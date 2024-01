Havas Henrik arcátlanul beleköpött az ünnepi tortába

Felhévizy Félix nagyon boldog volt, hiszen Reinfrank néni és az általa irányított Orbán Viktor akciócsoport tagjai egy kis ünnepséget rendeztek a tiszteletére. Abból az apropóból, hogy most vasárnap jubileumához érkeztek a hírlapíró vasárnapi írásai. Immár a 200. jegyzet , amit most olvasnak a kedves olvasók. Nagyon szép szám ez, főként a mai világban, amikor minden olyan gyorsan változik. Félix is büszke volt, vissza is idézte az első jegyzetet, amit publikált, 2020. március 15-én, melynek az volt a címe, hogy Mese a horgolt kokárdáról. Ez a sorozatindító írás még a járvány alatt született, azóta nagyon sok minden történt hazánkban és a nagyvilágban egyaránt. Most, hogy a 200. résznél tart a sorozat, Félix barátai úgy gondolták, hogy meglepik a hírlapírót egy szép kis tortával, arra buzdítva, hogy folytassa tovább a vasárnapi jegyzeteket.