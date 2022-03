Szja-visszatérítés 2022: itt vannak a legfontosabb tudnivalók, a NAV egy nagyon fontos határidőre figyelmeztet

Mi az a szja?

A személyi jövedelemadó (szja) a magánszemélyek jövedelmére kivetett adó, bevallása évenként esedékes. Magyarországon a magánszemély minden jövedelme adóköteles, ettől eltérő szabályt csak törvény állapíthat meg. Az adó alapja a magánszemély összes jövedelme, azaz az adóköteles bevételből megállapított, levonásokkal csökkentett jövedelem és az adóalap-növelő tételek összege. Az szja az arányosság és a méltányosság elvének érvényesítésével az állami feladatok ellátásához szükséges adóbevételt biztosítja – olvasható a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényben (szja-törvény).

A személyi jövedelemadóról a magánszemélynek, a mezőgazdasági őstermelőnek, az általános forgalmi adó fizetésére kötelezett magánszemélynek és az egyéni vállalkozónak (ideértve a vállalkozási tevékenységét az adóév utolsó napján szüneteltető természetes személyt is) 2022. május 20-áig kell bevallást benyújtania, és az adót megfizetni.

Tehát a 2021. évről szóló személyijövedelemadó-bevallás a még fizetendő adót tartalmazza, amit 2022. május 20-ig kell megfizetni.

Mi jár vissza szja-visszatérítésként?

Visszatérítésként

az összevont adóalap utáni személyi jövedelemadónak az igénybe vett kedvezmények levonása után fennmaradó összege,

az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (ekho) személyi jövedelemadónak minősülő része (9,5 százalék),

a katásoknál a tételes adó 25 százaléka jár vissza.

Ekkora lehet az szja-visszatérítés mértéke

Az szja-visszatérítés összege a családi kedvezményre jogosult magánszemély által 2021-ben megszerzett, összevont adóalapba tartozó jövedelme utáni személyi jövedelemadó, ekho összegétől, illetve a kisadózó után a kisadózó vállalkozást terhelő tételes adó összegétől függ.

Munkabér esetén az szja-visszatérítés összege az adóalap-kedvezmények levonása után megállapított adóalap 2021. évi adójának az adókedvezmények levonása után fennmaradó része, de legfeljebb 809 000 forint.

Ha az szja-visszatérítésre jogosult munkabérét terhelő adó ennél az összegnél kevesebb, akkor az szja-visszatérítés összege megegyezik a munkabérből levont adóelőleg összegével.

Ekhós magánszemélynél a 2021-re tőle levont ekho szja-nak minősülő része (9,5 százalék) jár vissza, ami nem haladhatja meg a 809 000 forintot.

Kisadózónál a visszatérítés összege a 2021-re a kisadózó vállalkozást a kisadózó után terhelő tételes adó negyede.

Ha a magánszemélynek van szja, kata és ekho szerint adózó jövedelme is, akkor a különböző adónemekből visszaigényelhető összegek együttesen nem haladhatják meg a 809 000 forintot.

Az szja-visszatérítés kalkulátor segítségével kiszámolhatja, hogy mennyi adót kap vissza 2022-ben a 2021-ben befizetett személyi jövedelemadóból, a kalkulátort a NAV honlapján találja meg.

Hol találom meg az szja-tervezetem 2022-ben és hogyan módosíthatom?

Az adóhivatal 2022-ben is automatikusan, külön kérés nélkül elkészítette azok személyi jövedelemadó-bevallási tervezetét, akikről munkáltatói, kifizetői adattal rendelkeznek, legyen akár munkavállaló, őstermelő, áfa fizetésére kötelezett magánszemély vagy egyéni vállalkozó. Azoknak a magánszemélyeknek is elkészítette a NAV az adóbevallási tervezetet, akiknek 2021-ben több munkáltatójuk is volt.

Az adóbevallási tervezet valamennyi munkáltatótól származó jövedelmet tartalmazza akkor, ha a munkáltatók az előírásoknak megfelelően teljesítették adókötelezettségüket.

A munkáltatóknak a 2021-ben kifizetett, juttatott jövedelemről, a levont adóról és járulékokról szóló igazolást 2022. január 31-ig kellett kiadniuk a munkavállalóiknak. Ha nem sikerült beszereznie eddig a munkáltatótól az igazolást, akkor kérheti a NAV-tól is az adatok kiadását.

