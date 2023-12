Kuncze Gábor karácsony tiszteletére belerúgott a kereszténységbe

Az egész beszélgetés egy kicsit szürreális volt, ahogy a három megrögzött Orbán-gyűlölő egymásra licitálva rángatta elő a megszokott baloldali témákat az akkumulátorgyáraktól, az oktatás és az egészségügy helyzetén át egészen addig a felvetésig, hogy ha ilyen rossz minden Magyarországon, akkor miért szavaznak az emberek mégis a kormánypártokra. Erről is megvolt a tipikus balos vélemény, nem tájékozottak az emberek, és egyébként is a Fidesz-szavazók a legalacsonyabb iskolai végzettségűek közül kerülnek ki, akik amúgy is jobbára az elmaradott vidéki falvakban élnek, de aki budapesti Orbán-szavazó, az is agymosott.