Csurka Istvánnak igaza lett, bolsevik trükkel támadják Orbánt

Csurka István egykori kijelentése, ami azóta szállóigévé vált, miszerint a szakértelem bolsevista trükk, most is aktuális. A baloldal futószalagon hív be különböző műsoraiba olyan szakértőket, akik rendre bírálják a kormányt. Megérne egy külön tanulmányt, hogy hány leharcolt monetáris vészharangozót szólaltat meg napi/heti rendszerességgel az ellenzéki média. Legutóbb az Orbán-kormány várható pénzügyi összeomlásáról és a szerinte várható megszorítócsomagról Bod Péter Ákos fantáziált a Klikk TV Mélyvíz című műsorában.