Azok, akik KAÜ-azonosítóval (ügyfélkapu, elektronikus személyi igazolvány, telefonos azonosítás, arcképes azonosítás) rendelkeznek, márciustól már megnézhetik saját adóbevallási tervezetüket az e-SZJA portálon (https://eszja.nav.gov.hu). Az szja-tervezeteket számítógépen, laptopon vagy bármilyen okoseszközön, tableten, telefonon is jóváhagyhatja, szerkesztheti az adózó. Aki egyetért a tervezet adataival és nem kell azt kiegészítenie semmivel, annak nincs további teendője: május 20-án a tervezete automatikusan szja-bevallássá válik.

Mit tegyek, ha nem értek egyet az szja-bevallási tervezet adataival?

Amennyiben nem ért egyet az szja-tervezetével, azt az elektronikus felületen módosíthatja. A tervezethez új sorokat adhat hozzá, valamint módosíthatja a bevallásban eredetileg feltüntetett összegeket is az e-SZJA portálon.

Amennyiben Ön nem egyéni vállalkozó, őstermelő vagy áfafizetésre kötelezett magánszemély, és nem módosítja, nem egészíti ki a tervezetet, az jóváhagyás nélkül is a bevallásává válik 2022. május 20-án, akkor is, ha nem készített és küldött be 21SZJA bevallást.

A külföldi munkáltatók, kifizetők nem szolgáltatnak adatot a NAV-nak, ezért a tervezet a külföldről származó jövedelmeket nem tartalmazza. Annak, akinek külföldről származó jövedelme van, ki kell egészíteni az adóbevallási tervezetet.

A gyermeket nevelő szülők a tervezetük módosításával, vagy a 21SZJA-bevallás önálló benyújtásával kaphatják meg az adó-visszatérítésként járó összeget, ha december végéig nem nyújtották be a VISSZADO-nyilatkozatot, illetve a NAV sem utalta át nekik automatikusan a tavaly befizetett szja-t.

Be kell-e vallani a diákmunkából származó jövedelmet?

Igen. Az szja-bevallást akkor is el kell készíteni, ha valaki csak rövid ideig állt munkaviszonyban és kisebb összegű bérjövedelmet kapott. Függetlenül attól, hogy diákként milyen összegű jövedelmet szerzett munkaviszonyában 2021-ben, a jövedelem adóköteles, és a NAV által elkészített adóbevallási tervezet is tartalmazza.

Adóköteles-e az iskolai ösztöndíj?

Nem. Az ösztöndíj adómentes bevétel, ezért arról nem kell szja-bevallást benyújtani, illetőleg az ösztöndíj a bevallási tervezetben sem szerepel.

2021-ben ingatlant adott el? Így érinti szja-bevallását az adásvétel

Ha az ingatlan értékesítése adómentes, vagy olcsóbban adta el, mint amennyiért korábban vásárolta, vagy az ingatlant a vásárlástól számított öt év elteltével adta el, akkor az értékesítésből származó bevételt nem kell a bevallásban szerepeltetnie, mivel az eladásból nem keletkezett adóköteles jövedelme. Ilyenkor a bevallási tervezetet sem kell kiegészíteni az ingatlan értékesítéséből származó bevétellel. Amennyiben azonban az értékesítés bevételéből jövedelme is keletkezik, akkor azt a bevallásban fel kell tüntetni, ugyanis az ingatlanértékesítésből származó jövedelem a bevallási tervezetben nem szerepel automatikusan.

Mit kell tennie az egyéni vállalkozóknak az szja-tervezettel?

Azoknak az adózóknak is szerkesztenie kell a szja-tervezetet az eSZJA portálon, akik:

egyéni vállalkozók (kivéve, ha 2021-ben tevékenységét végig szüneteltette, vagy 2021- ben a vállalkozói tevékenység folytatásának teljes időszakában katás volt),

mezőgazdasági őstermelők, vagy

áfafizetésre kötelezett magánszemélyek

Ilyenkor ki kell egészíteni az szja-tervezetet azokkal az adatokkal, amelyről a NAV nem rendelkezik információval, és el kell küldeni a módosított tervezetet az adóhatósághoz.

Az adóvisszatérítés igénylése és az adóbevallás egyaránt kényelmesen intézhető online (Fotó: Unsplash)

Jár-e az szja-visszatérítés a Katás egyéni vállalkozóknak?

A kisadózó egyéni vállalkozó a 2021. évben az őt terhelő tételes adó 25 százalékának visszatérítésére jogosult. A kisadózónak a visszatérítés személyijövedelemadó-kedvezményként jár.

Ha a kisadózó a 2021. évben a személyi jövedelemadóból is jogosult visszatérítésre, mert van összevont adóalapba tartozó jövedelme, akkor a tételes adó alapján járó visszatérítés a személyi jövedelemadóból visszaigényelhető összegen felül vehető figyelembe, de a két összeg együttesen nem haladhatja meg a 809 000 forintot.

