Nagy Bandó András ismét piszkoskodott, szánalmas, amit ez az ember művel

A balos média mellett a megmondóembereik hada is megszólal naponta Magyar Pétert ajnározva. Legutóbb a mindenhez is értő, felfuvalkodott Havas Henrik és a teljesen humortalan humorista, Bruti állt a baloldal egyre inkább karikatúrává silányuló figurája mellé. Szuper társaság, alakul a csapat. Ide tartozik Nagy Bandó András is, aki Magyar kedvenc megszólalási felületén (madarat tolláról, embert barátjáról), a Magyar Hangban írta le véleménycikkben, hogy mit is gondol a politikai helyzetről és az elhíresült Menczer Tamás–Magyar Péter csörtéről. Nagy Bandó szükségét érezte, hogy botrányos október 23-i megszólalása után ismét tanúbizonyságot adjon arról, hogy mennyire utálja Orbán Viktort és mennyire szereti Magyar Pétert.