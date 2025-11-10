A nemzetközi balos sajtó is Orbán Viktor washingtoni sikeréről ír

Orbán Viktor: Ez létfontosságú Magyarország számára

A találkozón Orbán Viktor hangsúlyozta: az orosz energiahordozók beszerzése nem politikai, hanem nemzetgazdasági szükségszerűség, hiszen Magyarország tengerpart nélküli országként korlátozott lehetőségekkel rendelkezik alternatív energiaforrásokhoz.

Ismertettem az elnökkel, milyen következményei lennének a magyar emberekre és a gazdaságunkra nézve, ha nem juthatnánk hozzá orosz olajhoz és gázhoz

– mondta Orbán Viktor.

Trump megértéssel fogadta az érveket, és újságírók előtt elismerte:

Magyarország számára nagyon nehéz más régiókból olajat és gázt szerezni. Nincs tengerük, nincsenek kikötőik. De ez egy nagyszerű ország, és megérdemli a tisztességes bánásmódot.

Az amerikai elnök hozzátette:

Sok európai ország továbbra is vásárol orosz energiát – felmerül a kérdés: miért csak Magyarországot büntetnénk ezért?

Energia, gazdaság, együttműködés

A Fehér Ház szerint a mentesség része egy szélesebb gazdasági együttműködésnek: Magyarország 600 millió dollár értékben vásárol amerikai cseppfolyósított földgázt (LNG), és új ipari, valamint energetikai projekteket indít az Egyesült Államokkal, írta az Origo.

Az IMF adatai szerint Magyarország 2024-ben a földgáz 74 százalékát, valamint az olaj 86 százalékát Oroszországból importálta. A nemzetközi szervezet korábban arra figyelmeztetett, hogy egy teljes uniós gázembargó akár a GDP 4 százalékát is elvihetné Magyarországon.

Trump és Orbán közös állásponton az ukrajnai háború vonatkozásában

A két vezető a háború kérdését is megvitatta. Trump kijelentette, hogy továbbra is nyitott egy találkozóra Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, bár az korábban a fegyverszünet elutasítása miatt elmaradt.

Az alapvető probléma az, hogy Oroszország még nem akarja befejezni a harcot. De eljön az idő, amikor ez megváltozik

– mondta Trump.