A Pinokkió kék tündérét is elintézte az LMBTQ-lobbi

Amióta a szinte makulátlan életpályájú, első szent George Floyd egy rendőri intézkedés során életét vesztette, az amerikai szórakoztatóipar, ha lehet, még magasabb fordulatszámra kapcsolt az identitáspolitikai agymosás tekintetében. Na de mielőtt erre rátérünk: ismert, hogy a fekete bőrű úr viszonylag rövid, ám roppant kalandos élete során elkövetett néhány aprónak tekinthető botlást – többek között egy alkalommal fegyvert szegezett egy állapotos hölgy hasához, hogy így szerezze meg a javait.

De tegye minden olvasónk a szívére a kezét! Ki ne akart már egy kis kábszerért terhes nőket az agyonlövésükkel fenyegetőzve kirabolni? Na ugye! Azonban hősünk gyakorlatilag a mennybe ment, minekutána egy rendőr hosszú viaskodás után túl sokáig térdelt a nyakán.

A 120 kilós úr – egyes szélsőjobboldali véleményformálók szerint bűnöző – sokáig ellenkezett és viaskodott a rendfenntartókkal, ráadásul többfajta tudatmódosító szer hatása alatt volt az intézkedés alatt, ami nem csoda, hiszen az Amerikában élő fekete közösség tagjai folyamatos és rendszerszintű elnyomástól és diszkriminációtól kénytelenek szenvedni. Különösen igaz ez azokra, akik alulról karcolják a két métert, 120 kilósak, többszörösen büntetett előéletűek, és bemindenezve próbálnak hamis pénzzel fizetni egy boltban.

Nyilvánvaló, hogy szegény Floyd is emiatt traumatizálódott, ezért fordulhatott a kábítószerek felé. Végeredményben ezek miatt állhatott ellen annak a bizonyos rendőri intézkedésnek. Az eset a fekete közösség egy részét annyira megrázta, hogy heteken át tartó fosztogatásba kezdtek, hazavittek pár ezer lapostévét, sportcipőt, táskát és dzsekit, no meg felgyújtottak néhány tucat rendőrőrsöt is. De ott tartottunk, hogy az eset után az amerikai szórakoztatóipar is rákapcsolt.

A Netflix kínálatát látva már csak a Telex és a 444 szerkesztősége nem kezd el fuldokolva röhögni, a streamingszolgáltató ugyanis gyakorlatilag sportot űz abból, hogy fehér történelmi szereplőkből feketét varázsol, sokszor a nemüket és a szexuális orientációjukat is megváltoztatva. Persze olyan alkotásokat ne keressünk, amelyekben mondjuk feketéket mosnának fehérre, esetleg homoszexuális személyeket változtatnának heterókká, ezek ugyanis főbenjáró bűnöknek minősülnek.