Engedjék beszélni Márki-Zay Pétert!

Szerda reggel Magyarország lakói még a szokottnál is szürreálisabb jelenetnek lehettek szem- és fültanúi. Sajtótájékoztatót tartottak az ellenzéki pártok vezetői. Mínusz Jakab Péter és Gyurcsány Ferenc, de a két említett úr távolmaradása igazoltnak tekinthető, ugyanis a DK és a Jobbik elnökei mostanában ugyan más-más okokból kifolyólag, de nem kívánatos személyeknek számítanak az effajta összejöveteleken.

Gyurcsány például úgy tagja, alakítója, hovatovább vezetője az egyesült ellenzéknek, hogy ezt titkolnia kell – a jelek szerint csak nem akarják elfelejteni az emberek a 2006-os véres rendőrterrort, a lovasrohamokat, a viperás, símaszkos, azonosító szám nélküli rendőrbűnözőket, a vizitdíj és a kórházi napidíj bevetését, no meg víz- és gázáremelést –, ráadásul Márki-Zay Péter meg is kérte a DK elnökét, hogy legyen kedves és fogja be a száját erre az előttük és előttünk álló kis időre, mert csak árt az ügyüknek, ha beszél és kampányol.

Később viszont Márki-Zay felé érkezett hasonló kérés, de erre még később visszatérünk.

Úgyhogy Gyurcsányt jelenleg dugdossák, aki bánatában és sértettségében szabadversek írásával igyekszik elütni az idejét, és harcolni a gaz diktatúra ellen.

Persze eközben mindenki tudja, hogy ki az igazi Capo di tutti capi, a főnökök főnöke, maga Márki Zay Péter is tisztában van Gyurcsány hatalmával és szerepével: egy kérdésre válaszolva beismerte, hogy Feri a kapitány, aki bármikor leválthatja őt. Jakab Péter távolmaradása is érthető, ő pont a sajtótájékoztató előtt rúgta össze a port a miniszterelnök-jelölttel, méghozzá nyilvánosan.

Közben a hódmezővásárhelyi polgármester január másodikán egy olyan zavaros okfejtésbe tudott rettenetesen belegabalyodni, amelynek középpontjában az állt, hogy szerény véleménye szerint csak az ellenzék nyerheti meg a tavaszi választást, hiszen a zömében a Fidesszel szimpatizáló időseket megtizedelte a járvány. Látszólag ez a kijelentése volt az, ami végképp kiverte a biztosítékot Jakabnál, de azért aki értőbb szemmel figyeli a politikát, az pontosan tudja, hogy nem ez, hanem a hetedik frakció követelése volt az. A Márki-Zay által erőltetett parlamenti frakció ugyanis elsősorban az egykori szélsőséges pártra jelentene veszélyt.

Ismert, hogy a miniszterelnök-jelölt is és a Jobbik is a mérsékelt és kiábrándult fideszesnek gondolt szavazók halmazára hajt, amiben az sem akadályozza meg őket, hogy ilyen embereket még igen kevesen láttak. Jakabot annyira felháborította a dolog, hogy elővette fiókjából a nyilvános üzengetés fegyverét, amire lényegen azóta nem volt példa, mióta lepaktált a szemkilövetővel. Szóval valóban nagy baj lehet.

A fentebb említett két politikuson kívül tehát mindenki ott volt a Nyugati téren, aki az egyesült ellenzékben számít. Kamerák és mikrofonok is voltak bőven, tehát minden jel arra mutatott, hogy az ilyenkor szokásos mederben fognak folydogálni az események, azaz az újságírók kérdeznek, a politikusok pedig válaszolnak. Pont úgy, ahogy egy Karácsony Gergely által elképzelt ideális világban szoktak történni a dolgok. Ehhez képest Márki-Zay Péter új sajtófőnöke, Péterfi Judit ellentmondást nem tűrő hangon fojtotta bele a szót miniszterelnök-jelöltbe.

Mint valami hős amazon, úgy vetette magát a mikrofonok erdeje elé, amikor a jelölt megpróbált egy-egy hozzá intézett kérdésre válaszolni. Tényleg teljesen szürreális jelenet volt, amit a Márki-Zay Péter arcára kiült, kényszeredett mosoly csak fokozott, láthatólag hatalmas zavarban volt. A polgármester úgy vihogott, mint egy büntetésben lévő kiskamasz, aki tudja, hogy anyukája mindjárt el fog fordulni, és folytathatja a rendetlenkedést. Egy ponton, összekacsintva az őt kérdező riporterrel még ki is súgta, hogy majd később fog válaszolni, akkor, amikor a sajtófőnöke már nem figyel oda.

A shownak itt még nem volt vége, mert a program végén Péterfi megpróbálta kicsempészni Márki-Zayt a térről, aki valamiért azt hitte, hogy csak a sajtótájékoztatón nem válaszolhat az igazán fontos kérdésekre, és csillogó szemekkel, mosolyogva próbált meg beszélgetni az újságírókkal. Ami viszont Péterfit érthető módon annyira felbőszítette, és úgy kezdte ellökdösni a jelölt mellől a kérdésekkel provokáló sajtómunkásokat, hogy állítólag Spanyolországban több bika is azonnali hatállyal kérte a nyugdíjazását.

A jelenetet látva az emberben felmerült a kérdés, hogy egy ilyen vékony nőbe hogy szorulhatott ekkora erő, és miközben ezen morfondírozott, komolyan elkezdett aggódni az új sajtófőnök által megráncigált és arrébb lökdösött újságírók csontjaiért és testi épségéért. Ezúton is kérjük, hogy engedje beszélni Márki-Zay Pétert!

Jobb lesz az mindenkinek. De leginkább az országnak.

