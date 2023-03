Hogyan írjuk Attila hun király nevét?

A tulajdonnevek világában több az archaikusan, korábbi íráshagyomány alapján írt családnév, ezért ezeket viszonylag gyakran tévesztik el. A hibás formákat nem írom le, mert akkor még jobban rögzülnek, csak azokat a neveket, amelyeket gyakran tévesztenek: Balassi Bálint, II. Rákóczi Ferenc, Batsányi János, Vörösmarty Mihály, Kölcsey Ferenc, Kazinczy Ferenc, Kossuth Lajos, Madách Imre, Jókai Mór, Fáy András, Babits Mihály, Móricz Zsigmond, Weöres Sándor. Az -i végződésű neveket nagy előszeretettel írják vissza y-ra, a ty végződést pedig thy-ra. Ne tegyék! A ch és ts bár ugyanazt a hangot jelöli, a cs-t, mégsem cserélhető fel. Weöres Sándor neve különösen nehéz, mert nemcsak leírni, hanem kiejteni sem könnyű. A családi hagyomány alapján minden helyesírási szemponttal szembemenően vörös-nek kell ejteni. A nevek toldalékolása még több problémát jelent. Csak néhány példa: Kossuthtal, Madáchcsal, Fáyval, Babitscsal, Móriczcal.

Helységnévtábla a romániai Érmindszenten (Ady Endre). Fotó: MTI/Balázs Attila

Batthyány Lajos nevét kevesen tudják szabályosan leírni, pedig ötven éve van egy metróállomás, ahol helyesen is írják, éppen ezért rögzülhetett volna. Az pedig már sok ezer forintos kérdés lehet, hogy miként szótagoljuk, egyébként így: Bat-thy-ány. Ha már metró, akkor az Örs vezér tere (az egyik végállomás neve) is okozhat némi bizonytalanságot, mert van örs és van őrs, az első forma a név (Örs), a második a köznév (például őrsvezető, rendőrőrs), ráadásul nem is olyan régen még volt Eörs vezér tér és van Örs vezér tér formája is. A birtokos személyjeles formákból több is akad Zuglóban: Nagy Lajos király útja, Erzsébet királyné útja.

Hol van a Dezsőfi utca?

Ady Endre nevét általában jól írják, szülőhelye, Érmindszent azonban többször szerepelt már Érdmindszentként. József Attila vezetéknevét ritkán tévesztik el, az Attila azonban már fejtörést okoz, mert bizony a többségi név Attila, de azért van Atilla is, ráadásul az utóbbi formában ejtjük a nevet. Attila király nevének helyesírását pedig még vitatják is. A Dessewffy Arisztid honvéd tábornokról elnevezett utca nevét láttam Dezsőfi formában leírva, elgondolkodtam, hogy a postás vajon megtalálja-e. A könyvnyomtatás feltalálója Johannes Gutenberg, de Vörösmarty Mihály versének címe mégis, régiesen: A Guttenberg-albumba. A verscímben őrizzük az archaikus formát.

Az egyik legismertebb egyetemünk neve: Eötvös Loránd Tudományegyetem, de évtizedek óta bosszankodom, hogy még az oda járó hallgatók is gyakran úgy írják: Lóránd, sőt újabban már Ötvös formában is előfordul. Nem is tudom, hogy akkor számukra hogyan következik ebből az ELTE betűszó, mikor fogják ÖLTE-re változtatni. A betűszavas leírásban sokszor maga az egyetem is téveszt, én is kaptam rektori levelet, amelyben így szerepelt: az ELTÉ-től, én szégyelltem magam, mert az bizony helyesen: ELTE-től, s ez általános iskolai és nem egyetemi tananyag.

Széchenyi vagy Széchényi?

Az Országos Széchényi Könyvtár nevét a többség rosszul írja, mert valahogy csak-csak megtanulta a legnagyobb magyar nevét, hogy: Széchenyi István, ebből következően a könyvtár nevében is őt sejti, de annak bizony nem ő, hanem az édesapja, a nevét két é-vel író Széchényi Ferenc a névadója. Még jó, hogy ma már a teljes nevét nem kérik számon: gróf sárvár-felsővidéki Széchényi Ferenc, mert akkor kevesebben mennének át az érettségin. Viszont a Lánchíd pesti hídfőjénél található tér neve (amely sokáig az ugyancsak nem könnyen leírható Roosevelt tér volt) 2011 óta Széchenyi István tér. Ahogy a fürdő neve is: Széchenyi fürdő.

A magyartanároknak ennél bővebb listájuk is van. Rohamosan romló helyesírási kultúránkban a hagyomány elve alapján írt családnevekre különösen ügyelni kell.

Borítókép: Lovasok felvonulása a Kurultaj hagyományőrző rendezvényen, Bugac, 2022. augusztus 13. (Fotó: Éberling András)