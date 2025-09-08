Nyílt levél Vlagyimir Putyinnak

Szóval értem én, hogy Kaja Kallas szégyelli, hogy szovjet, ezért inkább elfelejti, hogy kik nyertek a második világháborúban. No, meg hát fél, hogy a német birodalom gyermeke, Ursula von der Leyen megbántódik, hogy annak idején mi történt. De nem hiszem, hogy az unokák felelősek lennének nagyapáik harca miatt. Szóval nem kell szégyellni Kallas asszony, hogy kend a győztesek oldaláról származik, míg Ursula ősei valószínűleg nem, hogy óvatosan fogalmazzak.

De az unió pont azért jött létre, hogy ezek a történelmi sérelmek szépe lassan feledésbe merüljenek, de csak a sérelmek, nem a történelem. És éppen ezért aligha hiszem, hogy igazat mondott Kaja Kallas, amikor azt állította, nem tudta, hogy kik nyerték meg a második világháborút. De, ha mégis így volt, akkor ő biztosan nem való külügyi főképviselőnek. Persze, akkor sem való, ha ekkorát hazudott.

Kaja Kallas szovjet származású európai uniós politikus, ha tetszik, ha nem, ő a Szovjetunió gyermeke. Aztán egy szerencsés történelmi fordulat miatt a volt szovjet tagköztársaság önálló lett, de ettől még nem változtat a születésén, ami jóval korábban volt. Igen, Kaja Kallas a Szovjetunióban nőtt fel, a szovjet oktatási rendszer hibája, ha nem emlékszik, ha nem tudja, hogy kik nyerték meg a második világháborút.

1945 szeptemberében a második világháború hivatalosan véget ért, mivel Japán feltétel nélküli megadta magát 1945. szeptember 2-án a Csendes-óceánon a USS Missouri csatahajó fedélzetén aláírt kapitulációs okmányokkal. Ez a dátum jelentette a harcok teljes lezárását a világháborúban.

És akkor most mindazon magyarok, akik éltek a szovjet időkben, akik akkor jártak iskolába Magyarországon, kedves korosztályom, vagy a néhány évvel fiatalabbak, ti el tudjátok képzelni, hogy a NAGY Szovjetunióban nem tanították meg, hogy kik voltak a nyertesek? Ugye, hogy nem. Azokban a diktatúrákban Kallas meg sem született volna, ha az apja nem tudja, kik nyertek a második világháborúban.

Egyébként a papa, Siim Kallas vezető pozíciókat töltött be az Észt SZSZK (Észt Szovjet Szocialista Köztársaság) Takarékpénztárának főigazgatóságán, a közgazdaság-tudományok kandidátusa és a Szovjetunió Kommunista Pártjának tagja volt. 1989–1991 között Kallas az Észt SZSZK Legfelsőbb Tanácsa Nemzetiségi Tanácsának helyettese volt.

Egyébként, ha valamit érdemes megtanulni az oroszoktól, akkor például az, ahogyan a hősök emlékét ápolják. Akik nekik hősök, nekünk ellenségek voltak, de az ő hőseik, nekik akkor is hősök. Abban a kultúrában Kallas őseit is hősnek tekintették, ha meghalt a nagy honvédő háborúban, és azt gondolom, hogy kevés szovjet család volt érintetlen ebben.