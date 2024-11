Ez volt az utolsó csepp a pohárban, Magyar Péter a saját híveibe törölte a cipőjét

Wellor, akinek legutóbbi, Pressman búcsújáról írt száma átlépte a kétszázezres megtekintést a YouTube-on most sem hallgatott, Magyar Péter kiszivárgott szavai után már ki is jött az új számmal. Nem hallgathatott, mert ezt az aljasságot a zene nyelvén, parázs szöveggel is el kell juttatni az emberekhez.

Azonban, ahogy az várható volt a baloldali, libsi cenzúra elérte Wellort. Nem nézhették ölbe tett kézzel, hogy az ő terepükön ilyen hatalmas sikereket ér el egy netzenész, aki a nemzeti oldalról érkezik és könyörtelenül rámutat a ballib politikusok viselt dolgaira.

Wellor zenéi kiverték a biztosítékot a libsiknél, mert futótűzként terjedek a dalai a neten. Új számát, amit Magyar Péter legújabb botrányáról írt, egész egyszerűen elérhetetlenné tette a YouTube.