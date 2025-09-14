Továbbra is nálunk a legolcsóbb az EU-n belül a rezsi, vége a pofátlanul magas kényelmi díjnak – heti összefoglaló

A rezsicsökkentésnek köszönhetően augusztusban is Magyarországon volt a legalacsonyabb az Európai Unión belül a lakosság számára a villamos energia és a földgáz bruttó végfelhasználói ára. Az EU-s fővárosokban valamelyest mérséklődtek a rezsiárak a múlt hónapban, ám az ottani lakosoknak még így is jóval többet kell fizetniük, mint a budapestieknek. Az áram az EU-ban átlagosan 2,5-szer, a gáz pedig 4-szer kerül többe, mint nálunk.

Továbbra is idehaza legalacsonyabb a lakossági rezsi

Fotó: Havran Zoltán

Hosszútávú földgázvásárlási szerződést írt alá Magyarország a Shell-lel

Magyarország hosszú távú földgázvásárlási szerződést írt alá a Shell energiaipari konszernnel, ami a már meglévő energiaforrások megőrzése mellett lehetővé teszi újak bevonását is hazánk ellátásába – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden Milánóban. Szijjártó Péter kritikus fontosságú kérdésnek nevezte az energiaellátás biztonságát, különösképpen egy tengerparttal nem rendelkező, szárazföld által körülzárt ország számára. Hangsúlyozta, nem politikai és ideológiai, hanem fizikai és földrajzi kérdésről van szó.

Minél több forrás és minél több csővezeték áll rendelkezésre, annál jobb – vélekedett.

Autópálya-matrica – vége a pofátlanul magas kényelmi díjnak

Szeptembertől alapjaiban változott meg a matricák értékesítése: megszűntek a sokszor irreálisan magas kényelmi díjak. Az autópálya-matrica bolti eladása a benzinkutak és a határátkelőhelyek öt kilométeres körzetében lévő elárusítóhelyekre korlátozódik. Viszont mostantól a vevőknek már nem kell kényelmi díjat fizetniük, a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. (NÚSZ) viszonteladói azonban jutalékot kapnak. A NÚSZ célja, hogy a vásárlás olcsóbb, átláthatóbb és biztonságosabb legyen – kérdés, hogyan reagálnak a kieső bevételű viszonteladók, és mennyire gyorsan szoknak át az autósok az új rendszerre.

Az elemzők szerint sem indokolt Magyarország leminősítése

Az idén tapasztalt stagnálás után jövőre az export és a beruházások élénkülése újra növekedési pályára állíthatja a magyar gazdaságot – vélik az Erste makrogazdasági elemzői. A szakértők szerint hazánk államadóssága nem értékelhető bóvliként, így mindenképpen indokolatlan lenne egy esetleges leminősítés. Az S&P kezdi majd a sort (október 10.), pont az a hitelminősítő, amely eddig a legrosszabb – egy fokkal a bóvli feletti – értékelést adta.