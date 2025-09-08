Nyílt levél Vlagyimir Putyinnak

Tisztelt Vlagyimir Vlagyimirovics Putyin! Az önök (vagyis a jogelőd Szovjetunió) oktatási rendszere semmit sem ért, egy fabatkát sem. A minap ezt maga az uninó külügyi főképviselője bizonyította, aki arról beszélt, hogy nem tudta, kik nyerték a második világháborút. Persze nem biztos, hogy az oktatási rendszer hibája, hiszen el sem tudom képzelni, hogy a kommunista diktatúrában ne tanították volna meg minden diáknak, hogy a Szovjetunió a győztes, míg Németország a vesztes oldalon álltak, és a nácik voltak a rosszak. Valószínű, hogy Kallas sokat betegeskedő kislány volt, és éppen hiányzott abban a 3-4 hónapban, amikor a „Szovjetunió hősies győzelméről” tanultak az általános majd a középiskolában. Vagy amikor arról tanultak, hogy a második világháború 1945 szeptemberében ért véget Japán kapitulációjával.
Azt persze értettem, hogy a német Von der Leyen miért nem akar együtt ünnepelni az orosz elnökkel, hiszen Ursula egy másik, a vesztes világból jött. De, hogy Kaja Kallas nem csak, hogy elfelejtette, de még büszkén be is vallja, hogy ekkora tudatlan, az mondjuk elég nagy baj. Nagy baj, mert ő fog tárgyalni mondjuk adott esetben az Oroszországi Föderáció külügyminiszterével, aki még emlékszik, kik nyerték a második világháborút. Diplomáciailag lehet, hogy kényelmetlen, hogy mondjuk Nagy-Britannia vagy Franciaország együtt győzött a szovjetekkel, de ez van. Ez a múlt, és ezen kár siránkozni. Mondhatnám, Kína messze van, aztán arról azért nem hallott, de Japán kapitulációja miatt mégis kellett arról is tanulnia. Vagy ha nem, akkor tényleg a szovjet oktatási rendszer hibája.
Mi magyarok, akiket magára hagyott a Nyugat, tudjuk, milyenek voltak a szovjetek, amikor odadobtak a nekik koloncnak. Mi magyarok emlékszünk, amikor a Nyugat cserben hagyott '56-ban. De mi magyarok azt is tudjuk, kik nyerték (hivatalosan) a második világháborút. És erről megint csak a Nyugat döntött karöltve a szovjet hatalommal. Ahogy a Nyugat döntött a versailles-i kastélyban is. Mi tudjuk, emlékszünk, ahogy a határon túl rekedt magyarjaink is emlékeznek. Emlékeznek a kommunista Románia elmagyartalanítási megoldásaira, vagy a jugoszlávok, csehszlovákok ki-betelepítési programjaira is. De mindez már történelem, bár fájó történelem. És azt sem feledjük el, hogy a magát Ukrajnának hívó országféleségben ott élnek magyarjaink, mert Kárpátalja is magyar volt.
Szóval értem én, hogy Kaja Kallas szégyelli, hogy szovjet, ezért inkább elfelejti, hogy kik nyertek a második világháborúban. No, meg hát fél, hogy a német birodalom gyermeke, Ursula von der Leyen megbántódik, hogy annak idején mi történt. De nem hiszem, hogy az unokák felelősek lennének nagyapáik harca miatt. Szóval nem kell szégyellni Kallas asszony, hogy kend a győztesek oldaláról származik, míg Ursula ősei valószínűleg nem, hogy óvatosan fogalmazzak.
De az unió pont azért jött létre, hogy ezek a történelmi sérelmek szépe lassan feledésbe merüljenek, de csak a sérelmek, nem a történelem. És éppen ezért aligha hiszem, hogy igazat mondott Kaja Kallas, amikor azt állította, nem tudta, hogy kik nyerték meg a második világháborút. De, ha mégis így volt, akkor ő biztosan nem való külügyi főképviselőnek. Persze, akkor sem való, ha ekkorát hazudott.
Kaja Kallas szovjet származású európai uniós politikus, ha tetszik, ha nem, ő a Szovjetunió gyermeke. Aztán egy szerencsés történelmi fordulat miatt a volt szovjet tagköztársaság önálló lett, de ettől még nem változtat a születésén, ami jóval korábban volt. Igen, Kaja Kallas a Szovjetunióban nőtt fel, a szovjet oktatási rendszer hibája, ha nem emlékszik, ha nem tudja, hogy kik nyerték meg a második világháborút.
1945 szeptemberében a második világháború hivatalosan véget ért, mivel Japán feltétel nélküli megadta magát 1945. szeptember 2-án a Csendes-óceánon a USS Missouri csatahajó fedélzetén aláírt kapitulációs okmányokkal. Ez a dátum jelentette a harcok teljes lezárását a világháborúban.
És akkor most mindazon magyarok, akik éltek a szovjet időkben, akik akkor jártak iskolába Magyarországon, kedves korosztályom, vagy a néhány évvel fiatalabbak, ti el tudjátok képzelni, hogy a NAGY Szovjetunióban nem tanították meg, hogy kik voltak a nyertesek? Ugye, hogy nem. Azokban a diktatúrákban Kallas meg sem született volna, ha az apja nem tudja, kik nyertek a második világháborúban.
