Havas Henrik, Nagy Ervin, Kálmán Olga és Bródy János elképesztő húzásai borzolták a kedélyeket

10.

Bródy János ocsmány módon rúgott bele a Fidesz-szavazókba

Azt már megszokhattuk, hogy beképzelt, pökhendi SZDSZ-esként rendszeresen belerúg a kormánypárti szavazókba. Most is ez történt, ismét felmondta a baloldali leckét: műveletlen suttyók alkotják a Fidesz-tábort.

9.

Havas Henrik végtelenül aljas húzása borzolja a kedélyeket

Havas látta, hogy az ország közvéleménye, leszámítva néhány szélsőliberálist elítélte az esetet, végtelenül aljas taktikát választott. Az egész gyomorforgató Helif-ügyet egy hirtelen fordulattal megpróbálta a kormány ellen fordítani. Mondván, az egészet az oroszok idézték elő, és természetesen a fideszes politikusoknak kapóra jött az egész botrány, mert így látványosan Hámori Luca mellé tudtak állni és igazolni tudták a genderlobbi előretörését.

Havas Henrik Fotó: Képernyőkép/YouTube

8.

Magyar Péternek befellegzett, újdonsült magyargyűlölő cimborája lökheti szakadékba

– Az álmoskönyvek szerint nem a legjobb dolog, ha olyan politikusok jelennek meg egy párt körül, akiket a magyar emberek finoman szólva nem kedvelnek. Így nagyon könnyen előállhat az a helyzet, hogy bizony Magyar Pétert újdonsült magyargyűlölő cimborája lökheti a szakadékba. Mert a magyar emberek nem felejtenek és keményen megbüntetik azokat a politikusokat, akik a hazájuk ellen politizálnak, olyan embereket követnek, akik rosszat akarnak a magyaroknak.

7.

Meglepő fordulat: Vitézy váratlan helyről kapott jelentős támogatást

Nem ártana szólni a szocik egykori nagyasszonyának, hogy a kampánynak vége. Az, hogy ki kit támogatott, most már mindegy. Azon polemizálni, hogy a Vitézyre leadott szavazatok nagyja honnan érkezett, teljesen felesleges időtöltés. Itt egy konkrét helyzet van, konkrét szavazólapok vannak ezrével, amiket meg kell nézni és igazságot kell szolgáltatni. Ezt megköveteli a demokrácia, nincs mese. Ezt még Lendvai elvtársnő is elismerte a posztjában, tehát kimondható, hogy meglepetésre, váratlan helyről kapott támogatást Vitézy Dávid.

6.

Kálmán Olga hatalmas baklövése a szakadékba lökheti Gyurcsányékat

Ezen a héten is sok érdekes dolog történt, de Kálmán Olga független, objektív újságíróból előbb DK-képviselővé, majd árnyékkormány-szóvivővé avanzsált politikus e heti közleménye vitte a prímet.

Kálmán Olga (Fotó: Balogh Zoltán)

5.

Váratlan helyről érkezett hatalmas pofon Magyar Péternek

Vásárhelyinek igaza van, Magyar elvakult követői bizony fenntartások nélkül mennek utána. Már a saját szemüknek sem hisznek, a dollárbaloldal új figurájának vérlázító, gusztustalan diszkóbotrányát is elnézik neki. Soha nem gondoltam volna, hogy valaha lesz olyan mondata, gondolata Vásárhelyi Máriának, amivel egyet tudok érteni. Most eljött ez a pillanat is, gyanítom, nem lesz többször ilyen.

Vásárhelyi Mária Forrás: Képernyőkép/YouTube

4.

Koncz Zsuzsa megkapta a magáét, az Orbán Viktor Akciócsoport újból lecsapott

Koncz művésznő egyébként már korábban is megkülönböztetett figyelmet kapott az Orbán Viktor Akciócsoporttól, legutóbbi szavazásunkon őt választotta a csapat abban a témában, hogy melyik baloldali közéleti szereplő bőszített fel minket a legjobban. A baloldali énekesnő szerezte meg ezt a nem túl dicsőséges titulust, pedig sokan voltak ám versenyben, Havas Henriktől kezdve Tordai Bencén át egészen Para-Kovács Imréig. De valljuk be, ezt csak saját magának köszönheti. Hiszen számos esetben támadt már rá a kormányra, de olyan is előfordult, hogy az egész magyarságra tett dehonesztáló kijelentést.

3.

Bródy János leleplezte Magyar Péter hatalmas titkát

Korábban Bródy János is megjelent Magyar Péter egyik rendezvényén, támogatásáról biztosítva ezzel a diszkóbotrányáról elhíresült, mentelmi joga mögé bújó Tisza-elnököt. Most azonban összeállt a kép. Az énekes és Magyar is feltűnt Iványival. Nincsenek véletlenek: a háttérben most is ott van Gyurcsány Ferenc…

2.

Forrnak az indulatok a párizsi olimpia botrányos megnyitója után

Péntek este megnyitották Párizsban a XXXIII. nyári olimpiai játékokat. Már most forrnak az indulatok a finoman szólva is megosztó show-műsor után. Tudjuk, hogy a baloldal szemében mi itt, a jobboldalon nem értünk gyakorlatilag semmihez, a magaskultúrához meg végképp semmi közünk, hiszen mi bőgatyás, kurjongató pusztai nép vagyunk csupán.

Az utolsó vacsora című Da Vinci-festmény drag queen paródiája (Forrás: Twitter/Képernyőfotó)

1.

Ennyi volt, Magyar Péternek vége, közeli barátja okozhatja a vesztét

Van itt minden: volt házastárs állítólagos zsarolása és lelki terrorban tartása, balhé egy diszkóban, erőszakoskodás és agresszív viselkedés egy randevún. Már ezek a botrányos ügyek elegek lennének ahhoz, hogy vége legyen a botcsinálta politikusi karriernek, azonban ez nem minden. Nagy Ervin, a Magyar táskahordozójává vált színész a 444-nek adott egy interjút, ahol elmondta, hogy szívesen vállalná a kulturális minisztérium vezetését egy esetleges Magyar Péter-kormányban. Ezt az RTL-nek nagyképűen meg is erősítette. Kiderült a művész úr szavaiból, hogy bizony itt már pozíciók osztogatása megy a háttérben. Erre szokták pestiesen mondani, hogy nagy lett az arc.

Borítókép: Nagy Ervin színművész és a diszkóbotrányáról elhíresült baloldali politikus, Magyar Péter (Fotó: Hatlaczki Balázs)