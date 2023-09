Jourová asszony és a politikai detox

Jourová azt is mondta, hogy az orosz állam célja, hogy beszennyezze információs terünket féligazságokkal és hazugságokkal, annak érdekében, hogy hamis képet alkosson rólunk, és azt sugallja, hogy a demokrácia semmivel sem jobb, mint az autokrácia. Ez is olyan ismerős. A dezinformáció, amitől meg kell bennünket védeni (például rádióadók zavarásával), és ideológiai-társadalmi-politikai kérdések, amelyekben el kell bennünket igazítani.

Milyen érdekes: néhány évtizede az oroszok védtek bennünket a nyugati dezinformációtól, most pedig a Nyugat véd bennünket az orosz dezinformációtól. Pedig a legkevésbé sem szükséges, hogy védjenek bennünket, sem akkor, sem most. Megvan a magunkhoz való eszünk, és tűrhetően el tudunk tájékozódni a világ dolgaiban, például ebben a demokrácia–autokrácia kérdésben is, ahogyan korábban is el tudtunk tájékozódni a szocializmus vs. burzsoá kapitalizmus és a népi demokrácia vs. polgári demokrácia kérdésében. Úgyhogy csak hagyjanak békén bennünket a demokráciájukkal meg az uniós értékeikkel!

Borítókép: Vera Jourová, az Európai Bizottság értékek és átláthatóság ügyében illetékes alelnöke és Didier Reynders, az igazságügyért felelős biztos az uniós testület jogállamisági jelentését bemutató sajtóértekezleten Brüsszelben 2023. július 5-én (Fotó: MTI/EPA/Olivier Matthys)

