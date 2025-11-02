A „zseni" Robbie Keane szerint a Fradi stábtagjait figyelmeztetni kellene

A FTC védője, Stefan Gartenmann már sérülten szerezte meg a vezetést az MTK elleni örökrangadón, majd a túloldalon Vitályos Viktor is szerencsétlenül járt és le kellett cserélni. Hiába futballozott komoly fölényben a Ferencváros, a különbséget a 70. percig nem sikerült növelni – akkor a Gartenmann helyére beállt Szalai Gábor volt eredményes. Ezután Varga Barnabás a mérkőzés harmadik fejesgólját is megszerezte, majd a később Lisztes Krisztián által leváltott Nagy Barnabás is betalált. A 4-1-es végeredményt a rendes játékidő legvégén Cadu öngólja állította be, ez volt a vendégek egyetlen, kaput eltaláló lövése. A két vezetőedző közül Robbie Keane nem véletlenül volt elégedettebb Horváth Dávidnál.

Az FTC 4-1-re győzte le az MTK-t az örökrangadón, Robbie Keane együttese már harmadik az NB I tabelláján (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)

Robbie Keane értékelése az FTC–MTK után

A Ferencváros ír vezetőedzője a sajtótájékoztatón még nem tudta elmondani, hogy Gartenmann játékra kész állapotban lesz-e a csütörtöki, Ludogorec elleni Európa-liga-mérkőzésre. Keane arról már többet tudott, hogy a múlt héten a Zalaegerszegtől elszenvedett vereség során mutatott játék óta mi változott a csapatánál.

– A héten elbeszélgettem a játékosokkal. Elég sokat. Emellett a videózásnak is meglett a hatása.

Úgy gondolom, hogy hazai NB I-es mérkőzést nem lenne szabad elveszítenünk, és ezt a stadiont nehezen bevehető hellyé kell tennünk. Ez ma sikerült, időnként igazán kiváló játékkal

– nyilatkozta Robbie Keane.

A Fradi és az Arsenal pontrúgásai hasonlítanak

Keane-t ezután arról kérdezték, hogyan segítette ő azt, hogy az első három gól mindegyike pontrúgás után született, mire ő eleinte nevetve válaszolt. – Úgy, hogy egy zseni vagyok! Az edzői stábban ott van Phill (Hudson – a szerk.), aki kiválóan tudja elemezni a pontrúgásokat, és szerencsére vannak jól beívelő és jól fejelő játékosaink, akik végre tudják hajtani a feladatot.

Varga Barnabás is pontrúgás után szerzett gólt (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)

Az M4 Sportnak ezzel kapcsolatban arról beszélt, hogy az angol bajnokságban éllovas Arsenal is hasonlóan szerzi a gólokat pontrúgásokból.

Robbie Keane az első félidő végén sárga lapot kapott reklamálásért, erről is kapott kérdést a sajtótájékoztatóján: – Őszintén nem értem, mi történt. Gruberrel szemben történt egy szabálytalanság, én csak annyit mondtam, hogy ezt le kellett volna fújni.

Az egész stábban én vagyok a legcsendesebb, a többiek folyamatosan ordibálnak, úgyhogy inkább nekik kéne sárga lapot kapniuk, nem nekem.

Az ír szakember zárásként Gavriel Kanikovszki mellett a magyar tehetségeket – név szerint Madarász Ádámot, Tóth Alexet, Gruber Zsombort és Lisztes Krisztiánt – is kiemelte, a teljesítményeik szerinte jó példát mutatnak a fiatal fradistáknak.