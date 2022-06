A Parizeus még a paprikás krumplit sem ismeri

Kiderül ugyanis belőle, hogy azért furcsán sárga az a bizonyos paprikás krumpli, mert egyvalamit kihagyott belőle ― éppen a paprikát! Zöldpaprikát rakott bele őrölt piros paprika helyett, mert megdöbbentő módon azt hiszi, hogy emiatt paprikás a paprikás krumpli!

Na és? Akkor mi van? Nem ismeri a receptet ― mondhatja erre a Jakabhoz tűzön-vízen át hű, mind kevesebb szimpatizáns. Hát csak az van, hogy aki nem tudja, milyen egy paprikás krumpli, az nemcsak hogy nem készített ilyet, de nem is evett! A paprikás krumpli az az étek, amit bármelyik alsó tagozatos kisiskolás felismer. Nincs olyan ember, aki életében ne evett volna az emblematikus magyar ételből iskolai, egyetemi menzán vagy a családi asztalnál. Hacsak nem olyan környezetben nőtt fel valaki, ahol az ilyen pórias, kvázi alacsonyrendű, olcsó, csupán a szegényebb néposztályok által preferált ételt lenézik. Mindezek után adódik a kérdés: Kicsoda Jakab Péter? Mert hogy nem az, akinek beállítja magát, az biztos.

De nem csupán ételfelismerésből teljesített rosszabbul a frakcióvesztői, bocsánat, frakcióvezetői posztját egyelőre megőrző Jakab, mint egy nagycsoportos óvodás, hanem informatikai ismeretekből is. Ha már nem tudja, mi fán terem egy klasszikus, tradicionális magyar étel, miért nem nézett utána az interneten? Ha beütötte volna a keresőbe az ominózus ételnevet, csak úgy dőltek volna a pirosló paprikás krumplikról készült fotók. Ezek alapján még egy analfabéta is elkezdett volna gyanakodni, hogy a sárgálló paprikás krumpliról alkotott tévképzetei sürgős revideálásra szorulnak. Mit akar valaki a politikai pályától, akinek ennyire hiányosak az ismeretei a legegyszerűbb dolgokról is?

Még nagy kommunista etalonjuk, Kádár János is azt mondta állítólag: a krumplileves az legyen krumplileves, elvtársak! Jakabnál viszont még a paprikás krumpli sem paprikás krumpli. Ezért is szenved mindig nagy vereségeket. Mert nem képes megérteni, hogy: Piros a paprikás krumpli, nem sárga…

Borítókép: Jakab Péter paprikás krumplit főz. (Fotó: Facebook/Jakab Péter)

...

