Történelmi léptékű bővítés az M1-esen, eddig több mint 15 ezren éltek a fix 3 százalékos lakáshitellel – heti összefoglaló

Összesen 78 kilométer hosszan bővül az M1-es autópálya. Vonzó célpont a magyar főváros repülőtere. Októberben beköszönt a nagy szja-mentesség, augusztusban újabb rekord, milliók a Balatonnál. Heti összefoglaló.

Magyar Nemzet
2025. 09. 28. 6:17
Sokan vártak az otthon startra, így lehet, hogy máris 15 ezren igényelték Fotó: Kállai Márton
Hetvennyolc kilométer hosszan bővül az M1-es autópálya, olyan műszaki tartalommal és hosszúságban, amire eddig nem volt példa Magyarországon  – olvasható a Magyar Építők Facebook-bejegyzésében. 

Óbarok, 2025. szeptember 22.Az M1-es autópálya felújítási munkálatai miatti útterelés az Óbarok lehajtónál 2025. szeptember 22-én. Az M1-es autópálya 78 kilométer hosszan bővül kétszer három sávra az M0-s és a 94-es km-nél található Concó pihenő között. Ezen felül oldalanként egy-egy teljesértékű forgalmi sávként használható, intelligens leállósáv is épül.MTI/Kocsis Zoltán
Bővül az M1-es, de ez többet jelent, mint kétszer három forgalmi sáv
Fotó: Kocsis Zoltán/MTI Fotószerkesztőség
  • A projekt során 2×3 sáv épül ki, intelligens leállósávval, így Budapest és Győr között akár 2×4 sávon is haladhat majd a forgalom.
  • Nagy méretű drónok segítik a közlekedésbiztonságot, gyorsabbá téve a balesetek kezelését.
  •  72 híd és felüljáró, valamint 11 csomópont is megújul, miközben a forgalom végig biztosított marad.

Ez nem egyszerű sávbővítés, hanem egy évtizedekre meghatározó fejlesztés a hazai közlekedés jövőjéért – fogalmaznak. Szeptember 22-én Bicske térségében az érintett öt szervezet közös sajtótájékoztatón számolt be az M1-es autópálya három hete zajló bővítéséről.

Gáz vagy villany? Érdemes-e kiköttetni a gázt és átállni áramra? – számoltunk

Ahogy közeleg az őszi-téli szezon, mindenki számol, mennyit kell áldoznia arra, hogy a kényelmes hőfokra fűtse fel az otthonát. Egyedi fűtésű otthonok esetében felmerülhet a kérdés, érdemes-e, megéri-e leválni, azaz kiköttetni a gázt és mindent áramról üzemeltetni. Az Origo utánajárt

Egy biztos, kikötni semmiképpen sem érdemes a gázt, mert a teljes megszüntetése esetén gáztervet kell készíttetni, ami több mint százezer forintba kerül. A szolgáltatás szüneteltetését lehet kérvényezni.

Újabb légitársaság jelentett be járatbővítést, vonzó célpont a magyar főváros repülőtere

Jelentősen bővíti hálózatát, és Budapestre is több járatot indít Koppenhágából a 2026-os nyári menetrendben a Scandinavian Airlines (SAS). A dán fővárosból a magyar fővárosba a jövő nyári szezon első felében naponta kétszer is közlekednek majd gépek – jelentette be a légitársaság a járatbővítést.

A budapesti útvonal különösen fontos szerepet kap: március végétől június közepéig jellemzően napi két járat indul, délelőtt és este, amelyeket a SAS Link és a Cityjet is üzemeltet majd. Június második felétől augusztus végéig a menetrend némileg ritkul, mivel ebben az időszakban a társaság a tengerparti desztinációkra helyezi a hangsúlyt. A 2025-ben indított budapesti járatok a téli menetrendben is folytatódnak, így a SAS egész évben jelen lesz Ferihegyen – írja a Repjegy.hu.

Eddig több mint 15 ezren éltek a fix 3 százalékos lakáshitellel + videó

Gördülékenyen és zökkenőmentesen haladnak az Otthon start, a fix 3 százalékos hitelprogram ügyintézései, a kereslet nem csökken – számolt be a kormányinfón Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter. Közölte: a harmadik hét tapasztalatai alapján elmondható, hogy összességében több mint 15 ezer fölött van azok száma, akik igényelték a hitelt, ez munkanaponként mintegy ezer igénylőt jelent. A tárcavezető hozzátette: nemcsak a vevők, hanem az eladók is megmozdultak: szeptember első három hetében az előző év azonos időszakához képest 20 százalékkal több ingatlant hirdettek meg a tulajdonosok, augusztusról szeptemberre pedig 31 százalékkal nőtt a hirdetések száma.

A kormány úgy látja, a gazdaságra is jó hatással van, hogy nő az ingatlanok adásvétele és új ingatlanok fognak épülni. A legfontosabb azonban az, hogy akik eddig csak bérlők voltak, most saját lakáshoz juthatnak, a törlesztőrészletük pedig a bérleti díjnak megfelelő vagy annál alacsonyabb lesz – hangsúlyozta.

Belföldi turizmus: augusztusban újabb rekord, milliók a Balatonnál

A kormány azon dolgozik, hogy minél több magyar család tudjon kikapcsolódni, miközben Magyarország a külföldi turistáknak is egyre vonzóbb úti céllá válik. Kiemelten támogatja a turisztikai szektor szereplőit, hozzájárulva a belföldi turizmus teljesítményének folyamatos növekedéséhez. 2025 augusztusában csaknem 2,8 millió vendég érkezett a hazai szálláshelyekre, 5,2 százalékkal több mint az előző év azonos időszakában. Augusztusban is a Balaton volt a legnépszerűbb turisztikai térség, ahol 2,3 millió vendégéjszakát regisztráltak a szálláshelyek, miközben a térség majdnem 12 százalékkal több külföldi turistát vonzott idén, mint tavaly ilyenkor.

Októberben beköszönt a nagy szja-mentesség: negyedmillió érintett jár jól

Az szja-kedvezmény 250 ezer édesanyát érint majd, akiknél átlagosan havi 109 ezer forint marad. Október elsejétől a háromgyermekes édesanyáknak is szja-mentes lesz a jövedelmük, jövő januártól az intézkedést a kétgyermekes édesanyákra is kiterjesztik – mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium családügyekért felelős helyettes államtitkára az M1 aktuális csatorna péntek reggeli műsorában.

Beneda Attila hangsúlyozta, a kedvezmény októbertől 250 ezer édesanyát érint, akiknél átlagosan 109 ezer forint marad, a januártól beinduló rendszerrel pedig egymillióra emelkedik a kedvezményezettek száma. Az intézkedés minden típusú bérjövedelemre vonatkozik – hívta fel a figyelmet a helyettes államtitkár. Szavai szerint az szja-mentességgel és a családi adókedvezmény megduplázásával akár három és fél millió forint is maradhat egy háromgyermekes családnál.

