliméteres futóműemelést jelent. 

A légrugós példányok szükség esetén további 40 millimétert emelkedhetnek terepen,

vagy a hatékonyság növelése érdekében visszasüllyedhetnek a standard hasmagasságra autópályán. Csak három felszereltségi szinttel – Core, Plus és Ultra – lesz elérhető az EX60 a gyártási költségek csökkentése és a vásárlási folyamat egyszerűbbé tétele érdekében.

Szupersportautós teljesítmény és tekintélyes hatótávolság

Fotó: Volvo

Egy- és kétmotoros hajtásláncokkal lesz elérhető a svéd SUV, 

a teljesítmény a hátsókerekes belépő változat (P6) 374 lóerejétől a csúcsmodell (P12 AWD) 680 lóerejéig terjed.

Utóbbi nemcsak a valaha volt legerősebb szériagyártású Volvo, de 3,9 másodperces gyorsulási idejével (0-ról 100 km/h-ra) a legfürgébb is. A P6 egy nettó 80 kWh-s akkumulátorból nyeri erejét, amely a WLTP ciklus szerint hivatalosan 620 km kombinált hatótávolságot tesz lehetővé.

Fotó: Volvo

A középső, már összkerekes P10 – amelynek két motorja 510 lóerős rendszerteljesítményre képes – 91 kWh-s akkuval rendelkezik, amely a hatótávolságot 665 kilométerre növeli, miközben a maximális töltési sebességet 320 kW-ról 370 kW-ra növeli. 

Csak a P12 verzió – amely 2027 első negyedévében jelenik meg – képes a rekordot jelentő 810 km hatótávolságra

egy feltöltéssel. Ennek a nettó 112 kWh-s akkumulátorcsomagja a legnagyobbak közé tartozik, amit Európában sorozatgyártású autóba szerelnek. A terepjárós külsejű EX60 Cross Country kizárólag összkerékhajtással lesz elérhető, a P10 és a P12 hajtásláncokkal is.

Szuperszámítógép és skandináv letisztultság

Elöl is van csomagtartó a kábelek számára. Fotó: Volvo

Természetesen az EX60 is az újabb Volvók minimalista, digitális műszerfal-elrendezését használja, amelyben a fizikai kezelőszervek számát a lehető legjobban lecsökkentették. Valódi kapcsolók és gombok csak a kormánykeréken és a kormányoszlopon találhatók. 

Még a tükröket is a menürendszerből kell beállítani,

akárcsak az EX30-asban, ami nem minden vásárló tetszését fogja elnyerni.

Fotó: Volvo

Az EX60 összes infotainment, vezetéstámogató és járművezérlő rendszerét egy új generációs számítógép, a HuginCore vezérli, amely a Volvo szerint „felruházza az autót a gondolkodás, a feldolgozás és a cselekvés” képességével. Állítólag másodpercenként 50 milliárd műveletre képes, és hatalmas javulást hoz a működési sebesség és a funkcionalitás terén az előző rendszerekhez képest – a vezeték nélküli frissítési kompatibilitás pedig azt jelenti, hogy 

a kocsi fedélzeti rendszere naprakészen tartható mindaddig, amíg a jármű üzemben van.

Az EX60 hatalmas számítási teljesítménye azt jelenti, hogy a Volvo képes volt közvetlenül az autóba integrálni a Google partnerének, a Gemini AI-nek a platformját, ahelyett, hogy egyszerűen a felhőn keresztül biztosítana hozzáférést a mesterséges intelligencia funkcióihoz.

Különleges a kilincs is. Fotó: Volvo

A Gemini autóba integrálása azt jelenti, hogy a vezetők és az utasok természetes beszélgetést folytathatnak az autóval, ahelyett hogy konkrét jelzőszavakat és utasításokat kellene megjegyezniük. A digitális asszisztens használható például szállodai foglalások keresésére az e-mail-postaládában, a közelgő autóutak megtervezésére, vagy akár annak meghatározására is, hogy egy adott tárgy befér-e az 523 literes csomagtartóba.

Volvo EX60
1/30 Volvo EX60

 