Ha március 15-e után regisztrálok az ügyfélkapun, akkor jóváhagyhatom-e az szja-tervezetem már elektronikusan?

Igen. Ügyfélkapus regisztráció után minden adózó módosíthatja és jóváhagyhatja az elkészített bevallási tervezetét online is.

Így juthat hozzá az szja-bevallási tervezetéhez amennyiben nincs elektronikus hozzáférése

A magánszemélyek még 2022. március 16-áig kérhetik, hogy a NAV papíralapon küldje meg számukra az adóbevallási tervezetet. A kérelem többféle módon juttatható el a NAV-hoz:

SMS-ben a 06 30/344-4304 telefonszámon, az üzenetben meg kell adni az adóazonosító jelet és a születési dátumot a következők szerint: SZJAszóközadóazonosítójelszóközééééhhnn

a NAV honlapjáról elérhető webűrlapon (www.nav.gov.hu/eszja/eszja);

a NAV Infóvonalán keresztül, telefonon (telefonszám: 1819);

a „Kérelem az adóbevallási tervezet papír alapon történő átvételéhez” elnevezésű, BEVTERVK jelű formanyomtatványon;

levélben kötetlen formában, megadva adóazonosító jelét és születési dátumát,

az ügyfélszolgálatokon személyesen.

Mikor küldi el postán az szja-tervezeteket a NAV?

Az elkészült szja-tervezeteket a NAV tértivevényesen, április 30-ig küldi el postán az igénylőknek. 2022. március 16. után az adóbevallási tervezet kizárólag személyesen, a NAV ügyfélszolgálatain kérhető és vehető át május 20-ig. Papíralapon kapott tervezetét nem kell aláírnia, nem kell visszaküldenie, ha annak tartalmával egyetért. Ha nem ért egyet a tervezet tartalmával, akkor 21SZJA bevallást kell benyújtania 2022. május 20-áig, mivel a kinyomtatott, papíralapon kapott tervezetet javítani nem lehet. A 21SZJA nyomtatványt a NAV oldalán töltheti le.

Az szja 1+1 százalékának felajánlásáról a korábbi évekhez hasonlóan idén is lehet elektronikusan és papíron is rendelkezni egészen május 20-ig.

Lehetséges kérni részletfizetést az szja-bevallási tervezetben?

Igen. Az 500 ezer forintot meg nem haladó személyi jövedelemadó és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettségre, legfeljebb tizenkét hónapon keresztül, pótlékmentes részletfizetés kérhető az adóhatóságtól. Ha van elektronikus hozzáférése, akkor ezt megteheti az eSZJA-portálon. Amennyiben nincs elektronikus hozzáférése, akkor a postán kiküldött kiegészítő nyilatkozaton jelölheti meg a részletfizetés választását. A kitöltött és aláírt nyomtatványt postán kell visszaküldenie a NAV-nak 2022. május 20-ig.

Mikor kapom meg a visszaigényelhető adót?

A visszaigényelt adót a bevallás beérkezésétől, a módosított bevallási tervezet jóváhagyásától számítva legkésőbb a 30. napon utalja ki a NAV. A 30 nap számításánál figyelembe kell venni az esetleges postai kézbesítés átfutási idejét is.

Kinek jár 2022-ben az adó-visszatérítés?

A visszatérítésre az jogosult, aki 2021. legalább egy napján jogosult családi kedvezményre, vagyis, aki:

családi pótlékra jogosult,

a családi pótlékra jogosultnak a házastársa, és családi pótlékra nem jogosult (nevelőszülő, gyám házastársa),

a várandós nő és a vele közös háztartásban élő házastársa (az élettárs nem),

családi pótlékra saját jogán jogosult, vagy a vele közös háztartásban élő hozzátartozója (ideértve a gyerek szüleinek hozzátartozóit is),

rokkantsági járadékban részesülő, vagy a vele közös háztartásban élő hozzátartozója (ideértve a gyerek szüleinek hozzátartozóit is).

Ha az élettársak közösen nevelik a közös gyermeküket, szülőként mindketten jogosultak a családi kedvezményre és az adó-visszatérítésre is. Ha az elvált szülők 2021-ben felváltva gondozták gyermeküket, és ezért a családi pótlékra, valamint a családi kedvezményre is 50-50 százalékban jogosultak, akkor a visszatérítést mindkét szülő igénybe veheti. A jogosultság nem a gyermek életkorától függ, hanem attól, hogy a gyermek után jár-e családi kedvezmény.

