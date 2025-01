Doppingügy árnyékolta be a fiatalok előretörését

A szerb klasszis a csúcsot jelentő huszonnégy Grand Slam-győzelméhez nem tett hozzá újabbat, viszont Párizsban olimpiai bajnok lett, megszerezve ezzel az utolsó nagy győzelmet, ami még hiányzott a gyűjteményéből. Ennek ellenére a harminchét éves Djokovics még folytatja, a 2025-ös esztendőre kortársát, Andy Murray-t fogadta fel edzőjének: a kétszeres olimpiai és a háromszoros Grand Slam-bajnok skót szintén 2024-ben hagyott fel az aktív játékkal.

Sinner éve: Grand Slam-sikerek és pozitív doppingteszt

Sinner lehengerlő évére árnyékot vetett az olasz játékos márciusi pozitív doppingtesztje. Bár a tenisz tisztaságáért felelős szervezet (ITIA) elfogadta az olasz játékos magyarázatát, hogy a szervezetében teljesítményfokozásra elégtelenül alacsony koncentráció­ban megtalált tiltott szer önhibáján kívül került a szervezetébe, a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség (WADA) fellebbezett a döntés ellen, azaz az olasz világelső ügye még nem zárult le.

Volt doppingbotrány a női élmezőnyben is: a lengyel Iga Swiatek, aki 2024-ben már a negyedik Roland Garros-trófeáját szerezte meg, egy hónapos eltiltást kapott, miután egy általa rendszeresen használt gyógykészítmény szennyezett tálcája pozitív teszthez vezetett.

Bizonyos mértékig az eltiltás is hozzájárult ahhoz, hogy a 2022-es és a 2023-as idénnyel ellentétben nem Swiatek, hanem a fehérorosz Arina Szabalenka zárta világelsőként a 2024-es évet, ugyanakkor igazságtalan lenne utóbbival szemben csak ezt megnevezni okként. Szabalenka a női mezőnyből egyedüliként két Grand Slam-trófeát nyert 2024-ben, az Australian Open és a US Open trófeáját is megszerezte, s annak ellenére végzett a rangsor élén, hogy Wimbledont sérülés miatt ki kellett hagynia. A füves pályás Grand Slam-tornát a cseh Barbora Krejcíková, a párizsi olimpiát a kínai Cseng Csin-ven nyerte meg.

Mikor kezdődik az Australian Open?

A teniszezők számára már december utolsó napjaiban elkezdődött a 2025-ös idény, Szabalenka például már meg is szerezte az első tornagyőzelmét Brisbane-ben, ugyanott viszont a férfiak versenyében Djokovics csak a negyeddöntőig jutott.

Január 12-én már kezdődik az év első Grand Slam-tornája, az Australian Open, amelynek a selejtezője már zajlik. Tegnap Udvardy Panna megnyerte az első kvalifiká­ciós meccsét, rajta kívül Gálfi Dalma és Fucsovics Márton érdekelt a selejtezőben, míg a tavalyi év alapján két legmagasabban rangsorolt teniszezőnk, Marozsán Fábián és Bondár Anna alanyi jogon főtáblás Melbourne-ben.

Pogacar szenzációs triplája

Országúti kerékpárban nem is lehet kérdéses, hogy ki volt a tavalyi év legjobb versenyzője. A szlovén Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) Marco Pantani 1998-as duplája óta első kerekesként nyerte meg egy esztendőn belül a Giro d’Italia és a Tour de France összetettjét, ráadásul mindkét háromhetest meggyőző fölénnyel, hat-hat szakaszgyőzelemmel zárta az élen.

Pogacar ennek ellenére az év végén közölte, hogy nem tartja Grand Tour-menőnek magát, az egynapos klasszikusokat sokkal jobban élvezi.

Tény, hogy utóbbiakon is tarolt a huszonhat éves szlovén klasszis: a Strade Bianche, a Liege–Bastogne–Liege és a lombard körverseny is az ő győzelmével ért véget, az országúti világbajnokság mezőnyversenyét pedig száz kilométeres szökés végén nyerte meg. Nem véletlen, hogy idei teljesítménye után az országúti kerékpár történetének eddigi királya, Eddy Merckx már kijelentette: Pogacar lehagyta őt, a szlovén minden idők legjobbja. Merckx 1974-ben volt képes a Giro, Tour, mezőnyversenyen vb-arany triplára, amit rajta és Pogacaron kívül csak Stephen Roche (1987) vitt véghez.

