Gulácsi Péter nélkül folytatja Lipcse, amelyben Orbán szárnyal

Kerkez Milos viszont kezdett, s nyolcvanegy percet játszott a Bournemouth csapatában, amely értékes pontot szerzett a BL-ben szárnyaló Aston Villa vendégeként (1-1).

Angliában a másod- és a harmadosztályban is játszik magyar válogatott labdarúgó. Szűcs Kornél (Plymouth) a Millwall elleni 1-0-s vereség és a Preston elleni 3-3-as döntetlen alkalmával is végig a pályán volt, Tóth Balázs (Blackburn) és Callum Styles (WBA) viszont egyaránt a kispadról nézte végig a potenciális szerdai magyar rangadót. Styles aztán szombaton szerepet kapott, sérülés miatt már a negyedik percben beállt a West Bromwichba, amely két 0-0-s döntetlennel zárta a hetet. A harmadik ligában Schön Szabolcs (Bolton) kezdett az éllovas Birmingham City (2-0-s vereség), majd a Peterborough ellen is, utóbbi meccset a 99. percben szerzett góllal nyerte meg 1-0-ra Schön csapata.

Mennyire súlyos Gulácsi Péter sérülése?

Míg a Bajnokok Ligájában nem megy a Leipzignak, a Bundesligában szárnyal a csapat, a Freiburg elleni 3-1-es győzelemmel továbbra is csak rosszabb gólkülönbségével szorul a második helyre a Bayern München mögött. Willi Orbán egymás után a második bajnokiján is gólt szerzett.

– Védőként mindig nagyon szép a kapuba találni. Ma minden összejött, még ha időbe is telt, amire beindult a gépezet – mondta a meccs után a Leipzig magyar csapatkapitánya.

Magyar csapattársa, Gulácsi Péter kevésbé lehetett boldog. A rutinos kapus 510 perc után kapott újra gólt a bajnokságban, majd le is kellett cserélni. Gulácsi a keddi, St. Pauli elleni kupameccset biztosan kihagyja, de a komoly sérülést elkerülte, akár már a szombati, Dortmund elleni rangadón újra Gulácsi állhat a lipcsei kapuban. Az viszont biztos, hogy a magyar válogatottban idén már nem játszik a kapus.

Schäfer András (Union Berlin) vasárnap csereként játszott, az ő beállása után egyenlített a fővárosi csapat az Eintracht Frankfurt ellen. Schäfer később kiállítást harcolt ki, majd az 1-1-re végződött meccs hajrájában maga is sárga lapot kapott. Az Union a tavaly bukdácsolás után visszatért a Bundesliga élmezőnyébe, jelenleg negyedik a tabellán. A Frankfurtban sem Fenyő Noah, sem Lisztes Krisztián nem játszhatott, előbbi a negyedosztályú tartalékcsapatban szerepelt szombaton, utóbbi még azt a meccset is csak a cserepadról nézte végig.