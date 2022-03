A baloldal ellen kampányol az Amnesty

Nyilvánvalóan ezért nem is közölték honlapjukon, az Érvénytelenül.hu-n a négy népszavazási kérdést. Hogyisne! A végén még egyetértenének a honlap látogatói a kormánnyal! Abszurd módon úgy kérik a baloldali közönséget érvénytelen szavazásra, hogy még arról sem tájékoztatják őket, milyen kérdésekben kell csukott szemmel és kikapcsolt agytevékenységgel állást foglalniuk.

Azt ajánlják az LMBTQ-propagátor Soros-féle álcivilek, hogy az emberek az igenek és nemek beikszelésével tegyék érvénytelenné a szavazataikat.

Az öngólok lövésében mindig élenjáró NGO-vezérelt baloldal ezzel csak azt érheti el, hogy felhívásukra a parlamenti választási szavazólapokon is több helyre húzhatnak majd be egy-egy ikszet a túlbuzgó, megvezetett baloldaliak. Vagy a liberóglobalisták szempontjából még tragikusabb dolog történik: a végén ― felháborodva a szívtelen-lelketlen manipuláción, ártó szándékon ― a kormánypárti jelöltek neve mellé húzzák be az ikszet.

Borítókép: az Amnesty érvénytelen voksolásra buzdít (Fotó: Bach Máté)