Akadt néhány fontos verseny, amelyen Pogacar nem volt a mezőnyben, így másoknak is jutott nagy siker. A spanyolországi Grand Tour, a Vuelta a Espana a szintén szlovén Primoz Roglic (Red Bull–Bora–Hansgrohe) sikerével ért véget, aki negyedik összetett győzelmével beállította Roberto Heras Vuelta-rekordját. A párizsi olimpia pedig a belga Remco Evenepoel diadalmenetét hozta, ő lett az első kerékpáros, aki a férfiak mezőnyében ugyanazon az olimpián az időfutamban és a mezőnyversenyen is aranyérmes lett, előbbi számban ő lett a világbajnok is 2024-ben.

Magyar sikerek kerékpárban és sznúkerben

Az olimpia magyar szempontból is szép eredményeket hozott: Valter Attila a férfiak, Vas Blanka a nők mezőnyversenyében lett negyedik, igaz, egészen másképp élték meg a helyezést: Valter szinte győztesnek érezte magát, Vas viszont az elmaradt érmet siratta, amelyről néhány centivel maradt le. Másfél héttel később viszont már Vas Blanka is ünnepelt Franciaországban, amikor első magyar kerékpárosként Tour de France-szakaszt nyert.

Sznúkerben is az áttörés éve volt számunkra 2024: tizenhét évesen Révész Bulcsú junior világbajnoki címének köszönhetően első magyar játékosként bekerült a profik mezőnyébe. Révész azóta több bravúrt is elért, pontszerző versenyen a legnagyobb ezek közül a kétszeres világbajnoki döntős Ali Carter legyőzése volt, majd 2025-öt is kiválóan kezdte, az első hazai profi sznúkerversenyen Révész Bulcsú két korábbi világbajnok, Shaun Murphy és Neil Robertson megelőzésével döntőbe jutott, csak az OMV Budapest Snooker Masters fináléjában kapott ki Barry Hawkinstól.

A sportág 2024-ben új világbajnokot avatott: az angol Kyren Wilson négy évvel az első, Ronnie O’Sullivan ellen simán elveszített vb-döntője után a második fináléját már megnyerte a walesi meglepetésember, Jak Jones ellen. Wilson így is csak második a világranglistán, amelyet honfitársa, a UK Championship 2024-es győztese, Judd Trump vezet. A hétszeres világbajnok legenda, a 2024-es Masters-bajnok O’Sullivan a harmadik helyen áll a rangsorban.

Luke Littler és Gukesh is a legfiatalabb világbajnoka lett sportágának

Speciális helyzetben van a sportágak között a darts. A 2024-es év összefoglalásakor még rögzítjük, hogy Luke Humphries lett a világbajnok, miután a tavaly januári döntőben legyőzte az elitbe üstökösként betört tinédzsert, Luke Littlert, ám még a 2024-es esztendő vége előtt biztossá vált, hogy Humphries nem védi meg címét, miután a 2025-ös világbajnokság utolsó, még 2024 decemberében rendezett fordulójában kikapott a korábbi kétszeres győztes Peter Wrighttól. Ja­nuár 3-án pedig lejátszották az idei vb-döntőt is: Luke Littler tizenhét évesen a sportág történetének legfiatalabb világbajnoka lett, miután legyőzte a fináléban a korábbi rekordert, Michael van Gerwent, aki három vb-címe közül az elsőt huszonnégy évesen nyerte.

Végezetül emlékezzünk meg 2024 egyik legjelentősebb magyarországi sporteseményéről: a szeptemberi budapesti sakkolimpia előtt nagy eredmény volt, hogy a rövid román zászlós időszaka után újra magyar színekben ült asztalhoz Rapport Richárd, mellette pedig többéves kihagyás után tagja volt a válogatottnak a korábbi világbajnoki döntős Lékó Péter is. A megerősített magyar csapat biztatóan kezdett, de az igazán nagy eredmény végül elmaradt: a nyílt kategóriában 11., míg a nők között a 14. helyet szerezte meg Magyarország legerősebb válogatottja.