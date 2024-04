A szólásszabadság felkent papjai őrjöngve ünneplik az elnyomó brüsszeli kommunista diktatúrát

Tehát választott, sehol be nem tiltott politikai pártok politikusainak, valamint politikai vezetők konferenciáját betiltani legutóbb a brezsnyevi diktatúrában volt szokás, na jó meg talán Észak-Koreában ma is van ennek divatja. Brüsszelben ezzel utolérték a kommunista koreai diktátort. Ezentúl a diktatúra új szimbóluma Brüsszel kerületi polgármestere, a belga Emir Kir lesz, a koreai diktátor meg elbújhat mögötte szégyenében.

A másik probléma valójában nem is probléma, mert azt már megszokhattuk, hogy Gyurinak (Soros) az jelenti a szólásszabadságot, a sajtószabadságot, amikor neki mindent szabad, de az ellenfeleknek kuss a nevük. Szóval ez a probléma is kipipálva, semmi ok az aggodalomra, csak a hétköznapi kommunista elitizmus Soros-módra.