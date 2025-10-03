  • Magyar Nemzet
  • Belföld
  • Zsákbamacska, titkos tervek, kotyogás: Orbán Viktor a nyílt beszédet kéri számon a Tisza Párton
Orbán ViktorkonzultációTisza Pártcsaládgazdaság

Zsákbamacska, titkos tervek, kotyogás: Orbán Viktor a nyílt beszédet kéri számon a Tisza Párton

Orbán Viktor bírálta a Tisza Pártot, amiért nem beszél nyíltan a terveiről, például kórházak és iskolák bezárásáról, valamint a sport és kultúra forrásainak csökkentéséről. A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy a nemzeti konzultáció lehetőséget ad a közteherviselésről és Magyarország jövőjéről szóló vitára.

Magyar Nemzet
2025. 10. 03. 18:16
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Orbán Viktor a Kossuth rádióban elhangzott interjúból egy videórészletet is megosztott, amelyben a Tisza Párt elképzeléseit kritizálta. A miniszterelnök úgy fogalmazott: „A Tisza Párt titkolja a terveit. Mi nem árulunk zsákbamacskát. Mondja el a véleményét! Töltse ki ön is a nemzeti konzultációt!”

 

A miniszterelnök szerint az ellenzéki párt nem nyíltan, csak „elkottyantva” közli, hogy kórházakat és iskolákat zárna be, a sportra költött összegeket csökkentené, a kultúrától és a családoktól pedig elvenné a pénzt.

Na, de beszéljük meg. Ez egy olyan nemzeti konzultáció, mind az öt kérdése ahhoz a gyökérhez fut vissza, hogy milyen legyen Magyarországon

– mondta Orbán Viktor. 

A kormányfő hangsúlyozta, hogy a közteherviselés a magyar jövő egyik legfontosabb kérdése, és a kormány álláspontja szerint a gazdaság által megtermelt pénzt a családoknak kell visszaadni, lehetőleg minél kevesebb elvonással, alacsony adókulcsok mellett.

Az a jó, ha minél több pénz marad náluk. Amit beszedünk adóként, azt elsősorban a családoknak adjuk vissza

– fogalmazott a miniszterelnök.

               
       
       
       

            További játékainkhoz kattintson ide!        

   

 

add-square Orbán Viktor a Kossuth Rádióban

Rapid extra: Orbán Viktor nézőpontja – Más sorsát, mint egy rossz gúnyát, nem vehetjük magunkra + videó

Orbán Viktor a Kossuth Rádióban 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekVelkey György László

Bayer Zsolt: Antik jellemek

Bayer Zsolt avatarja

Ismerjük ezt az emberi minőséget.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu