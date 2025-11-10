A döntés értelmében Magyarország mentesül a legújabb amerikai energiaszankciók alól, amelyek az ukrajnai háború miatt sújtják az orosz olajvállalatokat, írta a Reuters.
A nemzetközi balos sajtó is Orbán Viktor washingtoni sikeréről ír
A nemzetközi sajtó, köztük a Reuters hírügynökség, is kiemelte Orbán Viktor miniszterelnök washingtoni látogatásának eredményét, amely komoly diplomáciai áttörést jelent Magyarország számára.
Orbán Viktor: Ez létfontosságú Magyarország számára
A találkozón Orbán Viktor hangsúlyozta: az orosz energiahordozók beszerzése nem politikai, hanem nemzetgazdasági szükségszerűség, hiszen Magyarország tengerpart nélküli országként korlátozott lehetőségekkel rendelkezik alternatív energiaforrásokhoz.
Ismertettem az elnökkel, milyen következményei lennének a magyar emberekre és a gazdaságunkra nézve, ha nem juthatnánk hozzá orosz olajhoz és gázhoz
– mondta Orbán Viktor.
Trump megértéssel fogadta az érveket, és újságírók előtt elismerte:
Magyarország számára nagyon nehéz más régiókból olajat és gázt szerezni. Nincs tengerük, nincsenek kikötőik. De ez egy nagyszerű ország, és megérdemli a tisztességes bánásmódot.
Az amerikai elnök hozzátette:
Sok európai ország továbbra is vásárol orosz energiát – felmerül a kérdés: miért csak Magyarországot büntetnénk ezért?
Energia, gazdaság, együttműködés
A Fehér Ház szerint a mentesség része egy szélesebb gazdasági együttműködésnek: Magyarország 600 millió dollár értékben vásárol amerikai cseppfolyósított földgázt (LNG), és új ipari, valamint energetikai projekteket indít az Egyesült Államokkal, írta az Origo.
Az IMF adatai szerint Magyarország 2024-ben a földgáz 74 százalékát, valamint az olaj 86 százalékát Oroszországból importálta. A nemzetközi szervezet korábban arra figyelmeztetett, hogy egy teljes uniós gázembargó akár a GDP 4 százalékát is elvihetné Magyarországon.
Trump és Orbán közös állásponton az ukrajnai háború vonatkozásában
A két vezető a háború kérdését is megvitatta. Trump kijelentette, hogy továbbra is nyitott egy találkozóra Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, bár az korábban a fegyverszünet elutasítása miatt elmaradt.
Az alapvető probléma az, hogy Oroszország még nem akarja befejezni a harcot. De eljön az idő, amikor ez megváltozik
– mondta Trump.
Aranykor jön a magyar–amerikai kapcsolatokban
Orbán Viktor a találkozón „új aranykort” jósolt a magyar–amerikai együttműködésben, és elismeréssel beszélt Trump vezetői stílusáról. Trump viszont kijelentette, hogy támogatja Orbánt a 2026-os választásokon, és méltatta Magyarország határozott bevándorláspolitikáját:
Nem követett el hibát a migráció ügyében. Tisztelik, sokan szeretik – én pedig különösen nagyra tartom.
A két ország kapcsolatainak javulását jelzi, hogy az Egyesült Államok a múlt hónapban teljes mértékben visszaállította Magyarország részvételét a vízummentességi programban.
Egyre mélyül a szakadék Brüsszellel
Miközben Washingtonban a magyar diplomácia sikert aratott, Brüsszel továbbra is támadja a magyar energiapolitikát. Az Európai Bizottság 2027-ig ki akarja vezetni az orosz gáz és LNG importját, ám Budapest határozottan ellenzi ezt a tervet.
A Standard & Poor’s elemzése szerint Magyarország gazdasága az egyik leginkább energiaigényes Európában, és a hazai finomítók orosz Ural típusú nyersolajra vannak beállítva.
A jelentés figyelmeztet: bár Azerbajdzsán és Katar részben pótolhatná az orosz importot, Magyarország továbbra is érzékeny maradna az energiapiaci sokkokra.
Borítókép: Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke így dicsérte Orbán Viktor magyar miniszterelnököt (Fotó: Anadolu/AFP/Celal Gunes)
