Zsákbamacska, titkos tervek, kotyogás: Orbán Viktor a nyílt beszédet kéri számon a Tisza Párton

Orbán Viktor a Kossuth rádióban elhangzott interjúból egy videórészletet is megosztott, amelyben a Tisza Párt elképzeléseit kritizálta. A miniszterelnök úgy fogalmazott: „A Tisza Párt titkolja a terveit. Mi nem árulunk zsákbamacskát. Mondja el a véleményét! Töltse ki ön is a nemzeti konzultációt!”

A miniszterelnök szerint az ellenzéki párt nem nyíltan, csak „elkottyantva” közli, hogy kórházakat és iskolákat zárna be, a sportra költött összegeket csökkentené, a kultúrától és a családoktól pedig elvenné a pénzt.

Na, de beszéljük meg. Ez egy olyan nemzeti konzultáció, mind az öt kérdése ahhoz a gyökérhez fut vissza, hogy milyen legyen Magyarországon

– mondta Orbán Viktor.