Rendkívüli

Brutális késes támadás a brit vonaton, sok a sérült + videó

örökrangadóNB IFerencvárosRobbie KeaneMTK BudapestHoRváth Dávidsajtótájékoztató

A „zseni" Robbie Keane szerint a Fradi stábtagjait figyelmeztetni kellene

A labdarúgó NB I 12. fordulójának szombat esti mérkőzésén a címvédő Ferencváros 4-1-re győzött a vendég MTK Budapest ellen. Robbie Keane vezetőedző együttese augusztus 2-a óta először nyert újra NB I-es mérkőzést a Groupama Arénában, méghozzá nagy magabiztossággal, így nem véletlen, hogy az FTC ír trénere rég nem látott elégedettséget mutatott a lefújást követően.

Magyar Nemzet
2025. 11. 02. 6:05
Robbie Keane győzelemnek örülhetett az FTC MTK elleni mérkőzésén (Fotó: Mirkó István)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A FTC védője, Stefan Gartenmann már sérülten szerezte meg a vezetést az MTK elleni örökrangadón, majd a túloldalon Vitályos Viktor is szerencsétlenül járt és le kellett cserélni. Hiába futballozott komoly fölényben a Ferencváros, a különbséget a 70. percig nem sikerült növelni – akkor a Gartenmann helyére beállt Szalai Gábor volt eredményes. Ezután Varga Barnabás a mérkőzés harmadik fejesgólját is megszerezte, majd a később Lisztes Krisztián által leváltott Nagy Barnabás is betalált. A 4-1-es végeredményt a rendes játékidő legvégén Cadu öngólja állította be, ez volt a vendégek egyetlen, kaput eltaláló lövése. A két vezetőedző közül Robbie Keane nem véletlenül volt elégedettebb Horváth Dávidnál.

Az FTC 4-1-re győzte le az MTK-t az örökrangadón, Robbie Keane együttese már a harmadik az NB I tabelláján
Az FTC 4-1-re győzte le az MTK-t az örökrangadón, Robbie Keane együttese már harmadik az NB I tabelláján (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)

Robbie Keane értékelése az FTC–MTK után

A Ferencváros ír vezetőedzője a sajtótájékoztatón még nem tudta elmondani, hogy Gartenmann játékra kész állapotban lesz-e a csütörtöki, Ludogorec elleni Európa-liga-mérkőzésre. Keane arról már többet tudott, hogy a múlt héten a Zalaegerszegtől elszenvedett vereség során mutatott játék óta mi változott a csapatánál.

– A héten elbeszélgettem a játékosokkal. Elég sokat. Emellett a videózásnak is meglett a hatása. 

Úgy gondolom, hogy hazai NB I-es mérkőzést nem lenne szabad elveszítenünk, és ezt a stadiont nehezen bevehető hellyé kell tennünk. Ez ma sikerült, időnként igazán kiváló játékkal

– nyilatkozta Robbie Keane.

A Fradi és az Arsenal pontrúgásai hasonlítanak

Keane-t ezután arról kérdezték, hogyan segítette ő azt, hogy az első három gól mindegyike pontrúgás után született, mire ő eleinte nevetve válaszolt. – Úgy, hogy egy zseni vagyok! Az edzői stábban ott van Phill (Hudson – a szerk.), aki kiválóan tudja elemezni a pontrúgásokat, és szerencsére vannak jól beívelő és jól fejelő játékosaink, akik végre tudják hajtani a feladatot.

Varga Barnabás is pontrúgás után szerzett gólt
Varga Barnabás is pontrúgás után szerzett gólt (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)

Az M4 Sportnak ezzel kapcsolatban arról beszélt, hogy az angol bajnokságban éllovas Arsenal is hasonlóan szerzi a gólokat pontrúgásokból. 

Robbie Keane az első félidő végén sárga lapot kapott reklamálásért, erről is kapott kérdést a sajtótájékoztatóján: – Őszintén nem értem, mi történt. Gruberrel szemben történt egy szabálytalanság, én csak annyit mondtam, hogy ezt le kellett volna fújni. 

Az egész stábban én vagyok a legcsendesebb, a többiek folyamatosan ordibálnak, úgyhogy inkább nekik kéne sárga lapot kapniuk, nem nekem.

Az ír szakember zárásként Gavriel Kanikovszki mellett a magyar tehetségeket – név szerint Madarász Ádámot, Tóth Alexet, Gruber Zsombort és Lisztes Krisztiánt – is kiemelte, a teljesítményeik szerinte jó példát mutatnak a fiatal fradistáknak.

Horváth Dávid Vitályos Viktor sérüléséről is beszélt

Az MTK-t irányító Horváth Dávid a sajtótájékoztatón elárulta, hogy a hordágyon levitt Vitályos Viktort a mentő kórházba szállította, ahol kiderült, törést nem szenvedett el: – Viktor először volt kezdő a bajnokságban, és sajnos rögtön ilyen történt vele. 

Kiugrott a válla, nagy dózisú fájdalomcsillapitóval rakták helyre a helyszínen, majd mentőautóval kórházba szállították.

Törés szerencsére nincsen, szalagsérülésről később derülnek ki információk. Elküldjük majd specialistához, de az biztosnak tűnik, hogy kihagyás vár rá – mondta az MTK vezetőedzője, aki a találkozó menetéről is beszélt. – Az első húsz-huszonöt percben nemzetközi szintű nyomás alá helyezett minket a Ferencváros, az erőnkből arra futotta, hogy szögletre vagy bedobásra mentsünk. A mérkőzés tempója ezután visszaesett, de a küzdeni akarás hiába volt rendben, a gyors támadásaink nem működtek és nagy energiát vett ki a játékosokból a védekezés. A 70. percig így is egy gólon tudtuk tartani a hazai csapatot, de a második bekapott gól végleg lezárta a meccset.

A zöld-fehérek három nyeretlen NB I-es bajnoki után győztek újra, és a harmadik helyre léptek előre a tabellán, míg az MTK a hatodik pozícióban található.

Javában zajlik a Fizz Liga!
A magyar élvonalbeli labdarúgó-bajnokság új idénye – immár Fizz Liga néven – már javában tart. A névváltás új korszakot hozott, de a kérdések a régiek: ki lesz a bajnok, ki harcolja ki a nemzetközi kupaindulást, és kik búcsúznak az élvonaltól? Vajon megőrzi fölényét a címvédő Ferencváros, vagy idén felborul a papírforma, és más csapat ünnepelhet majd? A fordulók izgalma garantált, a szurkolók pedig minden hétvégén újabb drámára és parázs meccsekre számíthatnak. A TippmixPRO ezúttal is ott van a pályán: számtalan fogadási lehetőséggel teszi még izgalmasabbá a bajnoki hajrát.
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt! 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kondor Katalin
idezojelekEurópai Unió

Búcsú az igazi Európától

Kondor Katalin avatarja

Nagyon sok tudós ember és gondolkodó közölte már, hogy erősödik az a folyamat, melynek keretében Európa felszámolja önmagát.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu