légiómagyar válogatottGazdag Dániel

Most két góllal rukkolt elő a légió, de nem a sztárok találtak be

Lezajlott a világbajnoki selejtezők utolsó előtti köre, a játékosok vissztértek a klubjaikba. A magyar légió tagjai is ezt tették, és a hét végén a többségük pályára is lépett. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos ismét vesztes meccsen esett túl, Gulácsi Péter és Willi Orbán viszont újra győztes mérkőzést zárt. Két magyar futballista szerzett gólt, Gazdag Dániel nem volt tagja a válogatott keretnek, Csongvai Áron igen, de nem kapott főszerepet.

Pajor-Gyulai László
2025. 10. 20. 5:05
Gazdag Dániel (jobbra) volt a légió egyik gólszerzője a múlt héten. Ő most nem volt tagja a válogatott keretnek, de aligha boldogtalan, ugyanis csapatával, a Columbus Crew-val bejutott az MLS rájátszásába. Fotó: CASEY SYKES Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Örökrangadót játszottak Angliában, magyar résztvevőkkel. A légió két jeles tagja, Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is helyet kapott a Liverpool kezdőcsapatában a Manchester United ellen, és nem sikerült kikecmeregniük a gödörből: a Premier League címvédője a Bajnokok Ligáját is beszámolva sorozatban a negyedik 2-1-es vereségét szenvedte el, ezúttal az Anfield Roadon. A két magyar válogatott légiós végigjátszotta a mérkőzést, Szoboszlai Dominik középpályásként kezdett, majd jobbhátvédként fejezte be a mérkőzést.

A légió legértékesebb játékosa, Szoboszlai Dominik nem volt boldog vasárnap este
A légió legértékesebb játékosa, Szoboszlai Dominik nem volt boldog vasárnap este Fotó: PETER POWELL / AFP

Szoboszlai Dominik volt a portugálok ellen 2-2-re végződött világbajnoki selejtező egyik hőse, a másik pedig Tóth Balázs, aki vasárnap az angol másodosztályú bajnokságban a Blackburn Rovers kapujában 2-0-ás vereség részese lehetett a Coventry City vendégeként. Callum Styles boldogabb lehetett, csapata, a West Bromwich Albion vele a soraiban hazai pályán 2-1-re legyőzte a Preston North End együttesét, Kosznovszky Márk pedig a 61. percben állt be a Portsmouth-ba, amely 1-1-et játszott a Leicester City stadionjában.

Nyerő szériában a légió lipcsei szekciója

A német Bundesliga első osztályában az Union Berlin a beteg Schäfer András nélkül verte meg 3-1-re a Mönchengladbachot, az RB Leipzig Gulácsi Péter és Willi Orbán szolgálataira végig igényt tartva 2-1-re győzött otthon a Hamburg ellen, és a legutóbbi hat meccséből ötöt megnyert, egyet pedig döntetlenre hozott. A Wolfsburgot pedig a saját stadionjában hagyta helyben 3-0-ra a Stuttgart, Dárdai Bence a kispadot koptatta. A második vonalban szereplő Braunschweig 2-1-re győzött Düsseldorfban, Szabó Levente a 79. percben állt be, Dárdai Márton viszont végig ott volt a Herthában, amely 3-2-re kikapott Bochumban.

Loic Nego végigjátszotta a Le Havre meccsét a francia élvonalban, csapata a Marseille otthonában 6-2-re kikapott. A spanyol másodosztályban az FC Andorra gól nélküli döntetlent játszott a Granada vendéglátójaként, Yaakobishvili Antal a 86. percben állt be, Yaakobishvili Áron végigjátszotta a találkozót. Az olasz Serie B-ben a Spezia otthon kapott ki 2-1-re a Cesenától, Nagy Ádám kezdőként 83 percet kapott. Skóciában a Dundee United Keresztes Krisztiánnal a védelmében 2-2-re végzett a Rangers stadionjában.

ISTANBUL, TURKIYE - SEPTEMBER 29: Besiktas’s Rafa Silva (R) competes against Kocaelispor’s Botond Balogh (L) during the Trendyol Super Lig week 7 match between Besiktas and Kocaelispor at Tupras Stadium in Istanbul, Turkiye, on September 29, 2025. Esra Bilgin / Anadolu (Photo by Esra Bilgin / Anadolu via AFP)
Balogh Botond győztes csapat tagja volt Törökországban  Fotó: ESRA BILGIN / ANADOLU

A lengyel élvonalban a Rakow Baráth Pétert a kispadon felejtve kapott ki 2-0-ra a Cracovia stadionjában, a Pogon Szczecin viszont 2-2-t játszott a Lech Poznań otthonában, és Molnár Rajmunk kezdőként a 90. percig tartózkodott a pályán. A svéd AIK Stockholm 2-1-es vereséget szenvedett a Hammarby vendégeként, a gólját a meccset végigjátszó Csongvai Áron szerezte. 

A török élvonalban öt magyarral képviselteti magát a légió, és közülük hárman is győztes csapat tagjai lehettek, az egyetlen kivétel Mocsi Attila, a Rizespor játékosa, amely hazai pályán kapott ki 2-1-re a Trabzonsportól.

 A Kocaelispor a Konyaspor ellen nyert idegenben Balogh Botonddal a védelmében 3-2-re, a Galatasaray a Basaksehirtől hozta el a három pontot 2-1-es sikerével, Sallai Roland végig részese volt a diadalnak, nagy meglepetésre a Cenclerbirligi a Besiktas stadionjában győzött 2-1-re, Csoboth Kevim a 88. percben állt be. Szalai Attila a Kasimpasa tagjaként hétfőn este lesz az Eyüpspor vendége.

Lesz magyar az MLS rájátszásában

Az osztrák első osztályban a Rapid Wien Bolla Bendegúzzal a védelem jobb oldalán meglepetésre Bécsben vallott 2-0-ás kudarcot a LASK ellenében, a Grazer AK hazai környezetben 0-0-t játszott a Hartberggel, Jánó Zétény kezdett, a 69. percben lecserélték. 

Véget ért az alapszakasz az észak-amerikai profi ligában, az MLS-ben . Gazdag Dániel góljával fordított fontos mérkőzésen a Columbus Crew a New York Red Bulls ellen, ezzel automatikusan bejutott a nyolcaddöntőbe, ahol a Cincinnativel találkozik. Sallói Dániel végigjátszotta Houston Dynamo ellen 0-0-ra végződött találkozót, csapata, a Sporting Kansas City nem jutott be a rájátszásba, a főcsoport utolsó helyén végzett.

 

