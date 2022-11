A német válogatott vállalta a FIFA büntetését

A futballnál maradva: a mérkőzésnek jót tehet a német válogatott szorult helyzete, hiszen így biztosan nem látunk majd két kényelmes, a döntetlennel is boldog válogatottat, mint például péntek este. Flick várhatóan több helyen is változtat majd a japánok elleni csapaton, Niklas Süle aligha lesz újra jobbhátvéd, míg Leon Goretzkát a kezdőcsapatba várják. S ahogy arra Flick elődje, Joachim Löw is utalt, Németországnak leginkább a helyzetkihasználásán kell javítania az első fordulóhoz képest.

Sok más játékelem mellett a helyzetkihasználásra sem panaszkodhattak a spanyolok, akik négy napja Costa Ricára története legnagyobb zakóját (7-0) mérték. Luis Enrique játékosai a kezdés után duzzadhatnak az önbizalomtól, ráadásul a spanyol trénernek hat különböző játékosa is betalált.

A Barcelona támadója, Ferrán Torres duplázott, őt mégis megfenyegette a kapitány a mérkőzés előtt.

Az eset hátterében az áll, hogy Torres két éve Luis Enrique lányával alkot egy párt, egy újságíró pedig megkérdezte a szövetségi kapitányt, mit szólna ahhoz, ha vőjelöltje ujjszopós gólörömmel adná a tudtára, hogy nagypapa lesz.

– Ha Ferrán gólt szerez, örülni fogok, de ha ujjszopással ünnepel, akkor azonnal lecserélem, felzavarom a lelátóra, és többet nem léphet be sem egy stadionba, sem pedig egy futballpályára és máshova sem. Ez nem vicc! – fogalmazott világosan Luis Enrique, aki a meggyőző teljesítmény ellenére szintén tervez változtatni a kezdőjén az első fordulóhoz képest.

– Nem hiszem, hogy valaha pályára küldtem két egymás utáni meccsen ugyanazt a tizenegy játékost, most sem lesz így. Ha elérjük a célunkat, akkor hét meccset kell játszanunk, és ebből mindenki ki fogja venni a részét.

A spanyolok kapitánya pályán volt, amikor a két válogatott legutóbb vb-csoportmeccset vívott egymással: 1994-ben 1-1 lett az eredmény, s végül mindkét csapat a negyeddöntőig jutott az egyesült államokban rendezett világbajnokságon. Luis Enrique szintén játékoskori emlékeiből tudja, hogy kiütéses győzelem ellenére is ki lehet esni a csoportból: 1998-ban ő is betalált Bulgária 6-1-es legyőzésekor, de az akkor már csak a szép búcsúhoz volt elég.

A mérkőzés játékvezetője a holland Danny Makkelie lesz, aki korábbi komoly bakijai ellenére élvezi a nemzetközi szövetségek támogatását.