Ha a szülő 2021-ben akár csak egy napig jogosult volt a gyermek után családi kedvezményre, akkor jogosult a visszatérítésre is.

Egyéni vállalkozóknak jár-e a visszatérítés?

A visszatérítés annak az egyéni vállalkozónak jár, aki 2021 bármely napján családi kedvezményre jogosult, akkor is, ha a családi kedvezményt nem veszi igénybe, vagy nem ő veszi igénybe. A kedvezmény az összevont adóalap 2021. évi adójának az adókedvezmények levonása utáni részére érvényesíthető, a visszatérítés összege maximum a 2020. decemberi adatok alapján számolt éves átlagbér és a 15 százalékos adókulcs szorzata, azaz 809 000 forint lehet.

Ezt kell tudni az első házasok szja-kedvezményéről

Az első házasok kedvezménye annak a házaspárnak jár, melynek legalább egyik tagja az első házasságát köti. A kedvezmény a házaspárt a házasságkötés hónapját követő 24 hónapon keresztül illeti meg, feltéve, hogy a házasság ezen időszak alatt fennáll.

A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök interjút ad az M1 aktuális csatornának, az MTVA óbudai gyártóbázisán 2022. február 27-én. (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher)

Az Orbán-kormány 2022-ben több mint 600 milliárd forintot fizetett ki a gyermeket nevelő szülőknek

Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke még 2021 júniusában, a Világgazdaság üzleti konferenciáján jelentette be, hogy kiemelkedő gazdasági növekedés esetén a szülők visszakapják a 2021-ben befizetett személyi jövedelemadójukat, hiszen a gyerekeket nevelő családokat megviselte a mögöttünk hagyott időszak a koronavírus-járvány miatt. Az átlagjövedelem után befizetett szja-t a gyermeket nevelő szülőknek adják vissza.

A gazdaság sikeres újraindításának köszönhetően így a támogatás háztartásonként akár 1,6 millió forintnyi pluszforrást is jelenthet, összességében pedig az állam 1,9 millió embernek nagyjából 610 milliárd forintot utal vissza.

Ha jól értem, hogy mi történt velünk az elmúlt 16 hónapban, akkor azt látom, hogy a családokat, bár derekasan küzdöttek, és túlélték ezt a válságot, de megviselte őket ez a válság. Nagyon sok olyan család van, amelynek hozzá kellett nyúlnia a tartalékaihoz. Minél kisebb jövedelemmel rendelkező családról beszélünk, és minél több gyereket nevelnek, annál inkább hozzá kellett nyúlni a tartalékaikhoz. A kormánynak ma délután azt a javaslatot fogom tenni erről egyébként, hogy csináljuk azt, amit még soha senki nem csinált. Ez, ha magyarokról van szó, nem ellene szól, hanem mellette, vannak óvatosabb népek is.

Mert, hogy ha sikerül elérni az 5,5 százalékos GDP-növekedést, akkor a gyermeket nevelő szülőknek 2022 februárjában egyszerűen adjuk vissza azt az adót, amit befizettek a 2021-es év során a költségvetésbe.

Ahogy van. Húzzunk egy fölső határt, mert a leggazdagabbnak valószínűleg erre nincsen szükségük, húzzuk meg valahol ott, ahol az átlagjövedelem van, tehát az átlagjövedelem után befizetett szja-ról beszélek, átlagjövedelem szintje vagy az alatt befizetett szja-t a gyermeket nevelő családok szülőinek adjuk vissza, hogy újra föltölthessék a tartalékaikat, hogy a családok újrarendezhessék a költségvetéseiket, és meg tudják indítani újra a családi költségvetések normális működését. Ez egy 550-580 milliárd forint közötti összeg a mostani becsléseink szerint. Ez nagyon nagy összeg. Azt javaslom, hogy ezt ne szétosszuk, ne ide tegyük, vagy oda tegyük, hanem egész egyszerűen adjuk vissza azoknak, akik megdolgoztak érte, akik ezt megkeresték, és utána befizették a költségvetésbe, ahol a gazdaságpolitika – Varga Mihálynak is köszönhetően – olyan sikeres lehet, hogy ezt a lépést megtehetjük - mondta el beszédében Orbán Viktor 2021. június 9-én.

Orbán Viktor ezt követően 2021. szeptember 20-án, az Országgyűlésben jelentette be az adó-visszatérítés legfontosabb tudnivalóit.

