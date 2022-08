Baranyi Krisztina egyszemélyes háborúja

Aztán az MSZP-s és DK-s ellenzéki képviselőknek sikerült elérniük, hogy Hoffmann György televíziós szakember, nem mellesleg Kálmán Olga DK-s országgyűlési képviselő férje kerüljön Hagymási helyére. Baranyi ugyanakkor ellenezte a Gyurcsány-párthoz kötődő médiamunkás kinevezését. Úgy tűnt, a polgármester asszony megnyilvánulása már a televíziós szakembernek is sok volt, ezért Hoffmann György a legutóbbi rendkívüli testületi ülésre elküldött egy levelet a képviselőknek, amelyben úgy fogalmaz többek között: „Velem kapcsolatban egyetlen egy szakmai ellenvetést nem fogalmazott meg, a megnyilatkozásaiból kiderült, az a baja velem, hogy engem a saját testületének ellenzéki többsége választott meg és hogy van egy, szintén a médiában hosszú évtizedeket eltöltött feleségem, aki ma már ellenzéki politikus. Mindezek alapján, mivel nekem tényleg alapvetés a sajtó szabadsága, a vélemény, a gondolat, a művészet szabadsága, elképzelhetetlennek tartom, hogy egy olyan polgármesterrel dolgozzak együtt, aki nem szakmai, hanem valamilyen vélelmezett politikai indokok alapján indított nyilatkozatcunamit ellenem, a családom ellen. Az sem zavarta őt a valóságlátásban, hogy én soha, egyetlen politikai pártnak nem voltam és nem vagyok tagja. Vele ellentétben engem viszont kimondottan aggaszt, hogy a polgármester csatározásai miatt a kollégáim esetleg nem kapnak munkát, nem kapnak fizetést, hogy a kerület lakosai nem kapják kézhez a helyi újságot, és nincs helyi televízióadás sem.”

De nem csak a médiacég sorsának alakításában akadtak ki Baranyi Krisztinára korábbi segítői: a ferencvárosi polgármester magára maradt a kínai egyetem ügyében is, ugyanis a DK támogatása nélkül Budapest neki se fut a népszavazásnak. Pedig Karácsony Gergely az előválasztást megelőzően még lelkes beszédet is mondott az azóta országgyűlési képviselővé előlépett Jámbor András szervezte Fudan-ellenes tüntetésen is, de aztán ő is visszalépett az ügy támogatásától. Innentől kezdve újabb vicces csatának lehettünk tanúi, ugyanis Baranyi Krisztina reagált is a főpolgármester passzív magatartására: „Nagyon homályos válaszokat kapok az erre vonatkozó kérdéseimre. A legőszintébbnek az a verzió tűnik, miszerint a Fővárosi Közgyűlésen sem menne át a kezdeményezés, mivel a Demokratikus Koalíció nem támogatná.” Hangsúlyozta: a ferencvárosi önkormányzat számára továbbra is fontos ügy a Fudan Egyetem, de a Demokratikus Koalíció szavazata nélkül nem lenne sikeres a népszavazási kezdeményezés a képviselő-testületben.