Havas Henrik durván beleállt Friderikusz Sándorba

Pár nappal ezelőtt Havas a Facebook-oldalán egy régi esetet felidézve kőkeményen beleállt Friderikusz Sándorba.

„(…) Aztán amikor megjelent az első magyar Who is Who, a fedőlapon Gorbacsov meg Reagan között Sanyika volt ott. Nem tudtam, hogy sírjak vagy nevessek. Azt azért máig sajnálom, hogy nem pofoztam meg Sanyikát, amikor ellopta a Szorító című műsort, amit én találtam ki, és Tarnói Gabival csináltuk. Állítom, ha időben kapott volna egy nagy pofont, sokra vihette volna a szakmában. (…)”

Az, hogy kinek volt igaza, tulajdonképpen teljesen mindegy, egyikük sem különb a másiknál.