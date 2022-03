A vérgőzös Farkasházy nagyon veszélyes játékot játszik

A 2016-os foci Európa-bajnokság kapcsán odáig ment el a focirajongó hírében álló baloldali humorista, hogy saját bevallása szerint már nem szurkol a magyar válogatottnak, mert ha győz a csapat, akkor az olyan, mintha Orbán Viktor győzne. Azt pedig semmiképpen nem akarja. Legutóbb pedig Tölgyessy Péter alábbi gondolatain akadt ki:

„Régóta azt gondolom, hogy az orbánozás elbutítja az ellenzéket és az ellenzéki sajtót is, Orbán Viktor oldalán több az innováció. Nem a korrupció okozta a legnagyobb gazdasági kárt Magyarországon, hanem ez a polarizált háborús szembenállás. Egyre hevesebben működik ez az angyal–ördög dolog, hogy én vagyok az angyal, mindenki más ördög.”

A baloldali megmondóember Tölgyessy szavaira reagálva a következőket írta, akkor is második világháborús hasonlatot citálva:

„A gyűlölködés rég nem zsigeri, szigorúan megvannak az objektív alapjai. Vagy a szövetségeseknek a partraszállás és Kurszk helyett egyszerűen meg kellett volna szórni Drezdát, Hamburgot, Berlint a világról alkotott nagyszerű elképzeléseik röplapjaival? Magyarán a közös ellenzéki programmal? És akkor a hitleristák tízmilliói leszavazzák Hitlert?”

Tehát összefoglalva, a szeretet országát építeni kívánó, befogadó és módfelett elfogadó baloldali ellenzék egyik leghangosabb pártolója és támogatója szerint a gyűlöletnek megvannak az objektív okai.

Azaz gyűlölni szerinte legitim, ha valaki okot ad rá. Azt persze mindig ők döntik el, kit lehet éppen gyűlölni és kit kell szeretni, hiszen ők mindent is tudnak.

– Nagyon veszélyes játékot játszik a baloldali ellenzék és a vérgőzös Farkasházy is. Semmiképpen sem szabad őket a hatalom közelébe engedni, mert azon kívül, hogy háborúba vinnék hazánkat, az általuk fennen hangoztatott szeretet országa helyett a gyűlölet országáva tennék Magyarországot. Ezért mi ezen az oldalon továbbra is hiszünk a szeretet és az összefogás erejében – gondolta magában Felhévizy, és boldogan indult el ma is segíteni a helyi kormánypárti jelölt kampányát.

Borítókép: Farkasházy Tivadar (MTI Fotó/Illyés Tibor)

...