A gazdaság sikeres újraindítása képessé teszi a parlamentet és a kormányt, hogy megvalósítsa azokat a célokat, amelyeket a koronavírus negyedik hulláma előtt kitűzött. 2022. február 15-ig visszatérítjük, mert vissza tudjuk téríteni a gyereket nevelő szülőknek az általuk 2021-ben befizetett személyi jövedelemadót

– mondta akkor a kormányfő.

Kiderült az is, hogy a visszafizetés felső határa az átlagbér éves adótartalma lesz. Lényeges elem az is, hogy a gyereket nevelő kisvállalkozók is adó-visszatérítésben részesülnek. Az ekho szerint adózó szülők az általuk személyi jövedelemadóként befizetett összeget, a kedvezményes átalányadót fizető kisvállalkozók, a katások pedig az általuk fizetett átalányadó egynegyedét kapják vissza, amennyiben gyermeket nevelnek.

A veszélyhelyzetre való tekintettel aztán 2021. szeptember 30-án nem törvényként, hanem kormányrendelet formájában jelentek meg a Magyar Közlönyben a gyermeket nevelő családoknak járó szja-visszatérítés részletszabályai. A rendelet a gyermeket nevelő magánszemélyek adóvisszatérítéséről címet kapta.

A gyermeket nevelő szülők már több mint 610 milliárd forintot kaptak kézhez a családi adóvisszatérítéssel

– ismertette Varga Mihály is február elején.

A pénzügyminiszter hozzátette: azzal számolnak, hogy az adóbevallásokban érvényesített visszatérítéssel ez az összeg több tízmilliárd forinttal emelkedhet. A tárcavezető úgy fogalmazott, hogy a magyar gazdaság teljesítménye lehetővé teszi a kifizetéseket; a tavalyi volt az elmúlt 30 év legnagyobb gazdasági növekedése, amely egyben első az uniós rangsorban.

A pénzügyminiszter szerint nem volt még hasonló nagyságrendű adóvisszatérítést lehetővé tevő kormánydöntés.

Ezt a gazdaság jó teljesítménye tette lehetővé, a magyar gazdaság erőforrásait átcsoportosítva tudták azokat a kifizetéseket, beruházási támogatásokat teljesíteni, amelyekkel a családok járnak jól. Arra a felvetésre, hogy az ellenzéki vádak szerint az szja-visszatérítés, a 13. havi nyugdíj, és a 25 év alattiak szja-mentessége "megborítja" a költségvetést, Varga Mihály azt mondta: "hát ne aggódjanak! Nem." Azt mondta, ha a kétezres éveket írjuk, akkor az MSZP-SZDSZ kormány alatt valóban az egekbe szökött az államháztartás hiánya. Amikor a járvány miatt 2020-ban sokkal nagyobb visszaesés volt a világgazdaságban, mint 2008-2009-es válság idején, akkor saját erőforrásból, külső segítség nélkül indították el a programokat.

Tállai András: a családi adóvisszatérítés nem veszhet el

Az elmúlt harminc év legfontosabb adózási időszaka lehet a május 20-ig tartó személyi jövedelemadó bevallási időszak

– jelentette ki Tállai András.

A jelentőségét egyrészt az adja, hogy március 1-jével megkezdődik a családi adóvisszatérítés második körös kiutalási szakasza, másrészt az, hogy ennyi pénzt még soha nem kaptak vissza a gyermekes családok, a várandós kismamák és saját jogon családi pótlékra, illetve rokkantsági járadékra jogosultak

– részletezte.

Tállai András, a Pénzügyminisztérium államtitkára (Fotó: Mirkó István)

Az államtitkár elmondta, hogy több tízezer gyermeket nevelő az szja-bevallásában veheti igénybe a családi adóvisszatérítést. Sokaknak pedig még a február 14-ig kézhez kapott összegen felül az szja-bevallás benyújtását követően is járhat vissza adó; például azoknak, akik tavaly a munkabér mellett ingatlan bérbeadásból vagy őstermelői tevékenységből is szereztek jövedelmet - jegyezte meg.

Azok is az szja-bevallásukban érvényesíthetik az adóvisszatérítést, akiknél a munkáltatóktól az adóhivatalhoz beérkező adatok ellentmondásosak vagy hibásak, például a családi kedvezmény adatait a munkáltató nem minden hónapra, hanem csak szakaszosan közölte, vagy a szülők ketten együtt több családi kedvezményt vettek igénybe, mint ami a gyermekek után a jogszabály alapján járna.

