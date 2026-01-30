Nyíltan egy magyarországi kormányváltásért és egy Ukrajna-barát kabinet hatalomra kerüléséért imádkozik Dmitro Kuleba, Ukrajna korábbi külügyminisztere – derül ki abból a videóból, amelyben a volt politikus Magyarországról és Orbán Viktor miniszterelnökről beszél.
Imádkoznak a kormányváltásért és egy ukránbarát kormányért + videó
Ukrajna volt külügyminisztere, Dmitro Kuleba elmondta, az ukrán közvélemény abban bízik, hogy Magyarországon politikai fordulat következik be, és egy Ukrajnát támogató, Brüsszelpárti kormány kerül hatalomra. A volt diplomata kijelentései szerint a remények középpontjában Orbán Viktor miniszterelnök 2026-os választási veresége áll.
A volt ukrán külügyminiszter a felvételen úgy fogalmazott:
A kiút nagyon egyszerű. Most mindenki ül és imádkozik. Gyertyát gyújt a templomban, hogy Orbán elveszítse a 2026-os választásokat, és hogy hatalomra kerüljön egy Európa-párti, egyébként Ukrajna-párti kormánykoalíció.
Kuleba szerint mindez jelenleg „a legjobb”, amit Európa tehet.
Kuleba szerint Magyarország nincs egyedül
Ez persze csak afféle remény, de jelenleg ez a legjobb amit Európa tehet. De tudjátok-e, hogy közben Orbán mögött több más ország is ott áll. Összedörzsölik a kezüket és azt mondják, na ez klassz!
– tette hozzá.
Utalva arra, hogy Magyarország miniszterelnöke nincs egyedül az álláspontjával az Európai Unión belül. Kuleba szerint ezek az országok nyilvánosan ugyan ellenzik Magyarország döntéseit, a háttérben azonban profitálnak abból, hogy a vitatott uniós határozatok nem születnek meg.
Mi is ellene vagyunk ennek a döntésnek – mondják. Hagyjuk, hadd hulljon minden […] Orbánra, mi pedig csendben ülünk a háta mögött, és örülünk annak, hogy a döntések nem születnek meg
– fogalmazott elkeseredetten az ukrán diplomácia volt vezetője.
Borítókép: Dmitro Kuleba, Ukrajna volt külügyminisztere a Grand Hotel előtt a Bilderberg-csoport stockholmi találkozóján, 2025. június 12-én (Fotó: TT/AFP/Christine Olsson)
Ukrán és brüsszeli beavatkozás a magyar választásba
