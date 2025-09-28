Történelmi léptékű bővítés az M1-esen, eddig több mint 15 ezren éltek a fix 3 százalékos lakáshitellel – heti összefoglaló

Hetvennyolc kilométer hosszan bővül az M1-es autópálya, olyan műszaki tartalommal és hosszúságban, amire eddig nem volt példa Magyarországon – olvasható a Magyar Építők Facebook-bejegyzésében.

Bővül az M1-es, de ez többet jelent, mint kétszer három forgalmi sáv

Fotó: Kocsis Zoltán/MTI Fotószerkesztőség

A projekt során 2×3 sáv épül ki, intelligens leállósávval, így Budapest és Győr között akár 2×4 sávon is haladhat majd a forgalom.

Nagy méretű drónok segítik a közlekedésbiztonságot, gyorsabbá téve a balesetek kezelését.

72 híd és felüljáró, valamint 11 csomópont is megújul, miközben a forgalom végig biztosított marad.

Ez nem egyszerű sávbővítés, hanem egy évtizedekre meghatározó fejlesztés a hazai közlekedés jövőjéért – fogalmaznak. Szeptember 22-én Bicske térségében az érintett öt szervezet közös sajtótájékoztatón számolt be az M1-es autópálya három hete zajló bővítéséről.

Gáz vagy villany? Érdemes-e kiköttetni a gázt és átállni áramra? – számoltunk

Ahogy közeleg az őszi-téli szezon, mindenki számol, mennyit kell áldoznia arra, hogy a kényelmes hőfokra fűtse fel az otthonát. Egyedi fűtésű otthonok esetében felmerülhet a kérdés, érdemes-e, megéri-e leválni, azaz kiköttetni a gázt és mindent áramról üzemeltetni. Az Origo utánajárt.

Egy biztos, kikötni semmiképpen sem érdemes a gázt, mert a teljes megszüntetése esetén gáztervet kell készíttetni, ami több mint százezer forintba kerül. A szolgáltatás szüneteltetését lehet kérvényezni.

Újabb légitársaság jelentett be járatbővítést, vonzó célpont a magyar főváros repülőtere

Jelentősen bővíti hálózatát, és Budapestre is több járatot indít Koppenhágából a 2026-os nyári menetrendben a Scandinavian Airlines (SAS). A dán fővárosból a magyar fővárosba a jövő nyári szezon első felében naponta kétszer is közlekednek majd gépek – jelentette be a légitársaság a járatbővítést.

A budapesti útvonal különösen fontos szerepet kap: március végétől június közepéig jellemzően napi két járat indul, délelőtt és este, amelyeket a SAS Link és a Cityjet is üzemeltet majd. Június második felétől augusztus végéig a menetrend némileg ritkul, mivel ebben az időszakban a társaság a tengerparti desztinációkra helyezi a hangsúlyt. A 2025-ben indított budapesti járatok a téli menetrendben is folytatódnak, így a SAS egész évben jelen lesz Ferihegyen – írja a Repjegy.hu.