Egyébként a papa, Siim Kallas vezető pozíciókat töltött be az Észt SZSZK (Észt Szovjet Szocialista Köztársaság) Takarékpénztárának főigazgatóságán, a közgazdaság-tudományok kandidátusa és a Szovjetunió Kommunista Pártjának tagja volt. 1989–1991 között Kallas az Észt SZSZK Legfelsőbb Tanácsa Nemzetiségi Tanácsának helyettese volt.
Egyébként, ha valamit érdemes megtanulni az oroszoktól, akkor például az, ahogyan a hősök emlékét ápolják. Akik nekik hősök, nekünk ellenségek voltak, de az ő hőseik, nekik akkor is hősök. Abban a kultúrában Kallas őseit is hősnek tekintették, ha meghalt a nagy honvédő háborúban, és azt gondolom, hogy kevés szovjet család volt érintetlen ebben.
Szovjetunió a nyertesek oldalán
De ha Kallas gyermekként vagy kamaszként nem járt csukott szemmel, csak észre kellett vegye, hogy az ő Szovjetuniója minden májusban megünnepli a győzelem apját. „Oroszország első győzelmi napi parádéját 1945. június 24-én rendezték meg” – írja a euronews.com. Azt is írják itten, hogy
„Sztálint feldühítette a részleges kapituláció híre, ami tovább táplálta már létező paranoiáját nyugati szövetségeseivel szemben. Ezt tetézte az is, hogy míg a szovjetek ellen a végsőkig harcoltak a németek, addig tömegesen adták fel magukat a nyugatiaknak. A szovjet vezető angolszász-német különalkutól tartott, és ezt az eseményt is erre utaló jelként érzékelte” – írja szintén a lap, majd hozzáteszik:
Így nem csoda, hogy Sztálin őrjöngött, mikor meghallotta, hogy Eisenhower főparancsnok május 7-én a franciaországi Reimsben elfogadta a német erők feltétel nélküli teljes megadását. A kedélyek csillapítására és Sztálin kedvéért került tehát sor egy harmadik ceremóniára Berlinben – a náci Németország szívében – május 8-án. Ez aznap 23:01-kor lépett életbe, ami már május 9-re esett moszkvai idő szerint. Így a szövetségesek közti békétlenség, és megosztottság már az háború európai végének a dátumaiban is nyomot hagyott.
Tehát, hogy Kallas csak 2025-ben értesült arról, kik nyertek, rettentő kínos. Mondom, azt értem, hogy Von der Leyen nem akar együtt ünnepelni a volt KGB-s elnökkel, mert más oldalon álltak népeik 1945-ben. De megismétlem, szerintem Kallas hazudott, mert így leplezhette, hogy ő maga bizony szovjet iskolában végzett, és ott kötelező volt ünnepelni a németek felett aratott győzelmet.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Itt a bizonyíték, Magyar Péter külső segítséggel támad
Ők még nem tudják, hogy tavasszal úgy elcsúsznak az olajos földön, hogy a zsebekből kiesnek a mocskos eurók.
Tytti néninek szeretettel
A Finn Szociáldemokrata Párt elnöke kizáratná Magyarországot a schengeni övezetből.
Amit a zebra sem képes lelegelni…
Tarr Zoltán tényleg elszabadult – szerinte a hagyományos család már lejárt lemez!
A csodálatos Nyugat és az egészségügy
Bécsújhelyen pillanatnyilag 1920-an várnak szürkehályogműtétre, 2026 áprilisára van legközelebb szabad időpont.
VéleményváróTovább az összes cikkhez
Akik a politika ábécéjét sem ismerik
A haza csillagos-sávos fénytörésben
A Nyugat sorsa megpecsételődött
Kész a Fidesz győzelmi stratégiája
A szerző további cikkeiTovább az összes cikkhez
Végeztem Minorics Józseffel
Minorics József, aki saját fogalmai szerint német, nagyon dühbe jött, pedig még annyira sem voltam vele kegyetlen, mint amilyen gyűlöletkeltők az ő videói.
Támadás érte Erdélyt
Ehhez lesz szavuk még az ott élőknek is.
Kijev új besorolást kapott
Az ukrán főváros lett a világ legkisebb városa.
Helyreigazítás: ukrán és magyar egy vérből valók vagyunk
Zelenszkij nagykövete szerint nemcsak egy vérből valók vagyunk, de a DNS-ünk is egy.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Itt a bizonyíték, Magyar Péter külső segítséggel támad
Ők még nem tudják, hogy tavasszal úgy elcsúsznak az olajos földön, hogy a zsebekből kiesnek a mocskos eurók.
Tytti néninek szeretettel
A Finn Szociáldemokrata Párt elnöke kizáratná Magyarországot a schengeni övezetből.
Amit a zebra sem képes lelegelni…
Tarr Zoltán tényleg elszabadult – szerinte a hagyományos család már lejárt lemez!
A csodálatos Nyugat és az egészségügy
Bécsújhelyen pillanatnyilag 1920-an várnak szürkehályogműtétre, 2026 áprilisára van legközelebb szabad időpont.