Szoboszlai Dominik lenne a valódi oka Mohamed Szalah kifakadásának?

Egyre fogy azoknak a posztoknak a száma, amelyben Arne Slot még nem vetette be az idényben Szoboszlai Dominikot. A Liverpool legutóbbi három meccsén a magyar válogatott csapatkapitánya jobbszélsőként szerepelt, míg a posztot korábban betöltő Mohamed Szalah csereként vagy még úgy sem kapott lehetőséget. Az egyiptomi sztár a Liverpool legutóbbi bajnokija után nyilvánosan kifakadt, Slot válaszul az Inter elleni BL-meccsre már a keretbe sem jelölte őt. Szalah posztján Szoboszlai játszhat Milánóban is.

Mohamed Szalah és Arne Slot között feszültté vált a viszony, a Liverpool vezetőedzője az egyiptomi posztján Szoboszlai Dominikot szerepelteti (Fotó: AFP/Paul Ellis)

Jamie Carragher szerint Szalah nem érzelemből, hanem számításból korbácsolta fel az indulatokat a Leeds United elleni 3-3-as döntetlen után. A CBS elemzése pedig arra enged következtetni, hogy Szoboszlai Dominik miatt borult ki az egyiptomi futballista, aki immár posztriválisként tekinthet a magyar játékosra.

Szoboszlai előrelépés Szalah posztján?

Az amerikai oldal felhívja rá a figyelmet: ha Slot valamelyik poszton gondba került az idényben, mindig Szoboszlai Dominik volt a megoldás. S bár a Liverpool vezetőedzője utalt rá, hogy hosszú távon a pálya közepén képzeli el a magyar válogatott csapatkapitányát, rövid távon Szoboszlai mindenképp előrelépést jelentett a jobbszélső poszton.