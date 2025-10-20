Most két góllal rukkolt elő a légió, de nem a sztárok találtak be

Örökrangadót játszottak Angliában, magyar résztvevőkkel. A légió két jeles tagja, Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is helyet kapott a Liverpool kezdőcsapatában a Manchester United ellen, és nem sikerült kikecmeregniük a gödörből: a Premier League címvédője a Bajnokok Ligáját is beszámolva sorozatban a negyedik 2-1-es vereségét szenvedte el, ezúttal az Anfield Roadon. A két magyar válogatott légiós végigjátszotta a mérkőzést, Szoboszlai Dominik középpályásként kezdett, majd jobbhátvédként fejezte be a mérkőzést.

A légió legértékesebb játékosa, Szoboszlai Dominik nem volt boldog vasárnap este Fotó: PETER POWELL / AFP

Szoboszlai Dominik volt a portugálok ellen 2-2-re végződött világbajnoki selejtező egyik hőse, a másik pedig Tóth Balázs, aki vasárnap az angol másodosztályú bajnokságban a Blackburn Rovers kapujában 2-0-ás vereség részese lehetett a Coventry City vendégeként. Callum Styles boldogabb lehetett, csapata, a West Bromwich Albion vele a soraiban hazai pályán 2-1-re legyőzte a Preston North End együttesét, Kosznovszky Márk pedig a 61. percben állt be a Portsmouth-ba, amely 1-1-et játszott a Leicester City stadionjában.

Nyerő szériában a légió lipcsei szekciója

A német Bundesliga első osztályában az Union Berlin a beteg Schäfer András nélkül verte meg 3-1-re a Mönchengladbachot, az RB Leipzig Gulácsi Péter és Willi Orbán szolgálataira végig igényt tartva 2-1-re győzött otthon a Hamburg ellen, és a legutóbbi hat meccséből ötöt megnyert, egyet pedig döntetlenre hozott. A Wolfsburgot pedig a saját stadionjában hagyta helyben 3-0-ra a Stuttgart, Dárdai Bence a kispadot koptatta. A második vonalban szereplő Braunschweig 2-1-re győzött Düsseldorfban, Szabó Levente a 79. percben állt be, Dárdai Márton viszont végig ott volt a Herthában, amely 3-2-re kikapott Bochumban.

Loic Nego végigjátszotta a Le Havre meccsét a francia élvonalban, csapata a Marseille otthonában 6-2-re kikapott. A spanyol másodosztályban az FC Andorra gól nélküli döntetlent játszott a Granada vendéglátójaként, Yaakobishvili Antal a 86. percben állt be, Yaakobishvili Áron végigjátszotta a találkozót. Az olasz Serie B-ben a Spezia otthon kapott ki 2-1-re a Cesenától, Nagy Ádám kezdőként 83 percet kapott. Skóciában a Dundee United Keresztes Krisztiánnal a védelmében 2-2-re végzett a Rangers stadionjában.