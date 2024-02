Cseh Katalin megpróbált beleharapni Orbánba, de beletört a foga

Természetesen nem maradhatott le a mindig hazánk ellen hergelő elvtársától a momentumos Cseh Katalin sem.

„Számunkra, Magyarország és Európa számára a NATO-szövetség jelenti a garanciát, a biztonságot Putyinnal és más agresszorokkal szemben. De ehhez egységet kell mutatnunk. Orbán Viktor ezzel játszott másfél éven keresztül, miközben pár száz kilométerre tőlünk már háború dúl. […] természetesen a svéd NATO-csatlakozás jóváhagyása pozitív fejlemény, de ezt másfél éve kellett volna megtenni. Mert most nagyon úgy tűnik, hogy a magyar kormány ok nélkül gyengítette hónapokig a katonai szövetséget, aminek hazánk is a tagja.”

Cseh is megpróbált beleharapni a miniszterelnökbe, de beletört a foga, hiszen azzal, hogy hazánk is jóváhagyta a svéd csatlakozást okafogyottá vált a hisztizése.