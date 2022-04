Háborúról és békéről döntünk a mai napon

A baloldal háborús retorikája komoly aggodalomra ad okot, hiszen könnyedén belesodornák hazánkat az orosz–ukrán konfliktusba, amely a reálpolitikai érzék és a nemzeti érdek iránti elkötelezettség teljes hiányát mutatja. A mai napon sorsdöntő választás következik, amelynek tétje hazánk békéje és biztonsága.

Nem egyedi és nem is véletlen elszólásnak minősíthetők a baloldal miniszterelnök-jelöltjének februárban elhangzott szavai, amely szerint kormányfőként kész lenne magyar katonákat és fegyvereket küldeni Ukrajnába.

A közvélemény jogos felháborodása után a baloldal ugyan próbálta cáfolni Márki-Zay Péter mondatait, azonban több ízben maga a jelölt, valamint szövetségesei is megerősítették ezen szándékukat a hatalomra kerülésük esetén.

Márki-Zay Péterék jelenleg is folyamatos kapcsolatban állnak az ukrán politikai vezetéssel, amit a jelölt kampányfőnöke is megerősített. Mindez alátámasztja azt, hogy a baloldal elkötelezett lenne amellett, hogy hazánk aktív szerepet vállaljon Ukrajna oldalán a kialakult konfliktusban. Terveik szerint ez nemcsak a fegyverszállítások kérdését, hanem az energiaszektorban bevezetendő szankciók ügyét is érintené, amely veszélybe sodorná Magyarország gáz- és kőolajellátását, hiszen az földrajzi és történelmi okokból kifolyólag jelentős mértékben kitett az orosz piacnak.