Nem érkezett meg februárban az szja-visszatérítése? Ez lehet az oka

Akik postai címre kérték az utalást, vagy akik a családi pótlékot is így kapják, február 2. és 4. között kapták kézhez az szja-visszatérítést - közölte a NAV honlapján. Akik bankszámlára kérték az utalást, vagy a családi pótlékot is a bankszámlájukra utalja a Magyar Államkincstár (MÁK), február 14-éig kapták meg az összeget. Minden jogosultnak jár az adóvisszatérítés, e jogát senki sem veszítheti el. Akik februárban nem kapták meg az adóvisszatérítés összegét, az adóból visszajáró összeget az szja-bevallásukban igényelhetik vissza.

Ezek lehetnek az okok:

Az, akinek a jövedelméről a NAV-nak nem volt információja, és ezért nem kapott szja-visszatérítést februárban, az adóbevallási tervezet kiegészítésével, vagy önállóan elkészített 21SZJA-bevallás benyújtásával igényelheti a visszatérítést.

Idetartozik például az egyéni vállalkozói, őstermelői jövedelmet szerző szülő és az, aki az összevont adóalapba tartozó jövedelme után saját maga fizeti az szja-t (például magánszemélynek ingatlant ad bérbe), és nincs mellette munkaviszonya, vagy nincs kifizetőtől származó jövedelme.

Szintén az szja-bevallási tervezet kiegészítésével vagy az önállóan benyújtott 21SZJA-bevallásban igényelheti az szja-visszatérítést az, aki 2021-ben munkáltatótól, kifizetőtől származó, összevont adóalapba tartozó jövedelmet szerzett, a családi kedvezményt év közben érvényesítette, de a kiutaláshoz szükséges adatokról nem nyilatkozott 2021. december 31-ig, és ezekről a családi pótlékot folyósító szerv sem küldött adatot a NAV-nak. Ez a teendő akkor is, ha a magánszemély a családi kedvezményt év közben nem vette igénybe, és azt a bevallásában kívánja érvényesíteni. A bevallásban fel kell tüntetni

a családi kedvezményre jogosító gyermekek azonosító adatait,

azt, ha a magánszemély a családi kedvezményre magzat után jogosult,

a kedvezmény összegét és a kiutalási adatokat (belföldi fizetési számlaszámot vagy a postacímet),

annak a magánszemélynek az azonosító adatait, aki ugyanazon gyermek után jogosult a családi kedvezményre.

Ha pedig a jogosult a februárban kiutalt szja-visszatérítést összegével nem ért egyet, akkor az adóbevallási tervezete kiegészítésével vagy önállóan benyújtott 21SZJA-bevallásában módosíthatja a visszatérítés összegét.

Az érintetteknek érdemes a bevallási tervezetüket a családi adóvisszatérítésre, valamint a kiutalásra vonatkozó adatokkal mihamarabb kiegészíteni, majd beküldeni. Azok is tudják módosítani a tervezetet, akik változtatni szeretnének a családi kedvezmény év közi igénybevételén

Az adóhivatal ráadásul jelentősen felgyorsította a 30 napos pénzkiutalási folyamatot, így a NAV a bevallás beérkezését követően soron kívül, akár már két héten belül utalja is a családoknak visszajáró adót.

Így változott 2022-ben a négy- vagy több gyermekes anyák adókedvezménye

Az Orbán-kormány 2020. január 1. óta vezette be azt, hogy a négy vagy több gyermeket nevelő édesanyák mentesülhetnek a személyi jövedelemadó megfizetése alól a törvényben meghatározott jövedelmeikre vonatkozóan. A kedvezmény a vér szerinti és az örökbefogadott, illetve a már felnőtt gyermekek után is jár. A négy vagy többgyermekes édesanyák életük végéig mentesülnek személyi jövedelemadójuk fizetése alól, mely a kereső tevékenységből származó jövedelmük után jár. A mentesség nem zárja ki a családi kedvezmény igénybevételét. A jogosultság annak a hónapnak az első napján nyílik meg, amelyben az édesanya először minősül négy vagy több gyermeket nevelő anyának. Ha egy gyermek után a családi pótlékra való jogosultság a gyermek halála miatt szűnt meg, akkor ezt úgy kell tekinteni, mintha a családi pótlékra való jogosultság 12 évig fennállt volna, ezért ez a gyermek is figyelembe vehető.

Idén januártól a négy vagy több gyermeket nevelő édesanyák személyijövedelemadó-kedvezményében az alábbiak szerint bővültek ki a jogosultsági feltételek.

