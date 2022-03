Horváth Csaba pálmafái

Ami hatalmas ügy, ráadásul a fél MSZP érintett a több száz milliós (védelmi) pénzeket is érintő szövevényes történetben. A gyanúsítás szerint Tóth Csaba, Molnár Zsolt, de még Baja Ferenc is tízmilliókat húzott le egy vállalkozótól: összesen mintegy 250 millió forintról beszélünk.

Ami nem kevés pénz, telik/telne belőle sok mindenre. Akár több, kisebb-nagyobb választási kampány is kijöhetne belőle. Mondjuk, Karácsony Gergelyét nem tudná fedezni, az ugyanis 500 millióba került.

Na de vissza a luxust, az eleganciát és a kényelmet roppant mód kedvelő Horváth Csabához.

A napokban robbant a bomba, hogy olyan medencés villát tudott a hosszú politikusi évei alatt összespórolni, amit egyes olajjal foglalkozó amerikai nagyvállalkozók is megirigyelnének. Horváth jelenleg a második kerületben kénytelen meghúzni magát egy alig 1278 négyzetméteres telken fekvő, mediterrán hangulatú, 400 négyzetméteres villában. Van ott több férőhelyes garázs, ízléses medence, napelempark, no és persze pálmafák.

Bizony, pálmafák. A Kárpát-medencében őshonosnak épp nem nevezhető növények miatt a zöldértékek iránt aggódó olvasóink minden bizonnyal most elkezdtek aggódni, hiszen a pálmafákról köztudott, hogy csak a meleget kedvelik – a hideget viszont kimondottan rosszul tűrik. Azonban mindenkit meg kell, hogy nyugtassak, Horváth úr is tisztában leledzik a fák speciális igényeivel, törődik velük, szereti őket, gondoskodik róluk, hiszen jó ember.

Ma, március 11-én hajnalban is valósággal tomboltak a mínuszok, amelyek minden bizonnyal megölték volna az egyenesen Dél-Amerikából ideszállított növényeket, azonban a szocialista politikus – mint azt fentebb említettem – igen körültekintő és gondoskodó ember, ezért a fáknak készíttetett egy-egy speciális üvegházat is. A pálmafák ezekben az építményekben, okosotthonokban, kellemes melegben vészelik át a hosszú téli hónapokat.

Horváth pedig a pontos hőmérsékletet a hírek szerint távirányító segítségével szokta beállítani. Valószínűleg gonosz oroszok gonosz gáza segítségével.

Egyébként a pálmafák nemcsak kényes, de igen drága növények is – tekintve, hogy igen messze teremnek –, így aztán érthető, hogy a megvételük, az ideszállításuk a vámot is beleszámítva tetemes összegbe került, nagyjából 10 millió forintról beszélünk. Ami egyébiránt eltörpül a budai villa összértékével összehasonlítva – minden relatív ugyebár –, az ingatlan ugyanis alsó hangon is olyan 700 millió forintot kóstál.

Na de Horváth szereti a luxust, az igényességet, sokat is dolgozik, tehát megérdemli a pihenést és a kényelmet, meg a pálmafák által nyújtott árnyékot, illetve látványt.

Már csak az a kérdés, hogy mindezek mennyire fognak neki hiányozni, ha majd egy büntetés-végrehajtási intézményben lesz kénytelen éveken át álomra hajtani a fejét. Amire az ingatlanát és a korrupciós ügyeit vizsgálva egyre nagyobb az esély.

Borítókép: Horváth Csaba, Zugló polgármestere (Fotó: Havran Zoltán)

...

Ha az összes Poszt-traumát látni szeretné, kattintson IDE!