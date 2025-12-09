Már a nyugati sajtóban is arról írnak, hogy az ukrán vezetés tudott a korrupcióról és szándékosan dolgozott azon, hogy tovább virágozzon. A New York Times vizsgálata szerint Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és kormánya igyekszik a szakértőkre mutogatni, azonban a háttérben éppen a kormány volt az, mindent megtett a fékek és ellensúlyok rendszerének a lebontása érdekében – írja az Origo.

Zelenszkij mindent megtett a korrupció támogatásáért, amiről Brüsszel is tudott. Fotó: Pool/Suzanne Plunkett

Az ukrán háború kitörésekor a Times szerint az Európai Unió és az Egyesült Államok is egy dilemmával szembesült, miután tudták, hogy Ukrajnában a kulcsfontosságú ágazatok már évek óta tömik az elit zsebét és a korrupció melegágyai. A konszenzus azonban az volt, hogy az ország támogatása nem állhat le, miután Oroszország nem nyerheti meg a háborút.