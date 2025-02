Tompos Márton bucsai népirtása

Tompos Márton és rezesbandája figyelmébe: a népirtásnak kritériumai vannak. Azt, hogy Bucsában (is) sok halott volt, senki soha sem tagadta. Én sem. Civilek és katonák haltak meg ott 2022 tavaszán, mielőtt és mialatt bevonultak az oroszok, és megszállták.

Közben elkezdődtek az orosz–ukrán béketárgyalások. Idáig tudsz követni, Márton? Béketervezet készült. A béke és a béketervezet valami olyasmi, ami szerintem sokkal jobb, mint a háború meg a halottak.

A béketervezet részeként az oroszok kivonták csapataikat többek között Bucsából is. A gonosz „népirtók”. És nyilván annyira hülyék, hogy a „népirtás” nyomait ott hagyták az utcán. A kivonás után Bucsa polgármestere nyilatkozott is a sajtónak, hogy kimentek az oroszok, minden oké. Egy büdös szót nem ejtett tömeges kivégzésekről, pláne népirtásról. Guglizz utána, Tompos.

Aztán eltelt egy-két nap. Ment az agyalás. Mert a béketervezetet az amerikai demokraták és az angolok meg akarták fúrni. Odaküldték hát Boris Johnsont, aki kiadta az ismert utasítást az ukránoknak. Hogy szó sem lehet békéről, a háborút pörgetni kell. Hisz nem Boris meg te halsz meg ott, Tompos Márton, hanem az ukránok. Ám ahhoz, hogy pofavesztés nélkül ki lehessen hátrálni a béketervből, ürügy kellett.

Ez volt Bucsa.

Ürügy, hogy háborúzhassatok tovább.

Sok tucat halott volt Bucsában (is). Csak elő kellett őket szedni. Odavinni az út mellé, kiteríteni a kameráknak, mintha épp akkor haltak volna meg – nem pedig korábban, az ostrom során.

Aztán oda kellett küldeni Von der Pfizert, hogy vágjon szörnyülködő képet.

És az áldott háborútokat erre hivatkozva folytathatták a megbízóid, Tompos Márton.

Bucsa „népirtásának” paravánja kellett, hogy háborúzhassatok tovább.

Nem véletlenül nem engedték Zelenszkijék, hogy független, nemzetközi vizsgálat legyen Bucsáról. Milyen érdekes: független, nemzetközi vizsgálatot csak a „népirtó” oroszok akartak. Ez mindent el is árul arról, hogy történt-e ott a háború szörnyű ügymenetén felül más is. (Nem mintha az nem lenne épp elég.)

Így 2022 áprilisában meghiúsult a béke. Mert a gazdáid ezt akarták, Tompos.

Az a legaljasabb bennetek, Tompos, hogy úgy tesztek, mintha szíveteken viselnétek az ukránok sorsát. Közben tesztek rájuk. Ha Trumpon vagy Orbánon múlt volna, sosem tör ki a háború, egyetlen ukrán civilnek sem kellett volna meghalnia.

A megbízóid, Tompos, viszont nem akartak tárgyalást és békét, hanem Oroszország meggyengítése volt a cél már 2014-ben és 2022 áprilisában is. Ezt le is nyilatkozták. Ezért kellett meghalnia azóta több százezer embernek. Teljesen feleslegesen. Mert te meg a megbízóid is lelkiismeretlen, ostoba gazemberek vagytok, Tompos, azért.

Az amerikai mocsár akarta ezt a háborút, és húzta, ameddig tehette. Trump meg lezárja.

Lehet sivalkodni, Tompos, és elküldhetsz engem bárhová a 444-es, telexes haverjaiddal, de attól még ez az igazság.