Karácsonyi toplista –A Hatodik érzéktől a Tökéletes gyilkosságig

9. A Tégla (The Departed, 2006)

A film forgatókönyvét William Monahan írta a hongkongi Szigorúan piszkos ügyek című című film alapján. A tégla 2007-ben négy Oscar-díjat kapott: a legjobb filmnek, legjobb rendezőnek, a legjobb adaptált forgatókönyvnek és a legjobb vágásnak (Thelma Schoonmaker) járó szobrocskát is elhódította. Érdekesség, hogy annak ellenére, hogy Scorsese milyen zseniális mozikkal ajándékozta meg a filmművészetet, ez volt az első Oscar-szobor, amit sikerült megszereznie. A tégla egy vérbeli, klasszikus maffiafilm. Scorsese készített pár mozit hasonló témában és mindegyik klasszikus lett a maga nemében, hiszen a Nagymenők, a Casino és az Ír is páratlan alkotás. A film lüktető és egyetlen percre sem ül le, nem veszíti el a nézők figyelmét. Természetesen ehhez kellett egy remek történet is.

Leonardo Dicaprio, talán kijelenthetjük, hogy élete egyik legjobb alakításában a dél-bostoni rendőrség tagjaként beépül Frank Costello (Jack Nicholson) ír gengszterfőnök csapatába. De ugyanakkor a minden hájjal megkent, rafinált maffiavezérnek is megvan a maga embere a rendőrségen, a törtető Colin Sullivan (Matt Damon) személyében. A két rendkívül jól kiképzett, beépült tégla le akarja a másikat leplezni, ami egy őrült, fordulatos és izgalmas hajszává válik. Az eredeti sztori, a Szigorúan piszkos ügyek úgy tökéletes, ahogy van. De hála istennek és Scorsese zsenialitásának A tégla nem követte el az amerikai remakek megszokott hibáit, meg tudott újulni. Egészen a film végéig nem lehet tudni, hogy mire fut ki a sztori, ki győz és ki veszít. Annak ellenére, hogy tudjuk a józan eszünkkel, hogy a gengszter Frank Costello és csapata a rossz, mégis megszeretjük őket, közel kerülnek a nézőkhöz.

8. Farkasokkal táncoló (Dances With Wolves, 1990)

A Farkasokkal táncoló című film lélegzetelállító és felejthetetlen mű, amely hitelesen ábrázolja az őslakos amerikai kultúrát. Főként azoknak lehet érdekes ez a mozi, akik gyerekkorukban a híres indián regényeken nőttek fel. Nekik, mint a cikk írójának is, hatalmas élményt nyújt ez a film. A csodálatosan fényképezett jelenetek olyan hatást keltenek, mintha mi is ezeken a szép tájakon, együtt lovagolnánk a főhőssel és mi is részei lennénk ennek a nagyon érdekes kultúrának. A természet és a táj szinte önálló karakterként jelenik meg a filmben, mélyítve a történet atmoszféráját.

A karakterek hitelesek, a színészek kitűnő alakítást nyújtanak. Kevin Costner a főszerepben méltóképpen jeleníti meg John Dunbart, nem véletlenül osztotta magára ezt a szerepet. Costner nagy kedvence a vadnyugati világ, ez a szerelem érződik is a film minden kockáján, minden jelenetén. Az alkotás tulajdonképpen a különböző kultúrák találkozásának szépségét és nehézségeit mutatja be, valamint az emberi kapcsolatok erejét. A sziú törzs mindennapjaiba is betekintést nyerünk, meglepően hiteles az egész film. A zenei választások is nagyszerűek, tökéletesen illeszkednek a mozi hangulatához. A Farkasokkal táncoló című mozi méltó lezárása volt a Kevin Costner filmjeit bemutató sorozatunknak.