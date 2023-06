Tényleg pornográf és erőszakos a Biblia?

Vélelmezem, velem együtt kedves olvasóm sem merészelt affélét gondolni, hogy a Biblia pornográf lenne. Ellenben egy diák szülei beadványukban – amely állítólag poénból született – kifejtették: a világ egyik leginkább szexuális jellegű, ráadásul rengeteg erőszakos jelenetet tartalmazó könyve. Úgy fest, a mormon humor meglehetősen fekete. Az államban élők közel háromnegyede Az Utolsó Napi Szentek Jézus Krisztus Egyháza (mint közönségesen mormon egyház) híve. Fekete humorukra nem bizonyult vevőnek a bíró, aki az öt- és tizenegy éveseket tanító iskolák polcairól leparancsolta a Szentírást.

Tisztelt bíró úr! Esküszöm önnek a Bibliára, beadványomat nem a nevettetés szándékával fogalmaztam. Kérem a nagy tekintélyű bíróságot, hogy fentebb említett Utah állami tankerület iskoláinak könyvespolcait átvizsgálni szíveskedjék, nincsenek-e ott a genderideológiát, az LMBTQ-eszméket és hasonló, a tízparancsolatban fogant erkölcsi normákat, pornográf, illetlen, erőszakos, szexuális tartalmukkal áthágó kötetek.

Mint például M. L. Webb A GayBC’s című munkája, amely LMBTQ-szavak segítségével tanítja az ábécét a kisdiákoknak. Netán Maya and Matthew: They She He Me: Free to be by alapműve. Ennek segítségével a fiúnak vagy kislánynak született nebulók elsajátíthatják, miként kell hím- és nőnem helyett a többes szám harmadik személyt használni. Vagy Jessica Herthel transznemű aktivista I am Jazz címet viselő kötete, ami Jazz Jennings igaz történetét meséli el, aki születési nemével ellenkező neműként óhajtja leélni életét. Esetleg Daniel Haack: Prince & Kinghtja. Ez a jóképű herceg menyasszonykeresésének ősi sztoriját fogalmazza újra, amennyiben a herceg végül egy lovag személyében talál szerelmére.

Bízva abban, hogy a mélyen tisztelt bíróság nem veszi tréfának beadványomat, várom döntésüket.

Borítókép: Jelenet a Prince & Kinghtból (Forrás: Asbury Park Press)