Elsült a titkos fegyver: bevetettek egy igazi nagyágyút is Orbán ellen

Majd arra is kitért, hogy szerinte Orbán Viktor évek óta meg sem említi beszédeiben az egészségügyet, most Kötcsén mégis kivételt tett. Amivel Kökény szerint a miniszterelnök csak a saját táborát próbálta megnyugtatni, hiszen most már ők is érzik a kórházakban, hogy mekkora a baj.

Természetesen azt senki sem állítja, hogy minden tökéletes az egészségügyben, de az vitathatatlan, hogy a jobboldali kormányok sokkal többet tettek az egészségügy helyzetének a javulásáért, jobbá tételéért, mint az azt megelőző időszak baloldali, liberális vezetése. De erről Kökény Mihály sokkal többet és részletesebben tudna beszélni, hiszen az MSZP–SZDSZ-kormányok egészségügyi minisztereként gyakorlatilag nem tett semmit a helyzet javításáért, sőt! Most pedig széttárja a karját, hogy ez a fránya Orbán-kormány így meg úgy.