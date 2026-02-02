Nem csak a sportszerűtlenség sokkolta a dánokat a kézilabda Eb zárónapján

Horvátország vasárnap negyedik alkalommal ünnepelhetett bronzérmet a férfikézilabda Eb-k történetében. Dagur Sigurdsson együttese a középdöntő után a harmadik helyért vívott mérkőzésen is egy góllal győzött Izland ellen, így dobogóra állhatott az eredményhirdetésen. A Magdeburg kapusa, Matej Mandic az utolsó másodpercben még kapott egy gólt, ám ez sem érdekelte, és úgy ünnepelt, hogy kirohant a javarészt dán szurkolók elé, és az ujját a szája elé téve elcsendesítette őket – a herningi csarnokban ülő drukkerek ugyanis inkább az izlandiakat támogatták.

Matej Mandic úgy ünnepelte a horvát bronzérmet a kézilabda Eb-n, hogy a dán szurkolókat csitította el. Fotó: AFP/Jonathan Nackstrand

– A horvát szurkolóktól rengeteg biztatást kaptunk, de a mérkőzés hajrájában a dán drukkerek elkezdtek minket kifütyülni, hogy ezzel segítsék Izlandot. Az elődöntőben is inkább Németországot támogatták.

Az ünneplésem a pillanat hevében történt, nem volt személyes háttere és nem volt benne ennél több

– nyilatkozta Mandic a dánok által sportszerűtlennek vélt gesztusról.

A horvátoktól a Szeged jobbszélsője, Mario Sostaric került be az Európa-bajnokság álomcsapatába, amelyben magyar kézilabdázót nem találunk. Ami a vasárnap esti döntősöket illeti, a németek a kapus (Andreas Wolff) és a beálló (Johannes Golla) posztokra adtak játékost, a dánok pedig a balátlövő (Simon Pytlick) mellett a legértékesebb játékos, egyben a gólkirály (Mathias Gidsel) személyének örülhetnek. No, és persze a 34-27-re megnyert döntő után a 2012 óta nem látott Eb-címnek, ezzel ugyanis egyszerre birtokolja mindhárom fontos címet a dán válogatott.

Dánia nyerte a kézilabda Eb-t, Jacobsen Hald miatt is könnyezett

Ami a horvátok bronzérme és Mandic sportszerűtlensége mellett beárnyékolta a dán szurkolók napját, az Simon Hald állapota volt. Az Aalborg beállója az Izland elleni elődöntő első félidejében sérült meg, majd nem is tudta folytatni a játékot, sőt kórházba is került. Nem lehetett tudni, hogy pontosan mi történt vele, de a vasárnapi finálé előtt Hald maga számolt be az állapotáról, miszerint szívritmuszavarral küzdött: – Kicsit fáradtan, de a körülményekhez képest jól vagyok, nincsen nagy probléma.

Reméltük, hogy a szívritmuszavar magától el fog múlni, de nem így lett, szóval egy kis segítségre volt szükségem

– mondta a dán kézilabdázó, aki hozzátette, korábban is tapasztalt már hasonló gondot a szívével.