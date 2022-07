Kamu-Karácsony kamubiciklije

Persze akik jogos fenntartással forgatják Uj Péter (444) és Dull Szabolcs (Telex) újságjait, és nem hisznek el minden csacsiságot abból, amit Gyuri bácsi kézből etetett firkászai leírnak, azok eleve kétkedéssel fogadták a főpolgármesterről szóló újabb és újabb szerelmeslevelek valóságtartalmát, hiszen teljesen egyértelmű, hogy Karácsony Gergelyhez képest Münchhausen báró egy nyeretlen és sikertelen kétéves. Gergőnél nagyobb hazudozót talán még nem hordott a hátán a föld; gondoljunk csak arra, hányféle kamuval próbálta kimagyarázni, miért is hazudott az angol nyelvtudásáról.

Késő ősszel és télen talán valahol még érthető lehetett, hogy a bolygóért aggódó zöld főpolgi a kerékpározás helyett miért a szolgálati autója hátsó ülésen való szundikálást választotta. (Amíg ugye a sofőrje a buszsávban kerülte ki a forgalmi dugókat.) Mi amúgy sokan és sokat érveltünk ezzel; mármint, hogy mínusz öt fokban, hóban, sárban, esőben, azért viszonylag kevés elmebeteggel lehet találkozni, amint az időjárási elemekkel dacolva, sárosan, elázva és vacogva teker a munkahelyére, de oda se neki.

Azóta viszont beköszöntött a tavasz, kirügyeztek a fák, melegebb lett, sőt, a nyár is itt liheg izzadtan, csatakosan a nyakunkban, Gergellyel viszont azóta sem lehet összefutni, ahogy hősiesen, és kedvesen mosolyogva bringával menti meg a fővárost és a bolygót. A minap ki is derült, hogy miért nem. Bohár Dánielnek egy kérdésre válaszolva elmondta, hogy gerincsérve van, ezért van az, hogy autóval és nem biciklivel jár be dolgozni. Meg persze a többi, a brüsszeli megszorításokat szorgalmazó ellenzéki képviselőhöz hasonlóan azt is, hogy esze ágában sincs magán kezdeni a spórolást.

Azt inkább kizárólag azok tegyék, akik megválasztották; a lakosság. Ez ugye – mármint Gergő gerincsérve – vagy igaz, vagy nem, én a magam részéről azt sem hiszem el neki, ha kérdez, főleg, hogy a nagy és nehéz emeléseket végző táncművészek számára egyáltalán nem ismeretlen nyavalya, azonban kellő és alapos bemelegítéssel, természetesen simán tud az ember hatvankilós balerinákat dobálni, sportolni, és biciklizni is a betegséggel.