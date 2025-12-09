Szoboszlai DominikArne SlotFlorian WirtzMohamed SzalahLiverpool FC

Szoboszlai Dominik lenne a valódi oka Mohamed Szalah kifakadásának?

A gödörben lévő Liverpool a BL-ben nehéz meccsre számíthat az előző kiírás döntőse, az olasz Inter otthonában. Az immár fegyelmi okokból is mellőzött Mohamed Szalah hiányában Szoboszlai Dominik újra jobbszélsőként kaphat lehetőséget Arne Slot kezdőcsapatában. A CBS elemzése alapján Szoboszlai legújabb pozíciója jó húzás volt, amely Florian Wirtz teljesítményére is pozitív hatást gyakorolt. Szalah forrongásának közvetve Szoboszlai is lehet az okozója.

Magyar Nemzet
2025. 12. 09. 9:58
Szoboszlai Dominik és Mohamed Szalah jóban vannak, de a Liverpool legutóbbi meccsei után az egyiptomi féltékeny lehet a magyar középpályásra Fotó: AFP/Paul Ellis
Egyre fogy azoknak a posztoknak a száma, amelyben Arne Slot még nem vetette be az idényben Szoboszlai Dominikot. A Liverpool legutóbbi három meccsén a magyar válogatott csapatkapitánya jobbszélsőként szerepelt, míg a posztot korábban betöltő Mohamed Szalah csereként vagy még úgy sem kapott lehetőséget. Az egyiptomi sztár a Liverpool legutóbbi bajnokija után nyilvánosan kifakadt, Slot válaszul az Inter elleni BL-meccsre már a keretbe sem jelölte őt. Szalah posztján Szoboszlai játszhat Milánóban is.

Mohamed Szalah és Arne Slot között feszültté vált a viszony, a Liverpool vezetőedzője az egyiptomi posztján Szoboszlai Dominiket szerepelteti
Mohamed Szalah és Arne Slot között feszültté vált a viszony, a Liverpool vezetőedzője az egyiptomi posztján Szoboszlai Dominikot szerepelteti (Fotó: AFP/Paul Ellis)

Jamie Carragher szerint Szalah nem érzelemből, hanem számításból korbácsolta fel az indulatokat a Leeds United elleni 3-3-as döntetlen után. A CBS elemzése pedig arra enged következtetni, hogy Szoboszlai Dominik miatt borult ki az egyiptomi futballista, aki immár posztriválisként tekinthet a magyar játékosra.

Szoboszlai előrelépés Szalah posztján?

Az amerikai oldal felhívja rá a figyelmet: ha Slot valamelyik poszton gondba került az idényben, mindig Szoboszlai Dominik volt a megoldás. S bár a Liverpool vezetőedzője utalt rá, hogy hosszú távon a pálya közepén képzeli el a magyar válogatott csapatkapitányát, rövid távon Szoboszlai mindenképp előrelépést jelentett a jobbszélső poszton.

A Liverpool magyar húzóembere aktívan játszik és sokat lő új pozíciójában. 

Ráadásul Szoboszlai jobbszélsőként való szerepeltetése Florian Wirtz játékára is jó hatással volt: a méregdrágán vásárolt német középpályás kezdi felvenni a fonalat Liverpoolban.

Ugyanakkor a CBS emlékeztet arra, hogy bár az ebben az idényben látott, formán kívüli Szalahhoz képest Szoboszlai előrelépés, azt a teljesítményt nem tudja nyújtani a poszton, amivel az egyiptomi az előző idényben a Premier League legjobb játékosa volt.

Vagyis Szalah visszaszerezheti a helyét, ha ezt nem a médián keresztül, hanem az edzőpályán próbálja meg elérni.

Liverpool: Szoboszlai vagy Wirtz a fontosabb?

Szalah az Inter ellen biztosan nem játszik, még a keretben sincs, azaz vélhetően Szoboszlai marad jobbszélső a Liverpoolban, s középtávon is betöltheti ezt a posztot, ugyanis Szalah hamarosan az Afrikai Nemzetek Kupájára távozik, amelyet december 21. és január 18. között rendeznek Marokkóban.

Az elemzés azonban ugyanarra jut, mint Slot: hosszú távon Szoboszlai a pálya közepén a leghasznosabb, még akkor is, ha ez visszaveti Wirtz teljesítményét.

Szoboszlai ugyanis ott többet találkozna a labdával, márpedig minden csapat érdeke azt kívánja, hogy a legjobb játékosának sok érintés jusson, s ez a legjobb játékos Liverpoolban jelenleg Szoboszlai Dominik.

Bajnokok Ligája-alapszakasz, 6. forduló
A keddi program:

 

Belföldi híreink

Külföldi híreink

