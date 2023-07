Fene se gondolta volna, hogy pont ő ad csípős nyaklevest az Orbán-fóbiásoknak

Felhévizy Félix sokat látott már a hazai politikai életben, de a héten két dolog is felkeltette az érdeklődését. Az egyik kifejezetten felbőszítette, a másik inkább meghökkentette. Kezdjük először azzal a témával, ami kihozta Félixet a béketűréséből. A hét egyik legpozitívabb, legjobb híre mindenképpen Szoboszlai Dominik Liverpoolba szerződése volt. A hírlapíró, mint azt sokszor hangoztatta is, hatalmas fociszurkoló, így neki különösen nagy örömet okozott Dominik sikere. Az egész ország dagadó kebellel, büszkén témázgatott, kommentelt, hiszen nem mindennapi magyar focisikernek lehettünk szemtanúi. Azonban volt egy réteg, amely nem örült ennek a fantasztikus átigazolásnak. Jelesül a baloldal fekete öves gyűlölködői, akik megkapták a sorvezetőt Farkasházy Tivadartól, miként lehet a magyar focisikerek miatt keseregni, hiszen a humorista korábban az ATV Egyenes beszéd című műsorában a következőket mondta:

„[…] Boldoggá tesz mindig, amikor a magyar válogatott kikap, mert ez is mutatja Orbán Viktor labdarúgással kapcsolatos elhibázott politikáját.”

Havas Henrik focirajongó, úgy látszik, nem akart lemaradni egykori Heti Hetes-béli cimborája mögött, és Szoboszlait a tőle megszokott pökhendi, fellengzős stílusban fitymálta le, természetesen összekötötte a dolgot egy jó kis kormánypártipolitikus-kritikával, ugyanis nagyon szúrta a szemét, hogy Nacsa Lőrinc örülni mert Szoboszlai sikerének:

„Amikor Neumann János feltalálta a számítógépet, Bíró a golyóstollat, Bolyai egy új világképet rajzolt fel, aztán egy hazakóborolt magyar feltalálta a C-vitamint, akkor velem együtt a sok kishitű magyar csak legyintett. Puskás három gólt lőtt a BEK-döntőben a Frankfurtnak, kis híján ’38-ban meg ’54-ben megnyertük a futball vb-t, Détári Döme a Német Kupa-döntőben győztes gólt rúgott szabadrúgásból, de ez mind semmi! Szoboszlait leigazolta a Liverpool. Lehet, hogy Karikó Katalin legyőzte a Covidot, legújabban a rákot is, de egy olyan igazi kereszténynek, mint Nacsa Lőrinc, ez mind nudli. Szoboszlait leigazolta a Liverpool! […] Ha fater még élne, nyilván örülne Szoboszlai sikereinek, csak arra várna, hogy ő is rúgjon három gólt egy BL-döntőben. Na, akkor majd engem is elfog a nemzeti büszkeség, de egyelőre kivárok. Addig is, Nacsa Lőrinc főzzön szarvaspörköltet és hagyja a p…csába a nemzeti büszkeséget!”

De a híres Orbán-gyűlölő Juszt László is szükségét érezte megszólalni az ügyben, de annyira kihozta a sodrából ez a magyar sikertörténet, hogy nagyon elvetette a sulykot. Odáig ment, hogy vérgőzös gyűlöletében a magyar focipalántákat pincsizte le.