2022. január 1-től a jogosultság megállapításakor családi pótlékra jogosító gyereknek tekinthető az a fogyatékosként, szociális intézményben ellátott gyermek is, aki után az anyának családi pótlék ugyan nem jár, viszont a családi pótlék összegének meghatározásakor figyelembe veszik a gyermeket. Ha az említett gyermek után az anya vagy a szociális intézmény vezetője már nem jogosult családi pótlékra, de a jogosultság valamelyiküknél vagy mindkettőjüknél összesen legalább 12 évig fennállt, és a gyermeket az anya családi pótlékánál figyelembe vették, akkor ez a gyermek is kedvezményre jogosítja az anyát.

Ha a kedvezményre jogosult az adóelőleg-nyilatkozaton jelzi munkáltatójának, rendszeres bevételt juttató kifizetőjének, hogy jogosultsága végleges, akkor a következő években nem kell új nyilatkozatot adnia. A munkáltató, kifizető ezt továbbra is figyelembe veszi. A jogosultság végleges, ha a gyermekek közül négy után az anya legalább 12 évig családi pótlékra volt jogosult, ideértve azt is, ha a családi pótlékra való jogosultság a gyermek halála miatt szűnt meg.

A világon egyedülálló kedvezményben a bevezetése óta majdnem 50 ezer édesanya részesült Magyarországon, 2021 szeptemberéig 36 milliárd forint összegben.

Zsigó Róbert, a családokért felelős parlamenti államtitkár 2022 januárjában ezzel kapcsolatban úgy fogalmazott, „emlékszünk még arra, hogy 2010 előtt, a Gyurcsány-Bajnai-kormányok időszakában nem segítették a gyermekeket nevelőket, nem támogatták a családokat, hanem megnehezítették az életüket”.

Hangsúlyozta:

2010 után Magyarországon családbarát fordulatot hajtottunk végre, támogatjuk a gyermekvállalást, a gyermeknevelést, az otthonteremtést.

Zsigó Róbert aláhúzta, a kormány a koronavírus-járvány okozta válsághelyzetben sem elvett a családoktól, hanem minden eszközzel támogatta őket.

Mi továbbra is a családokért dolgozunk, mert Magyarországnak előre kell mennie, nem hátra

– hangsúlyozta a családokért felelős parlamenti államtitkár.

A négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezményéről részletesebb tájékoztatás olvasható „A családokat érintő adóalap-kedvezmények” című információs füzetben a NAV oldalán.

A 25 év alatti fiatalok adómentessé váltak – itt vannak a részletek

2022. január 1-jétől nem kell személyi jövedelemadót fizetniük a 25 év alatti fiataloknak havi 433 700 forint összegű összevont adóalapba tartozó jövedelemig. A kedvezmény 280 ezer dolgozó fiatal számára évente átlagosan mintegy félmillió forint, 2022-ben maximálisan 781 ezer forint többletbevételt jelent.

A 25. életévét be nem töltött fiatal az összevont adóalapját a 25 év alatti fiatalok kedvezményével csökkenti.

Ha egy személynek egyszerre több kedvezmény is jár, nem mindegy, hogy azokat milyen sorrendben veszik figyelembe az adóalap kiszámításakor. A 25 év alatti fiatalok kedvezménye a négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezményét követően, de a személyi kedvezményt, az első házasok kedvezményét és a családi kedvezményt megelőző sorrendben érvényesíthető – írja szja-tv.

Ha két 25 év alatti fiatal 2021. december 31. után összeházasodik, akkor az első házasok kedvezményét nem a házasságkötést követő hónaptól érvényesíthetik, hanem azt a hónapot követően, amelyben egyikük betölti a 25. életévét.

Ha a házasságot a 25 év alatti fiatalok 2022. január 1. előtt kötötték, és igénybe veszik az első házasok kedvezményét, akkor annak az érvényesítését 2022. január 1-től fel kell függeszteniük. Ha egyikük betölti a 25. életévét, a következő hónaptól újra jár az első házasok kedvezménye.

A 25 év alattiaknak nem kell személyi jövedelemadót fizetniük a törvényben meghatározott, összevont adóalapba tartozó jövedelmeik után a kedvezmény havi összegéig.

Ilyen jövedelmek például: munkabér, táppénz, egyéni vállalkozó vállalkozói kivétje vagy átalányban megállapított jövedelme, őstermelői jövedelem, kifizetővel kötött megbízási, felhasználási szerződésből származó jövedelem. A kedvezmény az ingatlan-bérbeadásból származó jövedelem után nem jár.

A kedvezmény első alkalommal a 2022-ben megszerzett jövedelmekre vehető igénybe.

Nem kell személyi jövedelemadót fizetniük a 25 év alattiaknak (Fotó: Unsplash)

Kérni kell a kedvezményt a 25 éven aluli fiataloknak?

