Szoboszlai felmosta a padlót a fröcsögőkkel, Magyar Péter bohóca durván nekitámadt

– Mindent egybevetve pontosan látszik, hogy itt nem Szoboszlai személye és még csak nem is a válogatott mostani kudarca miatt jöttek ki a fényre a gyűlölködők, kárörvendők. Sokkal inkább azért, mert a magyar miniszterelnök szívén viseli a labdarúgást, stadionokat, infrastruktúrát épített az állam, és jöttek is a sikerek. Eddig nem tudtak mibe belekötni, most tapsikoltak örömükben, hogy végre! Most beleszállhatnak Szoboszlain keresztül Orbán Viktorba – gondolta magában mérgesen Felhévizy, és bosszúból megnézte a közelmúlt sikerei közül az angolok ellen, idegenben aratott 4-0-s győzelmünkről készült anyagot.

