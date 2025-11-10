Orbán ViktorWashingtonsikerdiplomáciaTrump

A nemzetközi balos sajtó is Orbán Viktor washingtoni sikeréről ír

A nemzetközi sajtó, köztük a Reuters hírügynökség, is kiemelte Orbán Viktor miniszterelnök washingtoni látogatásának eredményét, amely komoly diplomáciai áttörést jelent Magyarország számára.

Orbán Viktor miniszterelnök Washingtonban megvédte Magyarország érdekeit
Orbán Viktor miniszterelnök Washingtonban megvédte Magyarország érdekeit Fotó: Roberto Schmidt Forrás: Getty Images/AFP
A döntés értelmében Magyarország mentesül a legújabb amerikai energiaszankciók alól, amelyek az ukrajnai háború miatt sújtják az orosz olajvállalatokat, írta a Reuters.

Orbán Viktor
Donald Trump amerikai elnök fogadja Orbán Viktor miniszterelnököt a washingtoni Fehér Házban 2025. november 7-én  (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály Kaiser Ákos)

Orbán Viktor: Ez létfontosságú Magyarország számára

A találkozón Orbán Viktor hangsúlyozta: az orosz energiahordozók beszerzése nem politikai, hanem nemzetgazdasági szükségszerűség, hiszen Magyarország tengerpart nélküli országként korlátozott lehetőségekkel rendelkezik alternatív energiaforrásokhoz.

Ismertettem az elnökkel, milyen következményei lennének a magyar emberekre és a gazdaságunkra nézve, ha nem juthatnánk hozzá orosz olajhoz és gázhoz

– mondta Orbán Viktor.

Trump megértéssel fogadta az érveket, és újságírók előtt elismerte:

Magyarország számára nagyon nehéz más régiókból olajat és gázt szerezni. Nincs tengerük, nincsenek kikötőik. De ez egy nagyszerű ország, és megérdemli a tisztességes bánásmódot.

Az amerikai elnök hozzátette:

Sok európai ország továbbra is vásárol orosz energiát – felmerül a kérdés: miért csak Magyarországot büntetnénk ezért?

Energia, gazdaság, együttműködés

A Fehér Ház szerint a mentesség része egy szélesebb gazdasági együttműködésnek: Magyarország 600 millió dollár értékben vásárol amerikai cseppfolyósított földgázt (LNG), és új ipari, valamint energetikai projekteket indít az Egyesült Államokkal, írta az Origo.

Az IMF adatai szerint Magyarország 2024-ben a földgáz 74 százalékát, valamint az olaj 86 százalékát Oroszországból importálta. A nemzetközi szervezet korábban arra figyelmeztetett, hogy egy teljes uniós gázembargó akár a GDP 4 százalékát is elvihetné Magyarországon.

Trump és Orbán közös állásponton az ukrajnai háború vonatkozásában

A két vezető a háború kérdését is megvitatta. Trump kijelentette, hogy továbbra is nyitott egy találkozóra Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, bár az korábban a fegyverszünet elutasítása miatt elmaradt.

Az alapvető probléma az, hogy Oroszország még nem akarja befejezni a harcot. De eljön az idő, amikor ez megváltozik

– mondta Trump.

WASHINGTON, DC - NOVEMBER 7: Hungary Prime Minister Viktor Orban speaks during a bilateral lunch with U.S President Donald Trump in the Cabinet Room of the White House on November 7, 2025 in Washington, DC. Orbán and Trump are expected to address the continued reliance of Hungary on Russian oil, a resource seen as critical for funding Moscow's war. Roberto Schmidt/Getty Images/AFP (Photo by ROBERTO SCHMIDT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Orbán Viktor magyar miniszterelnök beszél Donald Trump amerikai elnökkel a Fehér Ház kabinettermében, 2025. november 7-én (Fotó: Getty Images/AFP/Roberto Schmidt)

Aranykor jön a magyar–amerikai kapcsolatokban

Orbán Viktor a találkozón „új aranykort” jósolt a magyar–amerikai együttműködésben, és elismeréssel beszélt Trump vezetői stílusáról. Trump viszont kijelentette, hogy támogatja Orbánt a 2026-os választásokon, és méltatta Magyarország határozott bevándorláspolitikáját:

Nem követett el hibát a migráció ügyében. Tisztelik, sokan szeretik – én pedig különösen nagyra tartom.

A két ország kapcsolatainak javulását jelzi, hogy az Egyesült Államok a múlt hónapban teljes mértékben visszaállította Magyarország részvételét a vízummentességi programban.

Egyre mélyül a szakadék Brüsszellel

Miközben Washingtonban a magyar diplomácia sikert aratott, Brüsszel továbbra is támadja a magyar energiapolitikát. Az Európai Bizottság 2027-ig ki akarja vezetni az orosz gáz és LNG importját, ám Budapest határozottan ellenzi ezt a tervet.

A Standard & Poor’s elemzése szerint Magyarország gazdasága az egyik leginkább energiaigényes Európában, és a hazai finomítók orosz Ural típusú nyersolajra vannak beállítva.

A jelentés figyelmeztet: bár Azerbajdzsán és Katar részben pótolhatná az orosz importot, Magyarország továbbra is érzékeny maradna az energiapiaci sokkokra.

Borítókép: Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke így dicsérte Orbán Viktor magyar miniszterelnököt (Fotó: Anadolu/AFP/Celal Gunes)