A kedvezmény érvényesítését a fiatalnak nem kell kérnie, azt a munkáltató, rendszeres bevételt juttató kifizető a jogosultsági hónapokban automatikusan figyelembe veszi, kivéve, ha a fiatal nyilatkozatban kéri a kedvezmény részleges vagy teljes mellőzését.

Mire költhető a szja-visszatérítés?

Bármire fordítható az szja-visszatérítés. Lakásfelújításra, lakás- vagy autóvásárlásra, hiteltörlesztésre, képzésre, utazásra vagy épp megtakarításokba is fordítható.

Erre fordítják legtöbben az szja-visszatérítést

Szakértők szerint az adóvisszatérítést az emberek többsége megtakarításra tervezi fordítani. Az első körben kiutalt, több mint 610 milliárd forintnyi családi adóvisszatérítést az emberek többsége hosszú távú megtakarításra tervezi fordítani, ez derült ki az OTP Bank és a Groupama Biztosító közös reprezentatív kutatásából. A megkérdezettek az szja-visszatérítés 51 százalékát megtakarításra tervezik fordítani, ennek nagyjából felét ugyanakkor folyószámlán vagy készpénzben, azaz könnyen hozzáférhető módon tartanák. A választ adók között jelentős volt még az állampapír, a megtakarítási számla, a nyugdíjbiztosítás, vagy a lekötött betét említésének az aránya. A megtakarítást tervezők 10 százaléka biztosítási termékbe fektetne, és sokan most először indítanának élet- vagy nyugdíjbiztosítást, az ezeket tervezők aránya 6 illetve 4 százalékos.

A fiatalok csaknem fele hosszútávú céljaira teszi félre a többletjövedelmét

A 25 év alattiak csaknem fele hosszútávú céljaira fogja félretenni az szja-mentességből szerzett többletet - tájékoztatta korábban az Önkéntes Pénztárak Országos Szövetsége (ÖPOSZ) legújabb felméréséről az MTI-t. A közlemény szerint a megkérdezett fiatalok több mint negyede a váratlan helyzetekre félretett megtakarításait gyarapítaná az összeggel. A felmérés szerint oktatásra, képzésekre és tanfolyamokra 16 százalék, míg önkéntes nyugdíjpénztári megtakarításokra 13 százalék költene.

Nyitrai Zsolt: mintegy ezer milliárd forint a szaldója a februári jóléti intézkedéseknek

Mintegy ezer milliárd forint a szaldója a februári jóléti intézkedéseknek: a tizenharmadik havi nyugdíj visszaadásának, a szülők személyi jövedelem adó (szja) visszatérítésének és a rendőrök, katonák fegyverpénzének

– mondta a kiemelt társadalmi ügyekért felelős miniszterelnöki megbízott a Figyelőnek korábban.

Ismertetése szerint csaknem kétmillió munkavállaló jogosult a családoknak járó támogatásra, ez 610 milliárd forintot jelent. "Kormányzásunk lelke a famíliák támogatása, amely szintén tétje az április 3-i voksolásnak" - fogalmazott Nyitrai Zsolt. Felidézte, hogy amikor a baloldal hatalmon volt, szétverte az 1998-2002 között bevezetett családpolitikát. Példaként említette, hogy elvették a családi adókedvezményt és az otthonteremtési forrásokat, amivel devizahitelekbe kényszerítették a magyarokat.

Kormányszóvivő: mostanra nagyjából minden családhoz megérkezett az adóvisszatérítés

– Mostanra már nagyjából minden családhoz megérkezett az adóvisszatérítés – mondta Facebook-videójában Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő. Kiemelte: ezt a hatalmas összeget a gazdasági növekedés, a gazdaság jó teljesítménye termelte ki. A kormány a sok egyéb családtámogatás mellett ezzel is szeretné kifejezni megbecsülését a munka mellett gyermeket nevelő szülőknek – jegyezte meg.

Szeretnénk, hogy évről évre előrébb tudjanak lépni a családok, és egyre több pénz maradjon náluk

– húzta alá.

Családi adóvisszatérítésre még soha nem volt példa Magyarországon; ez egyszerre egy nagy adócsökkentés és családtámogatás is

– fogalmazott. A kormányszóvivő arról is beszélt, hogy 2022. április 3-án lesznek az országgyűlési választások Magyarországon. Mint mondta, dönteni kell arról, hogy milyen országban szeretnénk élni, olyan országban, ahol nő a gazdaság és ebből a gyermekes családok is egyre jobban részesülnek, vagy ismét a Gyurcsány-korszakban, amikor gazdaságilag tönkretették az országot és elvették a családtámogatásokat.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI/Kovács Tamás)