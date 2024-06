Futótűzként szántotta végig az internetet Varga Miklós szívszorító mondata a gyerekeiről

Holnap választ az ország. Varga Miklós, Máté Péter-díjas énekes, rockzenész a napokban a Borsnak adott interjút, ahol nagyon keményen nyilatkozott és felhívta a figyelmet arra, hogy nagyon fontos választás előtt állunk, mert a háború vagy béke kérdéséről kell döntenünk. A rockzenész a következőket nyilatkozta a nemzetközi helyzetről és arról, hogy mennyire félti a gyerekeit:

„Egyes európai vezetők bele akarnak bennünket is rángatni egy olyan háborúba, amihez nekünk semmi közünk nincsen. Az ember akkor is féltené a gyermekét, ha Magyarországot kellene honvédőként megvédeni, és ilyen célból soroznánk be a magyar fiatalokat. Ilyenről szó sincsen! Most egyszerűen idegen érdekek jegyében akarják belerángatni hazánkat a háborúba és a magyar fiatalokat elvinni harcolni oda, amihez nekünk semmi közünk nincs. Ez hallatlan és elfogadhatatlan! "