Továbbra is nálunk a legolcsóbb az EU-n belül a rezsi, vége a pofátlanul magas kényelmi díjnak – heti összefoglaló

Még mindig nálunk a legolcsóbb az EU-n belül a rezsi. Az Európai Bíróság döntése semmiben nem korlátozza vagy lassítja a Paks II. beruházást, jó hír érkezett az építőipar teljesítményéről. Heti összefoglalónk.

Magyar Nemzet
2025. 09. 14. 6:39
A shell-lel kötött gázszerződés fontos része a diverzifikációnak Fotó: Czeglédi Zsolt Forrás: MTI Fotószerkesztőség
A rezsicsökkentésnek köszönhetően augusztusban is Magyarországon volt a legalacsonyabb az Európai Unión belül a lakosság számára a villamos energia és a földgáz bruttó végfelhasználói ára. Az EU-s fővárosokban valamelyest mérséklődtek a rezsiárak a múlt hónapban, ám az ottani lakosoknak még így is jóval többet kell fizetniük, mint a budapestieknek. Az áram az EU-ban átlagosan 2,5-szer, a gáz pedig 4-szer kerül többe, mint nálunk.

rezsi, 20250205 DunaharasztiRezsi rezsicsökkentésillusztrációkFotó: Havran Zoltán HZMagyar Nemzet MNA képen: közüzemi számlacsekk radiátor fűtés
Továbbra is idehaza legalacsonyabb a lakossági rezsi
Fotó: Havran Zoltán

Hosszútávú földgázvásárlási szerződést írt alá Magyarország a Shell-lel

Magyarország hosszú távú földgázvásárlási szerződést írt alá a Shell energiaipari konszernnel, ami a már meglévő energiaforrások megőrzése mellett lehetővé teszi újak bevonását is hazánk ellátásába – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden Milánóban. Szijjártó Péter kritikus fontosságú kérdésnek nevezte az energiaellátás biztonságát, különösképpen egy tengerparttal nem rendelkező, szárazföld által körülzárt ország számára. Hangsúlyozta, nem politikai és ideológiai, hanem fizikai és földrajzi kérdésről van szó.

Minél több forrás és minél több csővezeték áll rendelkezésre, annál jobb  – vélekedett.

Autópálya-matrica – vége a pofátlanul magas kényelmi díjnak

Szeptembertől alapjaiban változott meg a matricák értékesítése: megszűntek a sokszor irreálisan magas kényelmi díjak. Az autópálya-matrica bolti eladása a benzinkutak és a határátkelőhelyek öt kilométeres körzetében lévő elárusítóhelyekre korlátozódik. Viszont mostantól a vevőknek már nem kell kényelmi díjat fizetniük, a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. (NÚSZ) viszonteladói azonban jutalékot kapnak. A NÚSZ célja, hogy a vásárlás olcsóbb, átláthatóbb és biztonságosabb legyen – kérdés, hogyan reagálnak a kieső bevételű viszonteladók, és mennyire gyorsan szoknak át az autósok az új rendszerre.

Az elemzők szerint sem indokolt Magyarország leminősítése

Az idén tapasztalt stagnálás után jövőre az export és a beruházások élénkülése újra növekedési pályára állíthatja a magyar gazdaságot – vélik az Erste makrogazdasági elemzői. A szakértők szerint hazánk államadóssága nem értékelhető bóvliként, így mindenképpen indokolatlan lenne egy esetleges leminősítés. Az S&P kezdi majd a sort (október 10.), pont az a hitelminősítő, amely eddig a legrosszabb – egy fokkal a bóvli feletti – értékelést adta.

Nincs akadály: a Roszatom folytatja Paks II.-t

A Roszatom a Világgazdaságnak küldött reagálásában jelezte, hogy a projekt fontos a magyar gazdaság számára az atomerőmű üzembe helyezése stabil, megfizethető áramforrást biztosít az ország számára. Ezért a magyar partnereivel közösen folytatja a Paks II. Atomerőmű projekt megvalósítását. A reagálást az Európai Bíróság a Paks II. Atomerőmű projekttel kapcsolatos mai határozata kapcsán tette a társaság.

Az Európai Bíróság megsemmisítette Paks II. beruházás támogatási szerződését jóváhagyó határozatot arra hivatkozva, hogy a jóváhagyás megadásakor a bizottságnak meg kellett volna vizsgálnia, hogy a két új reaktor megépítésére irányuló szerződés valamely orosz vállalkozásnak történő közvetlen odaítélése összhangban van-e az uniós közbeszerzési szabályokkal.

A Roszatom a közleményében leszögezte, hogy számára továbbra is elsődleges feladat a projekt megvalósítása a legmagasabb nemzetközi biztonsági előírásoknak megfelelően a szerződéses kötelezettségek teljes betartásával.

Jó hír érkezett az építőipar teljesítményéről

Júliusban az építőipari termelé 4,9 százalékkal magasabb volt az egy évvel azelőttinél. Az építményfőcsoportok közül az épületek építése 5,7, az egyéb építményeké 4,7 százalékkal bővült. A szezonálisan és munkanaphatással kiigazított indexek alapján az ágazat teljesítménye 0,8 százalékkal meghaladta a 2025. júniusit – közölte a Központi Statisztikai Hivatal (KSH). 

Az építőipar már a második negyedévben is érdemben húzta a gazdasági növekedést, és ez a friss adatok alapján a harmadik negyedévben is fennmaradhat.

Az ágazatot egyrészről az állami megrendelések, leginkább útépítési munkák húzhatják – ahogy azt a rendelésállományi adatok is mutatják –, de a lakhatási támogatások, mint a Lakhatási tőkeprogram vagy az Otthon start program okozta keresletélénkülés a lakásépítések esetében is érdemi fellendülést hozhat.

