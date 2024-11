Curtis hatalmas pofont kevert le Magyar Péternek

Curtis legutóbb akkor volt kénytelen hallatni a hangját, amikor az emlékezetes influenszertüntetés kapcsán az ő neve is felmerült, mint aki támogatja az eseményt. Ezt szóvá tette Osvát Zsoltnak, a tüntetés egyik szervezőjének, aki azonnal nekiugrott, hogy miért nem támogatja ezt az eseményt.

A népszerű rapper egy poszttal reagált, amelyben leírta a véleményét:

„Ha nem mész el egy balos tüntetésre, mert már évekkel ezelőtt elmondtad, hogy jobboldali vagy, és tudod, mire megy ki a játék, akkor pedofil, napraforgó, neres f…szszopó, hiteltelen, megvásárolható ember vagy szerintük. […] Gyerekkorom óta fideszes vagyok, ami nem is volt titok soha! Több interjúban is elmondtam már. Igaz, a nagy liberálisok addig azok, ameddig ugyanazt fújod, amit ők. Az összes pedofilt és ehhez asszisztálót pedig végezzék ki! Én, ahogy eddig is, csak zenélni szeretnék, és nem politizálni. Minden évben több száz gyereknek segítek, támogatom őket, ami ezek után sem fog változni. Remélem, így már érthető voltam.”