Aranyosi Péter és Romulusz együtt döntötték romba Magyar Péter kártyavárát

Azonban Magyar Péter bármennyire is szeretné azt mutatni, nincs egyedül. A körülötte feltűnő figurák viszont egyre-másra hatalmas hibákat követnek el, amiket viszont már nem fog lenyelni a közvélemény, mert nagyon súlyos, mondhatni rémisztő dologra világítanak rá.

Vegyük például a Tisza Párt honvédelmi felelősét, Magyar cimboráját, Ruszin-Szendi Romuluszt.

Ruszin-Szendi Romulusz és Valerij Zaluzsnij (Forrás: Facebook)

Érzékenyíteni kell az európai társadalmakat a fegyverkezési verseny és a háború támogatására – lényegében ezt magyarázta Ruszin-Szendi Romulusz áprilisban egy lakossági fórumon. A Tisza Párt honvédelmi felelőse korábban, még vezérkari főnökként is ukrán- és háborúpárti álláspontot képviselt, emiatt válthatták le a tisztségéből. Ruszin-Szendi neve a közelmúltban kirobbant ukrán kémbotrányban is felmerült, Magyar Péter bizalmasa ugyanis kapcsolatban állt az ukrán kémbotrány két főszereplőjével, a kémkedés miatt letartóztatott Holló Istvánnal és az ugyanezen ok miatt kiutasított Tseber Rolanddal.