Kiderült Jakab Péter féltve őrzött titka

Felhévizy azon tűnődött magában, miközben az ablakából látta, hogy Reinfrank néni serényen és fáradhatatlanul szórólapokat oszt, agitál, hogy neki is segíteni kellene már valamit a kampányban. De eddig, valljuk be, lusta volt hozzá. A hírlapíró gondolta, hogy pörgős időszak lesz ez, de azt, hogy ennyire forró tavaszunk lesz, arra nem számított. Közeledik a sorsdöntő választás, és közben ropognak a fegyverek a szomszéd országban, ami miatt menekültek ezrei kérnek menedéket hazánkban. Ember legyen a talpán, aki követni tudja az eseményeket, csak kapkodjuk a fejünket a háborús hírek hallatán.

Nem gondoltuk volna, hogy megérünk egy ilyen komoly háborút. Bár arra sem gondolt senki, hogy egy vírus gyakorlatilag meg fogja bénítani az egész világot. Úgyhogy alapvetések dőltek meg az utóbbi időben, amiből az következik, soha nem lehet tudni, hogy mit hoz a holnap.

Mindenre fel kell készülni. Minden eddiginél nagyobb felelősség hárul a mindenkori kormányra, ezért ha lehet, most még fontosabb, hogy hova húzzuk az ikszet április 3-án. Hiszen az ellenzék a magyar emberekre veszélyes dolgokat mond sorra, amióta kitört a háború. A fegyverszállítástól a magyar katonák Ukrajnába küldésén át egészen az orosz gázcsapok elzárásáig.

„Magyarország és a kárpátaljai magyarság biztonságának garantálása kiemelt nemzeti érdek, ezért a magyar kormány az orosz–ukrán fegyveres konfliktus mielőbbi békés rendezését szorgalmazza. Ezzel szemben a baloldal miniszterelnök-jelöltje fegyvereket és katonákat küldene Ukrajnába, mellyel többek között veszélynek tenné ki a kárpátaljai magyarságot, illetve belesodorná Magyarországot a konfliktusba” – írja a Századvég.

De az elemzésben olvasható az alábbi nagyon fontos és lényeges gondolat is a baloldali ellenzék vezetőjének a viselkedésévél és megnyilvánulásaival kapcsolatban:

„Szemmel látható, hogy a baloldali politikus javaslatai megfogalmazásakor figyelmen kívül hagyja az anyaországi és külhoni magyarság nemzeti érdekeit, felvetéseit sokkal inkább a politikai haszonszerzés reménye határozza meg. A kialakult szorongatott helyzetben kulcsszerepe van a higgadt, átgondolt döntések meghozatalának, ezek hiánya ugyanis a válság mélyülését, illetve Magyarország fegyveres konfliktusba sodródását idézheti elő.”

Mi sem bizonyítja jobban, hogy a baloldal nem alkalmas az ország vezetésére, mint az, hogy egyik emblematikus figurájuk, a Jobbik elnöke, Jakab Péter a háború és természetesen a választási kampány közepette gitárt ragadott. és a pártja Pest megyei elnökének társaságában dalra fakadt, előadta a saját szerzeményét.

A szöveg, hogy úgy mondjam, kínrímekből állt, és az énekhang sem volt a legfényesebb, de egyvalami azért mégis becsülendő Jakab Péterben: gondol a jövőjére. Vagy pedig kiderült egy féltve őrzött titka: pontosan tudja, mi lesz a választások kimenetele. Hiszen szemmel láthatóan gyakorol, énekel, gitározik, felkészül arra az eshetőségre, hogy mégsem győz az ellenzék. Így lesz egy kis pluszkereseti lehetősége a haknikból.

A Spinoza Házban biztos szívesen látják majd egy unplugged koncertre, ahol már komolyabb zenészek is csatlakozhatnak majd hozzá, mint Vágó István, a DK megmondóembere, aki a Favágók szupergroupban szerzett magának hírnevet, vagy éppen egy rapbetét erejéig az ékesszóló Molnár Áron, NoÁr is bekapcsolódhatna majd az örömzenélésbe. De valószínű egy rövidke performanszra még Alföldi is bevállalná Jakab zenei művészetét, amiből aztán Schilling Árpáddal és Sárosdi Lillával kiegészülve kikerekedhetne egy liberális, ám mégis inkább szürreális színmű.

De ne kalandozzunk ennyire előre! Már egy hónap sincs hátra a választásokig, mindent meg kell tennünk, hogy semmiképpen se tudjanak visszatérni a hatalomba, mert annak beláthatatlan következményei lennének, főként ilyen háborús helyzetben.

– Le is megyek Reinfrank nénihez, és megkérdezem, hogy miben segíthetek neki, mert tudom, hogy ő már javában kampányol, szervezi a környékbeli házak lakóit a március 15-i békemenetre. Hátha egy magamfajta tollforgató fizikailag is tud segíteni a kampányban, hogy a választás után Jakab Péter kedvére gitározhasson és énekelhessen végre a Spinoza Ház nagyra becsült nézői előtt, azon keseregve, hogy ez a fránya Orbán megint győzött.

Borítókép: Jakab Péter Jobbik-elnök és Zágráb Nándor, a párt Pest megyei elnöke örömzenél. (Fotó: Képernyőkép – Facebook-videó)

