Imádkoznak a kormányváltásért és egy ukránbarát kormányért + videó

Ukrajna volt külügyminisztere, Dmitro Kuleba elmondta, az ukrán közvélemény abban bízik, hogy Magyarországon politikai fordulat következik be, és egy Ukrajnát támogató, Brüsszelpárti kormány kerül hatalomra. A volt diplomata kijelentései szerint a remények középpontjában Orbán Viktor miniszterelnök 2026-os választási veresége áll.

Magyar Nemzet
2026. 01. 30. 10:28
Dmitro Kuleba, Ukrajna volt külügyminisztere a Grand Hotel előtt a Bilderberg-csoport stockholmi találkozóján, 2025. június 12-én Fotó: Christine Olsson Forrás: TT/AFP
Nyíltan egy magyarországi kormányváltásért és egy Ukrajna-barát kabinet hatalomra kerüléséért imádkozik Dmitro Kuleba, Ukrajna korábbi külügyminisztere – derül ki abból a videóból, amelyben a volt politikus Magyarországról és Orbán Viktor miniszterelnökről beszél.

Kuleba
Dmitro Kuleba, Ukrajna volt külügyminisztere a magyar kormányváltásban reménykedik (Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/Kay Nietfeld)

A volt ukrán külügyminiszter a felvételen úgy fogalmazott:

A kiút nagyon egyszerű. Most mindenki ül és imádkozik. Gyertyát gyújt a templomban, hogy Orbán elveszítse a 2026-os választásokat, és hogy hatalomra kerüljön egy Európa-párti, egyébként Ukrajna-párti kormánykoalíció.

Kuleba szerint mindez jelenleg „a legjobb”, amit Európa tehet.

Kuleba szerint Magyarország nincs egyedül 

Ez persze csak afféle remény, de jelenleg ez a legjobb amit Európa tehet. De tudjátok-e, hogy közben Orbán mögött több más ország is ott áll. Összedörzsölik a kezüket és azt mondják, na ez klassz!

– tette hozzá.

Utalva arra, hogy Magyarország miniszterelnöke nincs egyedül az álláspontjával az Európai Unión belül. Kuleba szerint ezek az országok nyilvánosan ugyan ellenzik Magyarország döntéseit, a háttérben azonban profitálnak abból, hogy a vitatott uniós határozatok nem születnek meg.

Mi is ellene vagyunk ennek a döntésnek – mondják. Hagyjuk, hadd hulljon minden […] Orbánra, mi pedig csendben ülünk a háta mögött, és örülünk annak, hogy a döntések nem születnek meg

– fogalmazott elkeseredetten az ukrán diplomácia volt vezetője.

Borítókép: Dmitro Kuleba, Ukrajna volt külügyminisztere a Grand Hotel előtt a Bilderberg-csoport stockholmi találkozóján, 2025. június 12-én (Fotó: TT/AFP/Christine Olsson)

