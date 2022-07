Vacsora az Aranybástyában

Rezeda Kázmér mindezek után vörösboros marhapofával folytatta, mit paszternákpürével, répával és gombával szolgáltak fel, és Rezeda Kázmér eltöprengett kissé, hogy a Homo sapiens históriája mennyivel fényesebb képet mutat, amennyiben azt nézzük, hogy a nyers jávorszarvasbél és nyers bölénytöke fogyasztásától mégiscsak eljutottunk a vörösboros marhapofáig és a paszternákpüréig, avagy az Aranybástya-borjúig, mely pankó morzsában forgatva süttetik, s prágai sonkával, erdélyi sajttal és burgonyapirével tálaltatik (ez utóbbit Rezedáné született Bel-Szegedi Matula Andrea fogyasztotta). Mennyivel biztatóbb képet fest ez rólunk, mint például a história azon része, hogy Caligulától Hitlerig, avagy Nérótól Sztálinig, ugye… S van még az, hogy konfitált kacsacomb lila káposztával, almával és zellerpürével, valamint olyan, hogy malaccsászár garnélával, zöldborsópürével meg rétegzett sült burgonyával – istenem, ha erről szólna Az ember tragédiája…

Szerényi Gábor rajza

Ha pedig úgy fordulna a dolog, hogy valaki valamiféle korunk hősét hozna el ide, aki mindenmentes szójalattét iszik, annak főznek kétszer sült, töltött édesburgonyát is, hozzá csicseriborsót, barna rizst, paprikát, fekete babot, cseresznyét, diót és zöldcurry-mártást szolgálnak fel, ez pedig, amellett, hogy finom, mindjárt az elfogyasztása után utcára lehet vonulni a lemmingek szabad nemválasztásáért is.

A desszertekkel sem tréfálnak az Aranybástyában: van csokoládétorta málnasorbettel, alma, karamell, fahéj, sajttorta, és hozzá fahéjfagylalt, aztán somlói galuska, friss menta és citrom, mangó és kókuszfagylalt golgotagyümölccsel, pisztáciás-málnás eclair rózsasorbettel és epres-rebarbarás desszert fagylalttal. Akinek ez nem lenne elég, szopogasson kockacukrot…

Az itallap is meggyőző. Komoly limonádékkal kedveskednek az embernek, Aranybástya és Prémium Lager van csapon, meg Heineken, ez utóbbit kihagyhatták volna. Pálinkából birs, vadcseresznye, vadbodza, torma és hatvanfokos szilva áll rendelkezésre, Rezeda Kázmér tormát ivott, de többet nem… Gin-tonikból hatfélét adnak, egyik jobb, mint a másik! Whiskyből van Laphroaig is és Glenfiddich is, meg még vagy tízféle, szóval ötös. Rumból is akad tízféle, Dictador, Zacapa közöttük, szóval tökéletes. Ginből 14-félét adnak, de Mrs. Millicent nincs a választékban, amit Rezeda Kázmér szóvá is tett, és ígéretet kapott…