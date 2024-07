Nagy Ervin pökhendi kirohanása Magyar Péter vesztét okozhatja

A baloldali média folyamatos fényezésének köszönhetően nem okoz megütközést, hogy Nagy Ervin rendszeresen kijelenti, hogy soha nem állt be politikai formáció mögé, csak most kötelezte el magát a dollárbaloldal új figurája, Magyar Péter mellett. Mert az igazság ezzel szemben az, hogy nagyon is elkötelezte magát, például a legutóbbi választás alkalmával, ahol nyíltan kiállt a baloldali összefogás közös miniszterelnök-jelölje, Márki-Zay Péter mellett.

Nagy Ervin előbb baloldali megmondóemberré degradálta magát, majd a dollárbaloldal új figurájának, a diszkóbotrányáról elhíresült Magyar Péternek lett a táskahordozója. Ez ám a karrier, mondhatnánk joggal, azonban pár napja fény derült Nagy valódi vágyára. A 444-nek adott egy interjút, ahol elmondta, hogy szívesen vállalná a kulturális minisztérium vezetését egy esetleges Magyar Péter-kormányban. Ezt az RTL-nek nagyképűen meg is erősítette:

„Én ezért tenni akarok. Ha ez azzal jár, hogy pozíciót kell vállalni, akkor vállalni fogom, nem leszek álszerény, hogy »jaj, jaj, én távol akarom tartani magam a politikától« – ez nem igaz, vannak vízióim róla, ha ezt rója rám a sors, én ezt el fogom vállalni."