Zelenszkij és kormánya támogatta a korrupciót

Már a nyugati sajtó is arról ír, hogy az ukrán elnök és kormánya tudott a korrupcióról és mindent meg is tett annak fenntartása érdekében. Volodimir Zelenszkij és kormánya most szeretne a független szakértőkre mutogatni, azonban a vizsgálatok szerint éppen a kormány volt az, amely a korrupció fenntartásáért dolgozott.

Magyar Nemzet
2025. 12. 09. 6:51
Fotó: SUZANNE PLUNKETT Forrás: POOL
Már a nyugati sajtóban is arról írnak, hogy az ukrán vezetés tudott a korrupcióról és szándékosan dolgozott azon, hogy tovább virágozzon. A New York Times vizsgálata szerint Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és kormánya igyekszik a szakértőkre mutogatni, azonban a háttérben éppen a kormány volt az, mindent megtett a fékek és ellensúlyok rendszerének a lebontása érdekében – írja az Origo

Zelenszkij mindent megtett a korrupció támogatásáért, amiről Brüsszel is tudott
Zelenszkij mindent megtett a korrupció támogatásáért, amiről Brüsszel is tudott. Fotó: Pool/Suzanne Plunkett

Az ukrán háború kitörésekor a Times szerint az Európai Unió és az Egyesült Államok is egy dilemmával szembesült, miután tudták, hogy Ukrajnában a kulcsfontosságú ágazatok már évek óta tömik az elit zsebét és a korrupció melegágyai. A konszenzus azonban az volt, hogy az ország támogatása nem állhat le, miután Oroszország nem nyerheti meg a háborút. 

A már fent említett okok miatt azonban a Nyugat ragaszkodott hozzá, hogy az érintett ukrán cégeket felügyelet alá helyezze és ezzel elejét vegye a korrupciónak. Ez azonban, mint az elmúlt időszak eseményei is megmutatták, nem sikerült. 

Mint arról lapunk is beszámolt Ukrajna történetének egyik legnagyobb korrupciós botránya tört ki nemrég. A botrány Volodimir Zelenszkij üzlettársától, Timur Mindicstől indult, aki a vádak szerint az elnökhöz lojális körrel 100 millió dollárt sikkasztott el és mosott tisztára az állami tulajdonú atomenergia-vállalattól, az Enerhoatomtól.

Zelenszkij hatalma a botrány miatt megingott, miután az egészen az irodája ajtajáig ért. A korrupcióellenes hatóságok ugyanis nemrég házkutatást tartottak korábbi kabinetfőnökénél, Andrij Jermaknál, akit még aznap menesztett is az elnök. 

Felelősségvállalásról azonban nem lehet beszélni, miután Zelenszkij szerint az Enerhoatom felügyelőbizottsága nem végezte megfelelően a munkáját. A Times nyomozásából ugyanakkor az derül ki, hogy az ukrán kormány mindent megtett a felügyelet ellehetetlenítése ellen. 

Zelenszkij és kormánya nem szereti a felügyeletet 

A Zelenszkij-kormányzat néhány hónappal a háború előtt kezdett beavatkozni az Ukrenerho, az ország villamosenergia-hálózat üzemeltetőjének ügyeibe – emlékezett vissza Volodimir Kudrickij, a vállalat korábbi vezetője. 2021 végén elkezdte kapni a hívásokat Herman Haluscsenkótól – akit épp akkor neveztek ki Zelenszkij energiaügyi miniszterévé –, aki rendkívül agresszívan próbálta rávenni, hogy olyan embereket nevezzen ki a felügyelőbizottságba akiknek alig volt tapasztalata az energiaipar területén. 

Az olyan állami tulajdonú vállalatok költségvetése, mint az Ukrenerho, történelmileg a korrupt politikusok fő célpontjai voltak, így Kudrickij gyanakodott. 

Később a konfrontáció a háború kitörésével egyre nyilvánvalóbb lett. Az Ukrenerho igazgatótanácsa hét főből áll, akik a nagyobb projekteket és a vezetői kinevezéseket felügyelik. A kormány választja ki a felügyelőbizottság tagjait, de négyen külföldiek az Európai Unió és nyugati bankok által összeállított szűkített listáról. A másik három hely az ukrán kormány képviselőinek jut. Az alapelv az, hogy a független szakértői vélemény mindig felülírja a kormányzati érdekeket.

Ez azonban egy ponton megváltozott, amikor az ukránok lobbizni kezdtek, hogy egy megüresedett helyet Roman Pionkowskinak, egy lengyel energia-szakértőnek juttassanak. 

Ez ugyan furcsa volt, azonban a külföldi tagok beleegyeztek ebbe. Pionkowskinak azonban később kulcsszerep jutott Kudrickij menesztésében, amikor egy külföldi tag lemondásával végül övé volt a döntő szavazat. A vállalat korábbi vezetője ennek kapcsán úgy látja, hogy nem személye elleni támadás történt, pusztán az Energiaügyi Minisztérium próbálta meg a korrupciót könnyebbé tenni. 

Az Egyesült Államok visszavonulásával Európa kénytelen szembenézni Kijev ilyen és ehhez hasonló „korrupciókezelésével”. De eddig „az európaiak megengedő környezetet teremtenek az ilyen jellegű visszaeséshez” – mondta Tyson Barker, az ukrán gazdasági fellendülést felügyelő volt külügyminisztériumi tisztviselő.

Az Európai Bizottság idén csendben megbízást adott egy jelentés elkészítésére az ukrán energiaipar korrupciós kockázatairól.

A jelentésnek a The Times által megszerzett példánya „folyamatos politikai beavatkozásra” figyelmeztetett. Az Ukrainian Facility Platform nonprofit kutatócsoport jelentése kritikus problémaként emelte ki Kijev felügyelőbizottságainak aláásását.

A vizsgálatok alapján az ilyen és ehhez hasonló ellehetetlenítési kísérletek az ukrán közigazgatás szintje minden szintjén jelen vannak ,és habár most Zelenszkij igyekszik magát eltávolítani a korrupciótól, ez nem változtat a tényeken. Zelenszkij egyébként nemcsak hogy hibáztatta a felügyelőbizottságot a korrupciós botrány kapcsán, de saját, ukrános megoldásként ki is rúgta annak összes tagját. 

Borítókép: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)

